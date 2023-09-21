В Москве простились с Евгением Бажановым

Остановилось сердце Евгения Бажанова, заслуженного деятеля науки России, бывшего ректора Дипакадемии МИД России, доктора исторических наук, профессора. Его внезапный уход стал большим потрясением для всех.

Буквально на днях он выступал на своем YouTube-канале ”Диалог цивилизаций”, рассказывал о текущих трендах в мировой политике, делился любопытными наблюдениями, шутил и, конечно, говорил о дипломатии, которой он посвятил всю жизнь.

Евгений Петрович проработал в Дипломатической академии несколько десятков лет. Под его руководством заведение, переживающее непростые времена, превратилось в вуз, известный не только в России, но и за ее пределами. В стенах Академии выступали президенты иностранных государств, главы международных ведомств, ученые, политики.

Труды Евгения Петровича по межгосударственной проблематике продолжают оставаться актуальными даже спустя десятки лет.

Прощание с Евгением Петровичем прошло 20 сентября в ритуальном зале Центральной клинической больницы. На церемонии присутствовали члены семьи, друзья, коллеги, представители иностранных государств и ученики дипломата.

Леонид Млечин, журналист, телеведущий и писатель

С уходом Евгения Петровича у нас исчезла возможность спросить, посоветоваться. В самой сложной ситуации Евгений Петрович всегда выслушивал и старался помочь. Я не знал более блистательного аналитика, более точного знатока всего, что происходит.

Аскар Акаев, экс-президент Киргизии:

Евгений Петрович был одним из немногих экспертов, которые очень тонко, буквально на микроскопическом уровне различают особенности восточной и западной дипломатии, восточной и западной цивилизации. Это меня всегда восхищало.

Татьяна Закаурцева, главный научный сотрудник Центра евразийских исследований ИАМП Дипакадемии МИД РФ:

Редко какой ученый может быть таким интересным, таким значительным, так убедительно высказывать свою позицию, что политическому руководству приходится к нему прислушаться. Таким был Евгений Петрович Бажанов.

Анатолий Торкунов, Ректор МГИМО МИД России:

Это был человек разносторонних талантов. Он писал книги о том, что его интересует: мода, кухня, записки натуралиста, записки географа. И оставил после себя еще очень много интересного.

Владимир Черный, друг Евгения Бажанова

Все прогрессивное человечество понесло тяжелую утрату. Погас свет, который заряжал нас на творчество, который сохранил фундамент Дипломатической академии, когда ее хотели захватить рейдеры, который создал и укрепил фундамент дипломатической науки России. Это был государственный деятель огромного масштаба.

Ранее телеграммы-соболезнования направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев, Пак Ро Бек, экс-посол Южной Кореи в России и многие другие.

Евгений Петрович похоронен на Троекуровском кладбище рядом со своей женой Натальей.