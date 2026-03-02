Почему евреи уезжают из Израиля?

Фактически непрерывно на протяжении более 70 лет количество евреев в Израиле только увеличилось, но все изменилось в последние несколько лет: сегодня жители Государства Израиль массово его покидают. Почему так происходит, куда уезжают евреи и чем это чревато для ближневосточного государства, разбираемся в нашем материале.

Израиль - одна из немногих стран мира, которые на официальном уровне приветствуют мигрантов: стать жителем страны может каждый практически автоматически в рамках Закона о возвращении, который действует с 1950 года.

Сколько людей уехало из Израиля?

Эмиграция из Израиля началась в 2023 году: тогда почти 83 тысячи граждан уехали из страны, на 44% больше, чем годом ранее. Исход продолжился и в 2024, и в 2025 году: за два года из страны уехало около 180 тысяч человек. По состоянию на август 2026 года, количество эмигрантов, покинувших Израиль, выросло до 250 тысяч человек. По отношению к общей численности населения страны, составляющей 10 млн человек, это примерно 2%. В соотношении с количеством людей, прибывших в Израиль, а также родившихся в стране, прирост населения впервые за последние 50 лет оказался рекордно низким: всего 0,9%. До этого в Израиле темпы роста населения составляли 2% ежегодно и считались самыми высокими среди развитых стран мира.

Зачем Израилю мигранты?

Для Израиля мигранты, приезжающие в страну, жизненная необходимость. Еще в 1948 году молодое государство решило, что сионистский проект окажется успешным только в том случае, если еврейское население будет непрерывно расти: так будет обеспечено преимущество над палестинским населением и появится ресурс для защиты государства от внешних угроз. Помимо усилий по увеличению рождаемости, стали предприниматься усилия по продвижению еврейской иммиграции: в 1950 году был принят соответствующий Закон о возвращении, который дал возможность евреям всего мира обрести родину в Израиле. Многочисленные финансовые инициативы, а также возможность получения высококачественного образования способствовали активному и беспрерывному процессу миграции. В результате такой политики более половины всех евреев мира сегодня живут в Израиле: проект по возвращению оказался успешным.

Как в Израиле относятся к тем, кто уехал?

Если евреев-иммигрантов в Израиле принимают с распростертыми объятиями, к тем, кто эмигрирует из страны, относятся с точностью до наоборот. Репатриантов называют ”олим” - ”те, кто возвысились”, а релокантов - ”йордим” - ”те, кто опустились вниз”. Личный выбор тех, кто уехал с моральной точки зрения в Израиле воспринимается как неудача личного и даже национального характера, и это подчеркивается тем фактом, что евреям вне Израиля запрещено участвовать в местных выборах. Еще в 1970е годы премьер-министр Ицхак Рабин назвал уезжающих евреев слабаками, и с тех пор такое отношение к эмигрантам закрепилось на всех уровнях государственного управления.

Кто уезжает из Израиля?

Основная категория тех, кто уезжает из Израиля - это образованные евреи со стабильным и высоким уровнем дохода. Большинство из них придерживаются либеральных взглядов. Люди пенсионного возраста тоже нередко покидают родную страну, при этом сохраняя возможность получать пенсионные отчисления из Израиля. Основная масса евреев-эмигрантов — это потомки тех, кто приехал в страну из других государств, в основном европейских.

Но не только еврейское население переезжает из страны. Около 20% тех, кто уехал за последние три года - это арабы, проживавшие в Израиле.

Куда переезжают евреи из Израиля?

В основном для релокации евреи, уезжающие из Израиля, выбирают страны с обширной еврейской общиной и экономическими возможностями:

США - основной выбор евреев-эмигрантов;

Канада - на втором месте после США;

в Европу переезжают более трети всех евреев-релокантов. Для переселения в основном выбирают Великобританию, Германию, Нидерланды и Францию;

Португалия, Испания и Греция тоже в списке тех, кто решил уехать из Израиля.

Почему граждане Израиля уезжают из страны?

Причины, по которым евреи покидают родину, политические. Впервые эмигрировать из страны евреи начали в 2023 году на фоне реформы судебной системы и массовых народных протестов против нее. Тогда население впервые стало выражать недовольство происходящим на государственном уровне, покидая Израиль.

Усугубилась ситуация в октябре 2023 года с вторжением Хамас и последовавшей войной в Газе. Тогда евреи начали массово уезжать, зачастую не планируя возвращаться обратно. Сегодня многие из тех, кто эмигрировал, основными причинами своего решения называют:

нежелание жить в стране, которая ведет агрессивную политику в отношении Палестины и, в первую очередь, мирных граждан Палестины;

попытку избавить своих детей от необходимости служить в армии Израиля, которая принимает участие сразу в нескольких вооруженных конфликтах;

в целом неудовлетворенность политикой право-радикального правительства Нетаньяху, которое находится у власти с 2023 года, в частности, в сфере образования, здравоохранения и так далее.

Почему эмиграция - плохо для Израиля?

Уезжают из Израиля в основном квалифицированные молодые и среднего возраста образованные евреи - основа экономики страны. Развитие еврейского государства всегда зависело от профессионалов, которые обеспечивали ее экономический, научный и политический прогресс. Без этой основы Израиль может столкнуться с беспрецедентными проблемами в будущем.

Нынешняя волна эмиграции из Израиля не первая: в 2000х годах на фоне Второй интифады (противостояния с палестинскими арабами) и экономических проблем в стране происходила так называемая утечка мозгов. Молодые специалисты массово уезжали, что вызвало серьезную обеспокоенность в самых разных кругах: от СМИ до ведущих академиков. Тогда, чтобы вернуть уехавших, правительство инициировало программы, поощряющие их возвращение.

Что говорит оппозиция?

Для израильской оппозиции, которая готовится к парламентским выборам в октябре текущего года, нынешняя массовая эмиграция - повод упрекнуть правительство Нетаньяху в несостоятельности. Представители оппозиционных партий называют нынешний исход евреев из Израиля угрозой будущему страны, напоминая, что когда-то правительство говорило о том, что жители Газы смогут по своей воле эмигрировать, а в итоге по своей воле эмигрируют сами граждане Израиля.