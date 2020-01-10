Россия, Турция и Азербайджан: газовое взаимопонимание

На этой неделе в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток", состоящий из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В преддверии этого события президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Мы знаем, насколько проект "Турецкий поток" важен и для России, и для Турции. Обе страны – наши близкие партнеры, поэтому мы с самого начала поддерживали этот проект. Что касается выхода азербайджанского газа на европейский рынок, то в Европу после реализации проекта "Южный газовый коридор" будет поставляться 10 млрд кубометров газа в год. По сравнению с тем объемом, который поставляет Россия, порядка 150-170 млрд кубометров газа в год, это очень небольшой объем. Поэтому проект "Южного газового коридора", конечно же, никакой не конкурент".

Через пару дней посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников в интервью азербайджанскому телеканалу СВС не исключил, что на каком-то этапе российский газ может быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP). "Россия и Азербайджан являются нефтегазовыми странами, обе сами добывают углеводороды… Имеется российское участие в разработке нефтяных, газоконденсатных месторождений Азербайджана. Кто знает, может, и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту TANAP, я бы исключать этого не стал", - заявил дипломат.

30 ноября TANAP достиг границ Евросоюза, и с уже с октября начнутся поставки азербайджанского газа в Европу. TANAP наряду с разработкой месторождения "Шахдениз-2", расширением Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительством Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии стал частью "Южного газового коридора" (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа через Турцию в Европу. ЮГК предоставит необходимые транспортные мощности для доставки 16 миллиардов кубометров газа в год из Каспийского региона напрямую в Европу.

Natural Gas World в статье TANAP AND TURKEY'S ENERGY AMBITIONS пишет, что "Южный газовый коридор", впервые предложенный в 1990-х годах в качестве альтернативного маршрута поставок из Каспийского региона и Ближнего Востока, становится реальностью. 30 ноября Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев открыли участок газопровода, связывающий турецкую сеть с греческой, что ознаменовало завершение проекта TANAP. Это немалое достижение, хотя поставки по газопроводу в Европу - около 10 миллиардов кубометров газа в год - капля в море по сравнению с объемами, которые ЕС получает от России (176 миллиардов кубометров в 2018 году). Но для таких стран, как Греция и Болгария, которые импортируют около 3 миллиардов кубометров российского газа в год, это важный альтернативный источник. У двух стран есть контракты на 1 млрд кубометров с консорциумом, куда входят BP, азербайджанская SOCAR, турецкая TPAO, норвежская Equinor и другие корпорации. Это усиливает позиции обеих стран на переговорах с их основным поставщиком "Газпромом".

Natural Gas World считает TANAP стратегическим достижением Турции. В течение долгого времени Анкара стремилась перейти от статуса крупного потребителя к статусу транзитной страны, используя свое географическое положение между производителями нефти и газа и импортерами из Европы. Поступление азербайджанского газа на Балканы позволяет реализовать эти планы. С открытием в 2006 году нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), предназначенного для транспортировки нефти к стратегическому турецкому порту Джейхан, Азербайджан смог экспортировать свою нефть на международные рынки. Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (БТЭ), открытый в том же году, позволил осуществлять поставку азербайджанского газа в Грузию и Турцию. Давняя мечта Анкары - увеличить объемы поставок через TANAP с 16 до 31 млрд кубометров, при этом газ будет поступать и из других стран - Туркменистана, северного Ирака и Ирана. Если турки правильно разыграют свою карту, Турция зарекомендует себя в качестве влиятельного газового хаба и ведущей энергетической державы.

Такой исход, однако, остается отдаленной перспективой. Проблемы со снабжением в странах-производителях как из-за производственных проблем, так и из-за проблем безопасности, а также неопределенности относительно будущего спроса в Европе, геополитических рисков, нормативно-правовых барьеров и внутренней нестабильности - все это сдерживает амбиции Анкары. Соединение TANAP и TAP способствовало достижению прогресса в создании трубопроводной перемычки, соединяющей газотранспортные системы Греции и Болгарии. Газопровод-интерконнектор IGB также будет обслуживать планируемый плавучий СПГ-терминал в порту Александруполис на северо-востоке Греции, проект, поддерживаемый США.

Трансграничная энергетическая система в Юго-Восточной Европе соответствует интересам США и Турции. Несмотря на напряженные и неровные отношения с Эрдоганом, Европейский союз также был убежденным сторонником строительства ЮГК, который соответствует их собственным усилиям по диверсификации, предпринятым после временного сокращения поставок российского газа через Украину в 2006 и 2009 годах. Конкуренция за поставки газа в и через Юго-Восточную Европу усиливается, и с открытием TANAP Турция становится ключевым игроком. Скорее всего, в энергетических и других вопросах, таких как конфликт в Сирии, страна будет продолжать балансировать между Западом и Россией, чтобы оказаться в наиболее выигрышной позиции, заключает Natural Gas World.