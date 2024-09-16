День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве

Празднование Дня национальной музыки Азербайджана провели сегодня в Москве. Вечер был организован в библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино.
Сегодня в Москве состоялся вечер, посвященный Дню национальной музыки в Азербайджане.
Праздничное мероприятие прошло во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино.
Его организаторы – Представительство Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, Азербайджанский культурный центр в Москве и Библиотека иностранной литературы.
Отметим, что День национальной музыки отмечается в Азербайджане ежегодно 18 сентября, в день рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибекова.