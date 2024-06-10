Почему Галибаф стал фаворитом президентской гонки в Иране?

Избирательная кампания в Иране выходит на финишную прямую. Выборы президента пройдут уже 28 июня. Согласно опросам общественного мнения, лидером гонки стал спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Расскажем, кто это такой и каковы его позиции в политике, экономике и безопасности.

Галибафа, политические взгляды которого отражают прагматические консервативные позиции, считают выдающейся фигурой в иранской политике.

Внутриполитическая линия Галибафа

Во внутренней политике Галибаф выступает за

сохранение основополагающих принципов, на которых базируется Исламская Республика Иран, включая сильную роль религиозных лидеров и поддержку исламских ценностей

сохранение основополагающих принципов Исламской Республики

сохранение позиций верховного лидера страны, признавая его центральную роль в политической и духовной жизни Ирана. Институт верховного лидера для Галибафа – гарант стабильности и единства нации.

поддержку Совета стражей, который играет ключевую роль в законодательной системе Ирана, контролируя соответствие законов исламским нормам и Конституции страны.

интеграцию шариата в законодательную и правовую системы Ирана, подчеркивая важность соблюдения исламских законов в повседневной жизни

строгое соблюдение исламских норм в общественной и частной жизни, включая такие аспекты, как дресс-код, гендерное разделение и семейные ценности

развитие традиционной иранской культуры и обычаев как неотъемлемой части идентичности нации

исламизацию системы образования, чтобы молодежь Ирана воспитывалась на основе национальных и религиозных ценностей

экономическую политику, основанную на принципах исламской экономики, включая банковскую систему, которая работает в соответствии с шариатом

справедливое распределение ресурсов и поддержку малоимущих слоев населения в духе исламской солидарности

независимость Ирана от иностранного влияния, подчеркивая важность национального суверенитета и самоопределения

участие Ирана в делах региона, рассматривая укрепление влияния страны на Ближнем Востоке как часть национальной политики.

Экономическая линия Галибафа

В экономике Галибаф выступает за

фундаментальные экономические реформы для устойчивого роста и развития страны

повышение уровня жизни граждан

создание рабочих мест

борьбу с коррупцией

структурные изменения в экономике

упрощение бюрократических процедур для предпринимателей с целью ускорения процесса создания и ведения бизнеса

создание условий для привлечения прямых иностранных инвестиций путем улучшения регуляторной среды и предоставления налоговых льгот

развитие IT-сектора.

Социальная линия Галибафа

В социальной сфере Галибаф выступает за

внедрение доступных и качественных медицинских услуг для всех слоев населения

улучшение качества образования и доступ к образовательным ресурсам

разработку программ по строительству доступного жилья для малообеспеченных граждан

создание новых рабочих мест

снижение безработицы

предоставление льготных кредитов и других финансовых услуг для предпринимателей

Позиция Галибафа в сфере национальной безопасности

Как бывший командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции и мэр Тегерана Галибаф выступает за:

активное участие Ирана в региональной политике, включая военные и политические союзы с другими странами

укрепление национальной обороны

укрепление и модернизацию вооруженных сил Ирана

развитие новых военных технологий и средств обороны, чтобы страна могла эффективно противостоять внутренним и внешним угрозам

признание важности стратегических партнерств и альянсов для обеспечения национальной безопасности Ирана

борьбу с организованной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют значительные угрозы для внутренней стабильности страны

противодействие террористическим угрозам, координируя усилия с международным сообществом и соседними странами для борьбы с экстремизмом и терроризмом.

В качестве мэра Тегерана Галибаф также уделял значительное внимание вопросам городской безопасности. Он инициировал проекты по повышению уровня безопасности в городе, включая модернизацию служб экстренного реагирования и внедрение новых технологий для мониторинга преступности.

Внешнеполитическая линия Галибафа

Во внешней политике Галибаф:

защищает национальный суверенитет Ирана в международных делах

поддерживает независимую внешнюю политику

выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела страны

признает важность дипломатических усилий для решения региональных и глобальных проблем

поддерживает конструктивный диалог с международными партнерами и организациями для обеспечения мира и стабильности.

Эти взгляды способствуют популярности Галибафа среди консервативных избирателей и обеспечивают ему значительное влияние в Иране, делая его сильным кандидатом в президенты страны.