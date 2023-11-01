Вестник Кавказа

Лучшие фото ноября 2023: поздняя осень и выставка "Россия" на ВДНХ

"Вестник Кавказа"
Осень-2023 подходит к концу. Последние теплые дни, первые морозы и снегопады, открытие катка на ВДНХ, и выставки, выставки… Представляем самые интересные фото ноября по версии "Вестника Кавказа".

Ноябрь в Москве завершился, и самым ярким его событием стала выставка-форум "Россия" на ВДНХ.

Для москвичей и гостей столицы также открылись и другие выставки, в том числе и экспозиция Музея Востока "Россия. Ближе к Востоку" и экспозиция к годовщине Парада 7 ноября на Красной площади.

В преддверии зимы публикуем самые запоминающиеся фото ноября.

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Открытие выставки-форума ”Россия” на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие выставки-форума ”Россия” на ВДНХ. Стенд Северной Осетии
Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади в честь годовщины военного парада 1941 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади в честь годовщины военного парада 1941 года
Самый теплый в истории день 1 ноября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Самый теплый в истории день 1 ноября. Девушка делает селфи
Посетители павильона ”Достижения России” на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетители павильона ”Достижения России” на ВДНХ
Закат в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Закат в Москве
Герой мультфильма ”Ну, погоди!”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Герой мультфильма ”Ну, погоди!”
Уличные артисты на открытии выставки-форума ”Россия” на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Уличные артисты на открытии выставки-форума ”Россия” на ВДНХ
Торжественное мероприятие в посольстве Азербайджана в Москве по случаю Дня Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Торжественное мероприятие в посольстве Азербайджана в Москве по случаю Дня Победы
Посетители выставки ”Первые в России – стране возможностей” в Центральном павильоне ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетители выставки ”Первые в России – стране возможностей” в Центральном павильоне ВДНХ
Открытие выставки ”Краски Азербайджана” в МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие выставки ”Краски Азербайджана” в МГИМО
Макеты сталинских высоток на территории РГСУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Макеты сталинских высоток на территории РГСУ
Открытие выставки-форума ”Россия” на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие выставки-форума ”Россия” на ВДНХ. Стенд Кабардино-Балкарской Республики
Посетительница выставки “Россия. Ближе к Востоку” в Музее Востока на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетительница выставки “Россия. Ближе к Востоку” в Музее Востока на ВДНХ
Открытие катка на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие катка на ВДНХ
Ёлка Республики Ингушетия на выставке-форуме ”Россия” на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ёлка Республики Ингушетия на выставке-форуме ”Россия” на ВДНХ
Посетители выставки “Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетители выставки “Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова” в Новой Третьяковке
Останкинская башня и колесо обозрения в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Останкинская башня и колесо обозрения в Москве
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