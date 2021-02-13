Три года без Эльхана Алескерова: памяти дипломата, офицера, историка, журналиста

Три года назад – 5 января 2021 года – ушел из жизни Эльхан Алескеров. Истинный патриот своей Родины, совершено неординарный человек, дипломат, доктор философии, офицер, директор Международного экспертного совета Baku Network, заместитель гендиректора информагентства Trend…

Эльхан Алескеров работал дипломатом в посольстве Азербайджана в Анкаре и в Гааге, выступил инициатором создания центров "Кавказская Албания" и "Кавказ", за научное исследование о романе "Али и Нино" был удостоен научной степени доктора философии по филологии. Человек с тонким чувством юмора и мощным интеллектом, он с легкостью говорил на четырех языках: азербайджанском, русском, турецком, английском; причем излагал информацию настолько точно, аргументированно, с фактами и цифрами, что к его мнению всегда прислушивалась любая международная аудитория. Его прогнозы были точны и нередко оптимистичны.

О Карабахе

Мы ждем, что новое руководство Армении осознает, что будущее его страны в первую очередь зависит от добрососедства с Азербайджаном. Жители Нагорного Карабаха, мы уверены, хотят жить в мире. А мир лежит через восстановление отношений с Азербайджаном. Мы надеемся, что у нового руководства Армении хватит политической воли, чтобы вернуть территории Азербайджану.

О Каспии

В пору напряженной ситуации вокруг Каспия президент Азербайджана Гейдар Алиев предлагал превратить его в демилитаризованную зону. Однако тогда его призыв некоторыми странами не был воспринят, они посчитали его неприемлемым, а уже сегодня все прикаспийские страны обладают военно-морским флотом, проводят совместные учения, военные корабли заходят в порта соседей. Всё это, пожалуй, свидетельствует о том, что Каспий становится морем мира и сотрудничества, что обещает большие экономические выгоды прибрежным странам.

О Великой Отечественной войне:

Было пятеро братьев – четверо ушли воевать, а на одном из них остались все их семьи. Из всех братьев с фронта вернулся только мой отец. Он прошел офицерские курсы в Тбилиси, а в дальнейшем стал командиром минометного взвода и участвовал в боях до марта 1945 года. Вернулся израненный, но в орденах. История семьи, история родителей – священна. По этой истории воспитывали нас, а теперь мы передаем все своим детям. Великая Победа, добытая единством, священна и неделима.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эльхан Алескеров до последних дней своей жизни трудился на благо Азербайджана, делясь своим опытом, обретенным за время службы в разведке, на дипломатическом поприще, в науке. Долгие годы работая за рубежом, в том числе в Нидерландах, все свое свободное время он отдавал поиску соотечественников, волею судьбы оказавшихся оторванными от Родины. Памяти земляков, сложивших голову в борьбе за освобождение Европы от фашизма, попавших во вражеский плен и продолживших борьбу в рядах Движения сопротивления в Голландии, Эльхан Алескеров посвятил книгу "Утраченное время". Благодаря ему сохранена память о герое Голландии Мамеде Мамедове и еще двух десятках азербайджанских военнопленных; о разведчике Мамедгусейне Асадове, работавшем в 1943 году в Тегеране; о карабахских событиях, непосредственным участником которых он был.

Сын дипломата, Алтай Алескеров поделился с "Вестником Кавказа" своими воспоминаниями:

О папе я могу говорить бесконечно. Он был очень мудрым человеком и из любого, казалось бы, абсолютно безвыходного положения всегда помогал найти правильный выход, указать путь. В любой сложной ситуации я, если не мог самостоятельно найти решение проблемы, в первую очередь, обращался за советом к отцу. Причем, в конечном счете, всегда всё оказывалось именно так, как он говорил.

Папа был оптимистом, но в то же время реалистом: всегда исходил из адекватного представления о той или иной проблеме. У него был колоссальный и многогранный жизненный опыт, однако он уделял огромное внимание саморазвитию, постоянно читал, анализировал, сопоставлял. Конечно, он был непревзойденным профессионалом своего дела, отлично знал людей, их психологию, понимал менталитет разных нардов. Он был надежной опорой не только для нашей семьи, но и для всех родственников, друзей, коллег, знакомых…

- Алтай Алескеров

Бывший заместитель директора Baku Network Гюльнара Мамедзаде:

Прошло три года, как не стало Эльхана Алескерова. И время показало, что такие личности, как он, незаменимы, их отсутствие невосполнимо. Коллеги, друзья, близкие Эльхана, уверена, всегда будут хранить светлую память о нем. Профессионал высокого уровня, искренний друг, патриот своей страны. Мы пять лет проработали вместе, представляли страну на разных экспертных и медийных платформах, выступали, общались с партнерами из разных стран, доводили точку зрения, позицию Азербайджана на многих авторитетных площадках, и Эльхан Алескеров всегда был ярким, убедительным, вызывающим доверие и уважение. Такие личности, как он, – редкое явление, особенно в наше сложное время. Его помнят не только в Азербайджане.

Уход Эльхана Алескерова – большая потеря для экспертных, дипломатических, медийных кругов многих стран мира, для его друзей и родных. Я общаюсь с его семьей. Эльхан и его замечательная супруга Эльнара ханым вырастили двух достойных сыновей, и они, безусловно, сохранят и умножат славную историю этой семьи. Авторитет страны формируется не только силой государства, но и накапливается трудом и интеллектуальным потенциалом таких личностей, как Эльхан. Надеюсь, его имя найдет свое место в истории современного Азербайджана. Светлая память.

"Вестник Кавказа" выражает соболезнования родным и близким Эльхана Алескерова.