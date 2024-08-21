Сатера в Крыму: где находится, как добраться, где остановиться, чем заняться?

Черноморское побережье Крыма предоставляет большие возможности: кроме таких известных курортов как Ялта, Евпатория, Алушта и Феодосия, есть и менее известные, но ничуть не менее прекрасные места, в том числе и Сатера. Расскажем, где находится Сатера, для кого подойдет отдых в поселке, чем заняться и что посмотреть в окрестностях Сатеры.

Кому понравится в Сатере?

Отдых в Сатере для тех, кто, в первую очередь, ценит уют, целебный воздух и кому не чужда ностальгия. В Сатере нет увеселительных заведений, дискотек и баров, но море там великолепное, а атмосфера настолько чарующая, что в какой-то момент можно даже забыть, в каком веке ты находишься. Крымский бархатный сезон, пожалуй, идеальное время для того, чтобы провести его в Сатере.

Что такое Сатера?

Сатера - это не город и не поселок, а балка, то есть долина, на берегу Черного моря. На самом деле, называется долина ”Сотера” в честь средневекового храма Христа Спасителя, который когда-то располагался на территории балки. На греческом ”Спаситель” - ”Сотер”, отсюда и название реки, протекающей в долине, а также самой балки. Сегодня курортный уголок все называют Сатерой, скорее всего, потому что здесь находится одноименный детский лагерь ”Сатера”, хотя правильнее долину называть все-таки Сотерой.



Где находится Сатера?

Сатера или Сотера находится на территории Алуштинского городского округа между селом Солнечногорское, которое расположено к востоку от долины, и поселком Семидворье, которое западнее балки. От Алушты до Сатеры - 18 километров, а от Симферополя до долины - 55 километров. Через долину протекает река Сатера, которая также носит название Алака.

Как добраться до Сатеры?

До Сатеры можно добраться несколькими способами:

на личном автотранспорте. Из Симферополя по автодороге 35А-002 ”Симферополь-Ялта” нужно доехать до поворота на Лучистое, который примерно в сорока километрах от столицы, а затем по дороге вниз до поворота направо на Сатеру. На машине до долины можно доехать примерно за полтора часа. Прежде чем отправляться в путь, не забудьте скачать оффлайн-карту полуострова, поскольку навигатор в Крыму работает с перебоями.

на автобусе, следующем по маршруту Алушта-Судак доехать до поворота на Сатеру, а затем два километра пройти пешком к долине.

на такси: стоимость поездки из Симферополя составит 1500 рублей, из Алушты - 600 рублей.

Что делать в Сатере?

В советские времена Сатера была известной на весь СССР детской здравницей с многочисленными лагерями и базами отдыха. Климат в долине соответствующий: сочетание морского воздуха и фитонцидов, выделяемых хвойными деревьями, растущими в Сатере, делают это место идеальным для тех, кто хочет оздоровить дыхательную систему в первую очередь.

Сегодня в Сатере многие базы отдыха закрыты, что делает этот уголок Крыма привлекательным в том числе и для тех, кто ценит атмосферные фотографии на фоне заброшенных зданий и любит поностальгировать на берегу моря. Набережная в Сатере небольшая, а пляж - галечный. На пляже можно покататься на сапе, а в кафе, расположенном на набережной, перекусить с видом на море. В самой долине Сотера есть так называемые ”Каменные грибы” - памятник природы, образовавшийся в результате размыва почвы под действием воды и ветра.

Где остановиться в Сатере?

Поскольку как таковой туристической инфраструктуры в Сатере нет, стоимость проживания здесь ниже, чем в соседней Алуште. Жилье в Сатере можно снять за 400 рублей за ночь. Там также есть гостевые дома, пансионаты, базы отдыха и частные дома, которые сдаются в аренду посуточно. В Сатере есть магазин и рынок, где можно приобрести необходимые продукты.



Что посмотреть в окрестностях Сатеры?

Из Сатеры можно отправиться:

на водопад Джурла на реке Сотера;

На водопад Джур-Джур - самый полноводный на полуострове

в Долину привидений горного массива Демерджи.

Лучше всего отправляться в путешествие по окрестностям Сатеры в составе экскурсионной группы и соблюдать правила безопасности в горах.