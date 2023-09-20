Ильгар Велизаде: Каспийский медиафорум - уникальная площадка для диалога

Вчера в Астрахани в восьмой раз прошел Каспийский медиафорум, на котором обсуждалась общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов. На форум приехали журналисты, представителей органов власти и общественные деятели из прикаспийских стран: России, Ирана, Казахстана, Азербайджана.

Своими впечатлениями от форума с "Вестником Кавказа" поделился азербайджанский политолог, публицист, глава политического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

- Какое значение имеет медиафорум для прикаспийских государств?

Это уже восьмой по счету форум, который проводится на гостеприимной астраханской земле. Такой устоявшийся формат позволяет журналистам, представителям медиасообщества налаживать тесный диалог, общаться, узнавать о процессах, которые происходят в соседних странах, регионах.

Мы живем рядом, но часто не знаем, что происходит по соседству, в оперативном плане не обмениваемся информацией. А Каспийский медиафорум - уникальная площадка, которая позволяет восполнять пробелы в общении, налаживать диалог.

Региональная и международная динамика сейчас очень серьезная, поэтому сверять часы, узнавать о политических, экономических, экологических трендах очень важно.

Мы сегодня, общаясь в кулуарах, узнавали много нового, интересного относительно экономических процессов. Сегодня в силу объективных обстоятельств целый ряд грузопотоков, которые проходили с запада на восток, перенаправляются с севера на юг. Поэтому необходимо совершенствовать логистику, взаимодействовать в сфере транспортных коммуникаций.

Другая серьезная проблема – экология Каспийского моря. Оно, к сожалению, высыхает, уменьшается в размерах. Чтобы правильно, объективно представлять причинно-следственную связь этих процессов, тоже необходимо обмениваться информацией. Это касается и экономических процессов, и политического диалога, и экологических изменений. Нужна правильная, объективная и квалифицированная информация. А эту информацию можно получить, в частности, на астраханском форуме. Здесь много экспертов, представителей профильных ведомств, журналисты. Они передают эту информацию своим СМИ, фактически формируя общее информационное пространство, о котором мы часто говорим.

Азербайджанская делегация – одна из активных на этом форуме. Здесь представлены ведущие СМИ Азербайджана, которые могут ретранслировать каспийскую повестку в формат национального информационного поля. Думаю, что такой уникальный формат позволяет в полной мере раскрывать потенциал взаимодействия. И активное участие азербайджанской делегации способствует этому процессу.

- Какие темы форума актуальны для Азербайджана?

- Транспортно-логистическая связанность. Это очень важная проблематика в сфере реализации международного мультимодального транспортного коридора "Север-Юг".

Кроме того, важна экологическая тема обмеления Каспийского моря. Этот процесс набирает обороты, стремительный процесс, что осложняет логистику: приходится проводить дноуглубительные работы, мероприятия по повышению эффективности транспортных коммуникаций.

Очень важна тема политического диалога. Каспийская пятерка – устоявшийся активно действующий формат.

Наконец, межрегиональное сотрудничество. Астрахань – фактически каспийская столица России. Но кроме Астрахани есть Дагестан, есть Калмыкия, которые являются прикаспийскими регионами. Важно налаживать непосредственный диалог между Азербайджаном и этими российскими регионами.

Это касается и Казахстана (Мангистауская и Актауская области), Туркменистана и Иран. Взаимодействие прибрежных территорий этих стран - актуальная тема каспийской повестки.

- Насколько серьезной вам представляется проблема распространения в фейков в СМИ?

- К большому сожалению, мы часто получаем информацию о том, что происходит в нашем регионе из третьих источников. Это парадокс, конечно. Более того, часто эта информация носит ангажированный характер и искажает представление о том, что здесь происходит. Это негативно влияет на наше информационное поле. Когда пристрастные СМИ третьих стран приглашают к себе пристрастных экспертов, которые с пристрастием говорят о том, что здесь происходит, искажая суть процессов, это, абсолютно возмутительно. Они действуют целенаправленно, пытаются воздействовать на умы людей, будоража общественное мнение, создавая дополнительную напряженность, конфликтную ситуацию в информационном поле. Мы сейчас обмениваемся мнениями относительно того, как купировать эти риски, как получить достоверную информацию, как ее донести до людей. Надо исправлять ситуацию.