Вестник Кавказа

Как Москва празднует Пасху в 2025 году?

"Вестник Кавказа"
Пасха 2025 уже позади: праздник отметили 20 апреля. Однако фестиваль "Пасхальный дар" в Москве, посвященный главному христианскому празднику, продолжается. В его программу входит множество событий: творческих, спортивных и благотворительных. Показываем на фото, как Москва отмечает Пасху в 2025 году.

Светлый праздник Пасхи встретили христиане 20 апреля 2025 года. Воскресение Иисуса Христа отпраздновали литургией и крестным ходом в воскресенье.

Однако в Москве на этом праздник не заканчивается. В российской столице до 30 апреля будет проходить благотворительный фестиваль "Пасхальный дар".

В нем принимают участие около 60 фондов и некоммерческих организаций. На множестве площадок по всей Москве проводятся сотни событий: мастер-классы и спектакли, а также спортивные активности.

Например, на Тверской площади работает выставка под открытым небом: на ней представлены арт-объекты, которые были созданы молодыми художниками. Площадка украшена сотнями растений. Среди активностей – творческие мастерские и мастер-классы.

"Вестник Кавказа" показывает, как Москва отмечает светлую Пасху.

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Освящение пасхальных куличей в Высокопетровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей в Высокопетровском монастыре
Крестный ход на Пасху в Донском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Крестный ход на Пасху в Донском монастыре
Украшения к Пасхе у Храма Христа Спасителя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе у Храма Христа Спасителя
Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
Украшения к Пасхе в Высокопетровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе в Высокопетровском монастыре
Крестный ход на Пасху в Донском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Крестный ход на Пасху в Донском монастыре
Украшения к Пасхе в Высокопетровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе в Высокопетровском монастыре
Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
Крестный ход на Пасху в Донском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Крестный ход на Пасху в Донском монастыре
Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
Ярмарка на площадке фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ярмарка на площадке фестиваля “Пасхальный дар“
Украшения к Пасхе на Патриаршем мосту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе на Патриаршем мосту
Освящение пасхальных куличей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей
Украшения к Пасхе на станции метро Трубная
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе на станции метро Трубная
Пасхальные украшения в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Пасхальные украшения в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
Украшения к Пасхе на Патриаршем мосту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе на Патриаршем мосту
Украшения к Пасхе у Храма Христа Спасителя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе у Храма Христа Спасителя
Освящение пасхальных куличей в Высокопетровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей в Высокопетровском монастыре
Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
Освящение пасхальных куличей в Высокопетровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей в Высокопетровском монастыре
Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Пасхальный дар“
Украшения к Пасхе в Высокопетровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе в Высокопетровском монастыре
Освящение пасхальных куличей у Храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
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