Казбек Коков провел последний день 2019 года с сиротами

Как сообщили сегодня в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии, глава республики Казбек Коков в последний день уходящего года посетил республиканский Дом ребенка.

Коков побывал в Доме ребенка с супругой и поздравил самых маленьких сирот Кабардино-Балкарии с наступающим Новым годом, пишет РИА КБР.

Республиканский Дом ребенка в Кабардино-Балкарии оборудован в соответствии с самыми современными стандартами – в нем есть лечебные и оздоровительные блоки, включая кабинеты релаксации и гидромассажа, игровые зоны, бассейны, гимнастические и музыкальные залы.

В этом году по программе «Доступная среда» Дом ребенка в КБР купил стабилоплатформу, комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата и тренажер с биологической обратной связью.

Также на базе Дома ребенка в КБР действует отделение паллиативной помощи детям, признанное одним из лучших в России.