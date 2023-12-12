Самые интересные научные открытия 2023 года

Каждый год ученые совершают открытия в разных областях науки и техники, и 2023 год не стал исключением. Здесь приведем лишь некоторые, наиболее, на наш взгляд, интересные научные сенсации минувшего года, демонстрирующие на что способен человеческий разум в условиях постоянного развития технологий и взлета научной мысли.

Подземные долгожители

Российские биологи вернули к жизни две особи червей-нематод, которые провели в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Исследовав сотни образцов вечно мерзлого грунта, добытого в Восточной Сибири, в бассейне рек Колыма и Алазея, ученые получили жизнеспособные образцы двух нематод, относящихся к типу беспозвоночных животных, которые замерзли под землей на глубине 40 метров в период позднего палеолита и пролежали в законсервированном состоянии 42600 и 31000 лет. Это абсолютный мировой рекорд.

Обе древние нематоды принадлежат к неизвестному виду. Поскольку эти существа способны к бесполому размножению, ученые уже исследуют потомство древних червей. Самый главный вопрос, что позволило им провести десятки тысяч лет в ледяном анабиозе и остаться живыми. Здесь открывается поле деятельности для исследователей на целые десятилетия. До сих пор неизвестны многие адаптационные механизмы, характеристики семейств генов и другие факторы. Все это представляет колоссальный интерес для эволюционной биологии.

Чтение мыслей

"Создана первая машина для чтения мыслей", - так реагировала мировая пресса на результаты опытов по семантическому моделированию на основе магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга. Японская нейросеть научилась с большой точностью устанавливать картинки, на которые смотрит человек. По словам специалистов, это достижение просто соединяет две высокие технологии - МРТ мозга и большие языковые модели.

Параллельно с этим ученые из Техасского университета научились на основе МРТ мозга довольно близко к смыслу восстанавливать связный текст, который человек внутренне произносит. Как отмечают исследователи, в этом направлении еще предстоит работа по повышению качества получаемых результатов, их чистоты, уменьшению их зашумленности. В том числе применение алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), поможет обеспечить более высокое пространственное и временное разрешение данных. Но превратится ли это когда-либо в настоящее чтение мыслей? Ученым еще предстоит разработать теоретические подходы ко многим тайнам мозга.

Черные дыры

Российский рентгеновский телескоп ART-XC, находящийся на космической обсерватории "Спектр-РГ, составил самую подробную карту нашей галактики в рентгеновском диапазоне, и буквально в прямом эфире во всех подробностях наблюдал рождение "черной дыры". Задача обзора плоскости галактики состояла в том, чтобы провести перепись объектов, которые светят в рентгеновском диапазоне до самых дальних окраин. Уже зарегистрировано более тысячи объектов, из которых более ста новых.

В конце августа астрономам невероятно повезло: неподалеку от центра нашей галактики, на пустом месте, внезапно появилось небесное тело необычайной яркости, его поток излучения тысячекратно вырос. Сразу стало понятно, что вспыхнула неизвестная до этого, новая "черная дыра". Удалось зафиксировать все подробности появления на свет "черной дыры". Ученые впервые наблюдали как стремительно, в масштабе часов и дней, происходили вспышка, падение обломков в гравитационный центр, как юный объект стягивает в себя вещество из ближайшего космоса. Все это важно и потому, что еще 5 лет назад "черные дыры" казались гипотетическими объектами во Вселенной.

ChatGPT и другие нейросети

В минувшем году произошел рывок в развитии искусственного интеллекта. В начале года стал доступным для пользователей по всему миру разработанный компанией Open AI чат-бот ChatGPT. Это по праву можно считать главным научным событием 2023 года. Нейросеть, представляющая собой генеративный искусственный интеллект, может сама создавать новый контент - писать тексты, компьютерный код, вести диалог с пользователем. Авторы пропустили через нейросеть огромное количество информации, которую чат-бот помнит и использует для коммуникации. Чтобы нейросеть выдала вам нужный полноценный ответ, вы должны ей дать максимально четкий запрос. В середине июля 2022 года быстро стала набирать популярность нейросеть Midjourney, способная генерировать изображения высокого разрешения и детализации, в соответствии с текстовым запросом. В ноябре 2023 года появились GPT-4 TURBO с добавленными мультимодальными возможностями, API-помощниками и многого другого.

В настоящее время аудитория нейросети перевалила за 100 млн активных пользователей в неделю. Пользователи с нетерпением ждут появление пятого поколения нейросети. Глава Open AI Сэм Альтман утверждает, что GPT-5 не будет уступать человеку в общении и мысленном анализе. При этом компания уже зарегистрировала торговые знаки GPT-6 и GPT-7, что говорит о том, что у разработчиков есть еще идеи улучшения модели. В декабре минувшего года компания Google анонсировала свою модель искусственного интеллекта Gemini, которая по утверждению разработчиков превосходит по своим возможностям всех своих предшественников. В январе 2024 года группа российских ученых НИУ Высшей школы экономики сообщила о разработке подходов по выработке способностей нейросетей распознавать юмор.

Каждое достижение в мире науки – очередной шаг на пути к более глубокому пониманию мира. В этой году нам предстоит стать свидетелями еще более впечатляющих научных открытий и сенсаций, которые перекликаются со стремлением к познанию, и в этом симбиозе у нас есть все шансы на создание лучшего будущего.