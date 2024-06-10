Вестник Кавказа

Почему Галибаф стал фаворитом президентской гонки в Иране?

Юханна Махбуб
Почему Галибаф стал фаворитом президентской гонки в Иране?
Избирательная кампания в Иране выходит на финишную прямую. Выборы президента пройдут уже 28 июня. Согласно опросам общественного мнения, лидером гонки стал спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Расскажем, кто это такой и каковы его позиции в политике, экономике и безопасности.

Галибафа, политические взгляды которого отражают прагматические консервативные позиции, считают выдающейся фигурой в иранской политике.

Внутриполитическая линия Галибафа

Во внутренней политике Галибаф выступает за

  • сохранение основополагающих принципов, на которых базируется Исламская Республика Иран, включая сильную роль религиозных лидеров и поддержку исламских ценностей
  • сохранение основополагающих принципов Исламской Республики
  • сохранение позиций верховного лидера страны, признавая его центральную роль в политической и духовной жизни Ирана. Институт верховного лидера для Галибафа – гарант стабильности и единства нации.
  • поддержку Совета стражей, который играет ключевую роль в законодательной системе Ирана, контролируя соответствие законов исламским нормам и Конституции страны.
  • интеграцию шариата в законодательную и правовую системы Ирана, подчеркивая важность соблюдения исламских законов в повседневной жизни
  • строгое соблюдение исламских норм в общественной и частной жизни, включая такие аспекты, как дресс-код, гендерное разделение и семейные ценности
  • развитие традиционной иранской культуры и обычаев как неотъемлемой части идентичности нации
  • исламизацию системы образования, чтобы молодежь Ирана воспитывалась на основе национальных и религиозных ценностей
  • экономическую политику, основанную на принципах исламской экономики, включая банковскую систему, которая работает в соответствии с шариатом
  • справедливое распределение ресурсов и поддержку малоимущих слоев населения в духе исламской солидарности
  • независимость Ирана от иностранного влияния, подчеркивая важность национального суверенитета и самоопределения
  • участие Ирана в делах региона, рассматривая укрепление влияния страны на Ближнем Востоке как часть национальной политики.

Экономическая линия Галибафа

В экономике Галибаф выступает за

  • фундаментальные экономические реформы для устойчивого роста и развития страны
  • повышение уровня жизни граждан
  • создание рабочих мест
  • борьбу с коррупцией
  • структурные изменения в экономике
  • упрощение бюрократических процедур для предпринимателей с целью ускорения процесса создания и ведения бизнеса
  • создание условий для привлечения прямых иностранных инвестиций путем улучшения регуляторной среды и предоставления налоговых льгот
  • развитие IT-сектора.

Социальная линия Галибафа

В социальной сфере Галибаф выступает за

  • внедрение доступных и качественных медицинских услуг для всех слоев населения
  • улучшение качества образования и доступ к образовательным ресурсам
  • разработку программ по строительству доступного жилья для малообеспеченных граждан
  • создание новых рабочих мест
  • снижение безработицы
  • предоставление льготных кредитов и других финансовых услуг для предпринимателей

Позиция Галибафа в сфере национальной безопасности

Как бывший командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции и мэр Тегерана Галибаф выступает за:

  • активное участие Ирана в региональной политике, включая военные и политические союзы с другими странами
  • укрепление национальной обороны
  • укрепление и модернизацию вооруженных сил Ирана
  • развитие новых военных технологий и средств обороны, чтобы страна могла эффективно противостоять внутренним и внешним угрозам
  • признание важности стратегических партнерств и альянсов для обеспечения национальной безопасности Ирана
  • борьбу с организованной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют значительные угрозы для внутренней стабильности страны
  • противодействие террористическим угрозам, координируя усилия с международным сообществом и соседними странами для борьбы с экстремизмом и терроризмом.

В качестве мэра Тегерана Галибаф также уделял значительное внимание вопросам городской безопасности. Он инициировал проекты по повышению уровня безопасности в городе, включая модернизацию служб экстренного реагирования и внедрение новых технологий для мониторинга преступности.

Внешнеполитическая линия Галибафа

Во внешней политике Галибаф:

  • защищает национальный суверенитет Ирана в международных делах
  • поддерживает независимую внешнюю политику
  • выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела страны
  • признает важность дипломатических усилий для решения региональных и глобальных проблем
  • поддерживает конструктивный диалог с международными партнерами и организациями для обеспечения мира и стабильности.

Эти взгляды способствуют популярности Галибафа  среди консервативных избирателей и обеспечивают ему значительное влияние в Иране, делая его сильным кандидатом в президенты страны.

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