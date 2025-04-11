Как Москва празднует Пасху в 2025 году?

Светлый праздник Пасхи встретили христиане 20 апреля 2025 года. Воскресение Иисуса Христа отпраздновали литургией и крестным ходом в воскресенье.
Однако в Москве на этом праздник не заканчивается. В российской столице до 30 апреля будет проходить благотворительный фестиваль "Пасхальный дар".
В нем принимают участие около 60 фондов и некоммерческих организаций. На множестве площадок по всей Москве проводятся сотни событий: мастер-классы и спектакли, а также спортивные активности.
Например, на Тверской площади работает выставка под открытым небом: на ней представлены арт-объекты, которые были созданы молодыми художниками. Площадка украшена сотнями растений. Среди активностей – творческие мастерские и мастер-классы.
"Вестник Кавказа" показывает, как Москва отмечает светлую Пасху.