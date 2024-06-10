Почему Галибаф стал фаворитом президентской гонки в Иране?

Галибафа, политические взгляды которого отражают прагматические консервативные позиции, считают выдающейся фигурой в иранской политике.
Внутриполитическая линия Галибафа
Во внутренней политике Галибаф выступает за
- сохранение основополагающих принципов, на которых базируется Исламская Республика Иран, включая сильную роль религиозных лидеров и поддержку исламских ценностей
- сохранение основополагающих принципов Исламской Республики
- сохранение позиций верховного лидера страны, признавая его центральную роль в политической и духовной жизни Ирана. Институт верховного лидера для Галибафа – гарант стабильности и единства нации.
- поддержку Совета стражей, который играет ключевую роль в законодательной системе Ирана, контролируя соответствие законов исламским нормам и Конституции страны.
- интеграцию шариата в законодательную и правовую системы Ирана, подчеркивая важность соблюдения исламских законов в повседневной жизни
- строгое соблюдение исламских норм в общественной и частной жизни, включая такие аспекты, как дресс-код, гендерное разделение и семейные ценности
- развитие традиционной иранской культуры и обычаев как неотъемлемой части идентичности нации
- исламизацию системы образования, чтобы молодежь Ирана воспитывалась на основе национальных и религиозных ценностей
- экономическую политику, основанную на принципах исламской экономики, включая банковскую систему, которая работает в соответствии с шариатом
- справедливое распределение ресурсов и поддержку малоимущих слоев населения в духе исламской солидарности
- независимость Ирана от иностранного влияния, подчеркивая важность национального суверенитета и самоопределения
- участие Ирана в делах региона, рассматривая укрепление влияния страны на Ближнем Востоке как часть национальной политики.
Экономическая линия Галибафа
В экономике Галибаф выступает за
- фундаментальные экономические реформы для устойчивого роста и развития страны
- повышение уровня жизни граждан
- создание рабочих мест
- борьбу с коррупцией
- структурные изменения в экономике
- упрощение бюрократических процедур для предпринимателей с целью ускорения процесса создания и ведения бизнеса
- создание условий для привлечения прямых иностранных инвестиций путем улучшения регуляторной среды и предоставления налоговых льгот
- развитие IT-сектора.
Социальная линия Галибафа
В социальной сфере Галибаф выступает за
- внедрение доступных и качественных медицинских услуг для всех слоев населения
- улучшение качества образования и доступ к образовательным ресурсам
- разработку программ по строительству доступного жилья для малообеспеченных граждан
- создание новых рабочих мест
- снижение безработицы
- предоставление льготных кредитов и других финансовых услуг для предпринимателей
Позиция Галибафа в сфере национальной безопасности
Как бывший командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции и мэр Тегерана Галибаф выступает за:
- активное участие Ирана в региональной политике, включая военные и политические союзы с другими странами
- укрепление национальной обороны
- укрепление и модернизацию вооруженных сил Ирана
- развитие новых военных технологий и средств обороны, чтобы страна могла эффективно противостоять внутренним и внешним угрозам
- признание важности стратегических партнерств и альянсов для обеспечения национальной безопасности Ирана
- борьбу с организованной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют значительные угрозы для внутренней стабильности страны
- противодействие террористическим угрозам, координируя усилия с международным сообществом и соседними странами для борьбы с экстремизмом и терроризмом.
В качестве мэра Тегерана Галибаф также уделял значительное внимание вопросам городской безопасности. Он инициировал проекты по повышению уровня безопасности в городе, включая модернизацию служб экстренного реагирования и внедрение новых технологий для мониторинга преступности.
Внешнеполитическая линия Галибафа
Во внешней политике Галибаф:
- защищает национальный суверенитет Ирана в международных делах
- поддерживает независимую внешнюю политику
- выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела страны
- признает важность дипломатических усилий для решения региональных и глобальных проблем
- поддерживает конструктивный диалог с международными партнерами и организациями для обеспечения мира и стабильности.
Эти взгляды способствуют популярности Галибафа среди консервативных избирателей и обеспечивают ему значительное влияние в Иране, делая его сильным кандидатом в президенты страны.