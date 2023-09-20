Эльшад Мирбашир: Фейки – серьезная угроза для наших отношений

Вчера в Астрахани в восьмой раз прошел Каспийский медиафорум, на котором обсуждалась общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов. На форум приехали журналисты, представителей органов власти и общественные деятели из прикаспийских стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана.

Своими впечатлениями от форума с "Вестником Кавказа" поделился депутат азербайджанского Милли Меджлиса сказал Эльшад Мирбашир.

- Какое значение имеет медиафорум для прикаспийских государств?

- Каспийский медиафорум – уникальная площадка для обсуждения вопросов самого разного характера. Азербайджанская делегация каждый год принимает активное участие в работе медиафорума, налаживая качественные контакты для сотрудничества, для обсуждения важнейших вопросов. В этом году в рамках медиафорума снова обсуждаются важные проблемы, в частности роль СМИ в развитии народной дипломатии. В наши дни народная дипломатия играет решающую роль в развитии отношений, сотрудничества между народами нашего региона.

- Какие темы форума актуальны для Азербайджана?

- Вопросы развития отношений между простыми людьми, то есть развитие отношений в рамках народной дипломатии. По сравнению с государственной дипломатией, где все четко и строго регламентировано, в рамках народной дипломатии можно более простым языком обсуждать вопросы дружбы, сотрудничества, безопасности. Мы часто наблюдаем, что благодаря общественной дипломатии эффективно решаются спорные вопросы. Если в основе государственной внешней политики стоят возможности народной дипломатии, мы всегда на официальном уровне получаем хорошие результаты.

- Насколько серьезной вам представляется проблема распространения в СМИ фейков?

- Фейки – серьезная угроза для наших отношений, для нашего общения. Поэтому мы должны совместными усилиями бороться против них. К сожалению, возможностей для борьбы, для ограничения влияния фейков на взаимоотношения мало. Но я думаю, что в рамках такого рода форумов мы можем определить наши дальнейшие действия для борьбы против фейков.