Лучшие фото ноября 2023: поздняя осень и выставка "Россия" на ВДНХ

Осень-2023 подходит к концу. Последние теплые дни, первые морозы и снегопады, открытие катка на ВДНХ, и выставки, выставки… Представляем самые интересные фото ноября по версии "Вестника Кавказа".
Ноябрь в Москве завершился, и самым ярким его событием стала выставка-форум "Россия" на ВДНХ.
Для москвичей и гостей столицы также открылись и другие выставки, в том числе и экспозиция Музея Востока "Россия. Ближе к Востоку" и экспозиция к годовщине Парада 7 ноября на Красной площади.
В преддверии зимы публикуем самые запоминающиеся фото ноября.
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