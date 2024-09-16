Вестник Кавказа

День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве

"Вестник Кавказа"
Празднование Дня национальной музыки Азербайджана провели сегодня в Москве. Вечер был организован в библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино.

Сегодня в Москве состоялся вечер, посвященный Дню национальной музыки в Азербайджане.

Праздничное мероприятие прошло во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино.

Его организаторы – Представительство Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, Азербайджанский культурный центр в Москве и Библиотека иностранной литературы.

Отметим, что День национальной музыки отмечается в Азербайджане ежегодно 18 сентября, в день рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибекова.

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День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве
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