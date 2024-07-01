Виртц сравнивает счет в самом конце основного времени. Но за минуту до завершения дополнительного - Мерино наносит решающий удар.
Счет шел на минуты, и в одном случае удача была на стороне немцев, а победителем, не погрешим против истины, остался сильнейший – сборная Испании.
Нет сомнений в том, что завтра все немецкие СМИ будут писать о не назначенном пенальти. Возможно, что эти упреки имеют под собой почву.
На наш взгляд, нарушение со стороны Кукурелья было – после удара Мусиалы мяч попал в руку игроку сборной Испании и она была отставлена в сторону. Чистый фол.
Но, если говорить о высшей справедливости, то итоговый счет отражает реальное соотношение сил – испанцы были чуть лучше на протяжении всей игры. Это минимальное преимущество, в конечном счете, отразилось на табло.
Обе команды были достойны победы, но справедливо, что сильнейший в матче выявился не в серии пенальти, где случай иногда играет решающую роль.
Навес Ольма, удар Мерино – Нойер не смог спасти. Испания ликует, хозяева турнира покидают Евро с поднятой головой - сильная сборная, качественная игра, но по сумме достоинств испанцы были немного сильнее. Это – футбол.