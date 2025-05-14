Россия и Азербайджан: о, спорт, ты - мир!

Контакты России и Азербайджана остаются довольно тесными на спортивных аренах. Расскажем, о российских атлетах и тренерах в Азербайджане и об азербайджанских – в России.

История одного "ангела Плющенко"

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко», фигуристка Вероника Жилина, которой сейчас 17 лет, подавала надежды с детства: в 10 лет она выиграла первенство Москвы, в 11 – первенство России, в 15 - юниорский финал Гран-при. Но путь на международные соревнования для нее, как и для других российских и белорусских фигуристов, остается закрытым с марта 2022 года из-за СВО. Выход из этой ситуации существует – выступать под флагом какой-нибудь дружественной страны. Правда, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) относится к такими решениям спортсменов настороженно и полтора года назад ужесточила позицию по переходу российских спортсменов в другие сборные.

Однако к этому времени Жилина уже получила паспорт Азербайджана и вернула миллион рублей, которые ФФККР потратила на ее подготовку, куда в том числе входили деньги, ушедшие на пошив костюмов для соревнований.

Тем не менее эта история окончилась для фигуристки печально. В мае исполком ФФККР запретил Веронике переход в азербайджанскую сборную, а на днях и Совет Международного союза конькобежцев (ISU) запретил Жилиной получать спортивное гражданство Азербайджана.

Сейчас Вероника страшно расстроена и морально подавлена, но есть надежда, что в следующем сезоне все утрясется. Квалификационный турнир по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры 2026 года будет проходить в Китае через два месяца – на него Жилина не попадет. Однако звезда советского фигурного катания Наталья Бестемьянова утверждает, что Вероника рано или поздно будет выступать за Азербайджан, ведь у нее уже есть паспорт этой страны.

И это, безусловно, было бы хорошо и для фигуристки, и для Азербайджана, и для России.

Прецедент Джафарова

В мае стало известно, что Азербайджан на спортивных соревнованиях с грядущего зимнего сезона будет представлять российский лыжник, 26-летний нижегородец Захир Джафаров. До этого на международных соревнованиях по лыжному двоеборью, включающему лыжные гонки и прыжки с трамплина, он представлял российскую национальную команду.

Спортивный обмен

Вспомним российских атлетов и тренеров в Азербайджане и азербайджанских – в России.

Россияне выступают за сборную Азербайджана по вольной борьбе.

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"