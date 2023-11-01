Турецкая Венеция – Эскишехир: как добраться, что посмотреть

Эскишехир — идеальное место отдыха для тех, кто устал от толп туристов или ищет, где отдохнуть с семьей. Расскажем, что можно посмотреть в городе, где сочетаются исторические достопримечательности, современные здания и целебные минеральные источники.

Во времена византийцев этот город считался одним из самых развитых в Малой Азии. С приходом на эти земли османов он стал третьей столицей Османской империи. В наши дни это место называют "Турецкой Венецией".

Эскишехир расположен достаточно близко от других местных крупных городов. Дорога из турецкой столицы Анкары займет полтора часа, из Стамбула на скоростном поезде сюда можно добраться за два с половиной часа, расстояние от Бурсы займет лишь полтора часа. Местные туристы предпочитают отправляться в этот город как раз из-за его транспортной доступности.

Эскишехир может предложить отдыхающим различные виды времяпрепровождения на любой вкус. Вот лишь некоторые из них.

Исторические дома Одунпазары

Исторические дома Одунпазары, миниатюры которых были запечатлены османским ученым, миниатюристом XVI века Матракчи Насухом и упомянуты в книге Эвлии Челеби "Сеяхатнаме" ("Книга путешествий"), внесены в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители могут отдохнуть в кафе и ресторанах, расположенных в этих домах, отреставрированных в соответствии с первоначальной планировкой. В городе, где сохраняют образцы традиционной анатолийско-турецкой архитектуры, можно совершить настоящее путешествие в историю.

Парк Сазова

Парк Сазова который занимает почти 400 тысяч квадратных метров. Это место буквально утопает в зелени. Здесь также расположен живописный пруд. Одними из самых популярных мест в парке стал многоуровневый замок в Диснеевском стиле и пиратский корабль. Башни замка - копии достопримечательностей Турции. Например, сказочный дворец украшает копия вершины Галатской башни, а также дворца Топкапы. В замке проводят экскурсии. Здесь можно узнать о сказках и истории турецкой культуры, а также оценить 3D анимацию и световые представления. В парке также расположены музей миниатюр, зоопарк и планетарий. Если вы устали от долгой прогулки, то можно отправиться в обзорное путешествие по парку на небольшом поезде или сходить в одно из множества кафе, расположенных на территории комплекса.

Зоопарк и аквариум

Открытие этих локаций состоялось в 2010-х годах. В зоопарке живет более 1500 животных 120 видов: пингвины, тюлени, олени, множество экзотических животных. Аквариум приютил под своими сводами более 2000 обитателей подводного мира из северной части Эгейского моря, Атлантического океана, Красного моря, озер Южной Америки и реки Амазонки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центр культуры и искусства тюркского мира

На площади 80 тысяч квадратных метров туристы можно увидеть восковые скульптуры множества выдающихся деятелей исламского мира, таких как Аль-Фараби, Пири Рейс, Мимар Синан, Ибн Сина и Омар Хайям. Также в Центре есть залы, посвященные истории музыки. Здесь можно увидеть более 200 музыкальных инструментов исламского мира.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиационный парк

Музей гражданской и военной авиации был основан в 1997 году. В парке, раскинувшемся на территории 39 тысяч квадратных метров, представлено около 15 самолетов. В музее можно рассмотреть каждый экспонат вблизи и узнать об основных принципах полета самолетов, работе их моторов и другого оборудования.