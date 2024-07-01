Андрей Корнеев

Драматичный сценарий игры полностью соответствует высокому статусу турнира. Ни один режиссер не смог бы придумать такое действо – зрители сочли бы это фантастикой. Но любимая игра дарит именно такие уникальные сюжеты.

Виртц сравнивает счет в самом конце основного времени. Но за минуту до завершения дополнительного - Мерино наносит решающий удар.

Счет шел на минуты, и в одном случае удача была на стороне немцев, а победителем, не погрешим против истины, остался сильнейший – сборная Испании.

Нет сомнений в том, что завтра все немецкие СМИ будут писать о не назначенном пенальти. Возможно, что эти упреки имеют под собой почву.

На наш взгляд, нарушение со стороны Кукурелья было – после удара Мусиалы мяч попал в руку игроку сборной Испании и она была отставлена в сторону. Чистый фол.

Но, если говорить о высшей справедливости, то итоговый счет отражает реальное соотношение сил – испанцы были чуть лучше на протяжении всей игры. Это минимальное преимущество, в конечном счете, отразилось на табло.

Обе команды были достойны победы, но справедливо, что сильнейший в матче выявился не в серии пенальти, где случай иногда играет решающую роль.

Навес Ольма, удар Мерино – Нойер не смог спасти. Испания ликует, хозяева турнира покидают Евро с поднятой головой - сильная сборная, качественная игра, но по сумме достоинств испанцы были немного сильнее. Это – футбол.