Вестник Кавказа

Успение Пресвятой Богородицы: что это за праздник, как его отмечать и что нельзя делать?

Екатерина Винник
Успение Пресвятой Богородицы: что это за праздник, как его отмечать и что нельзя делать?
28 августа православный мир отмечает большой и важный праздник - Успение Богородицы. Что это такое, когда появился праздник, как его отмечать и каким приметам верить - рассказываем в этом материале. 

Когда Успение в 2024 году?

В 2024 году, как и всегда, Успение Девы Марии приходится на конец августа, 28-е число. В этом году этот день - среда. Празднику Успения предшествует двухнедельный пост, который по строгости сопоставим с Великим пасхальным постом. 28 августа пост уже не соблюдается, а значит никаких ограничений по еде нет. После Успения, 29 августа, отмечается праздник, который в народе именуется Ореховым спасом. 

Что за праздник Успение Богородицы?

Праздник Успения - один из 12 основных в православии и один из 4 непереходящих, посвященных Деве Марии - матери Иисуса Христа. 28 августа православные почитают как день смерти Марии. Слово "успение" происходит от древнерусского слова "сон, засыпание", и в данном контексте указывает на спокойную смерть без мучений, что подчеркивает праведность Девы Марии, которой была уготована безмятежная кончина.  Церковный праздник Успения Богородицы появился довольно поздно - в VI веке. На Руси Успение начали отмечать вскоре после Крещения.  

В чем суть праздника Успения?

Суть праздника Успения Богородицы заключается в том, что после смерти Богоматерь, которая вознеслась на небо к своему Сыну, обещала людям всегда быть с ними, то есть обеспечила нам свою поддержку и заботу. Вот почему этот день - один из важнейших не только у православных, но и у католиков.

Когда умерла Богородица?

Когда именно умерла Богородица доподлинно неизвестно. По одной из наиболее распространенных версий смерть Девы Марии наступила через 10-15 лет после смерти и последующего Воскресения Иисуса. Сколько лет было Деве Марии на момент смерти тоже неизвестно. По некоторым предположениям, Богородица скончалась и вознеслась на небо в возрасте от 55 до 70 лет. 

Почему Успение Богородицы отмечается в августе?

Церковь выбрала середину августа (по сути, и католики, и православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы 15 августа, однако из-за разницы между юлианским календарем, которого придерживается православная церковь, и гражданским григорианским, в России праздник приходится на 28 августа), поскольку в это время по всему северному полушарию проходили языческие фестивали урожая. Как и в случае с многими другими христианскими праздниками выбор даты Успения обусловлен необходимостью борьбы с языческой традицией. 

Где могила Богородицы?

Богородица была упокоена в Гефсимании - районе у Елеонской горы в Восточном Иерусалиме. Сегодня Гробница Богородицы представляет собой одну из основных христианских святынь: над ней возведен Храм Успения Богородицы, управляют которым Армянская и Иерусалимская православные церкви. Согласно апокрифическому (религиозному) сочинению под названием "Сказание об успении Святой Богородицы", датируемому V веком, когда на третий день гроб Девы Марии открыли (он, как и у Иисуса, был высечен в скале), тела в нем не оказалось. 

Что нужно делать на Успение?

  • Накануне праздника Успения в храмах и церквях проходит особая служба, носящая название всенощное бдение и объединяющая в себе две церковные службы: вечерню и утреню. Если есть возможность, то можно посетить эту службу, помолиться Богородице и поблагодарить ее за милосердие и защиту. 
  • В церковь на службу можно попасть и в день Успения - 28 августа. Если не получается, ничего страшного: прочитать благодарственную молитву Богородице можно и дома. 
  • Главное в этот день не злословить и не ругаться, не позволять себе плохих мыслей и не предаваться унынию. Несмотря на то, что Успение почитает день смерти Богородицы, это праздник радости и надежды на воссоединение с Господом. 

Что нельзя делать на Успение?

Как таковых, кроме общехристианских, церковных запретов на Успение Богородицы нет. Все запреты на праздник пришли из народной традиции, в рамках которой праздник Успения приходился на день, носящий название Обжинки и посвященный завершению уборки хлеба. На Обжинки нельзя было: 

  • стричься 
  • ходить по земле босиком 
  • ронять на пол еду и наступать на крошки 
  • венчаться 
  • делать уборку и заниматься тяжелым физическим трудом.

Приметы на Успение 

В народно-христианской традиции Успение/Обжинки считалось началом бабьего лета, а сам день связывали с рядом примет: 

  • радуга на Успение - к теплой осени 
  • если на Обжинки погода теплая, бабье лето тоже будет теплым 
  • если в этот день повсюду паутина - снега будет немного 
  • солнечное Успение к пасмурному началу осени.
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