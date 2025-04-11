Как Москва празднует Пасху в 2025 году?

Пасха 2025 уже позади: праздник отметили 20 апреля. Однако фестиваль "Пасхальный дар" в Москве, посвященный главному христианскому празднику, продолжается. В его программу входит множество событий: творческих, спортивных и благотворительных. Показываем на фото, как Москва отмечает Пасху в 2025 году.

Светлый праздник Пасхи встретили христиане 20 апреля 2025 года. Воскресение Иисуса Христа отпраздновали литургией и крестным ходом в воскресенье.

Однако в Москве на этом праздник не заканчивается. В российской столице до 30 апреля будет проходить благотворительный фестиваль "Пасхальный дар".

В нем принимают участие около 60 фондов и некоммерческих организаций. На множестве площадок по всей Москве проводятся сотни событий: мастер-классы и спектакли, а также спортивные активности.

Например, на Тверской площади работает выставка под открытым небом: на ней представлены арт-объекты, которые были созданы молодыми художниками. Площадка украшена сотнями растений. Среди активностей – творческие мастерские и мастер-классы.

"Вестник Кавказа" показывает, как Москва отмечает светлую Пасху.