Ноябрьский звездопад 2024: как и где посмотреть на Леониды

Скоро жители Земли, в том числе и россияне будут наблюдать настоящий ноябрьский звездопад: метеорный поток, который называется Леониды. Что такое Леониды, как они образуются и можно ли будет их увидеть в ноябрьском небе - рассказываем в этом материале.

Когда начнется звездопад 2024

Ближайший метеорный дождь или поток уже происходит: звездопад Леониды стартовал 3 ноября и будет продолжаться до 2 декабря. Возможность его увидеть есть у всех: своего пика довольно редкое астрономическое явление достигнет 16-18 ноября. Ожидается, что скорость ноябрьского звездопада составит 10-15 метеоров в час.

Что такое Леониды?

Леониды - это метеорный поток (метеор - космическое тело, которое сгорает в атмосфере, не добираясь до поверхности), видимый с Земли ежегодно в ноябре. Леониды считаются одним из самых активных метеорных потоков, хотя нередко интенсивность падения небесных объектов относительно небольшая. Леониды довольно яркие и достаточно быстрые: их скорость достигает более 70 километров в час.

Почему Леониды так называются?

Потоки метеоров получают названия по созвездиям, из которых, как нам кажется с Земли, они появляются. Радиант потока Леониды - точка в небе, которая нам представляется источником звездопада - в созвездии Льва, отсюда и соответствующее название потока.

Как образуется метеорный поток ?

Метеорный поток - астрономическое явление, напрямую связанное с кометами. Проходя рядом Солнцем, комета нагревается и частично испаряется. В результате за кометой образуется длинный след из обломков, величина многих из которых не превышает нескольких миллиметров. Метеорный поток или метеорный дождь образуется, когда Земля проходит там же, где прошла комета, оставившая за собой след. Отколовшиеся или выпарившиеся от кометы частицы сгорают в атмосфере Земли, образуя длинные всполохи света в ночном небе. Именно эти всполохи и называются метеорным потоком, дождём или звездопадом.

Какая комета образует Леониды?

Поток Леониды, который можно увидеть 16-18 ноября, получается благодаря комете Темпеля-Туттля, открытой почти 160 лет назад. Эта комета облетает Солнце чуть более чем за 33,5 года. В годы, когда комета ближе всего подходит к Земле и к Солнцу, наиболее интенсивные метеорные потоки. В последний раз комета была видна с Земли невооружённым глазом в 1998 году, и в следующие два года Леониды были наиболее интенсивными. В следующий раз к Земле комета приблизится через 6,5 лет.

Будет ли в ноябре метеорный шторм?

Метеорный шторм - чрезвычайно мощный поток, при котором метеоры сгорают со скоростью до тысячи единиц в час. Скорее всего, в 2024 году Леониды будут падать со скоростью не более 15 единиц в час, и шторм маловероятен. Впервые мощный шторм Леониды был задокументирован за 33 года до открытия кометы Темпеля-Туттля, в 1833 году: тогда метеоры падали со скоростью в 100 тысяч единиц в час. Последний масштабный метеорный шторм, который наблюдали земляне, тоже был спровоцирован Леонидами - в 1966 году.

Где будут видны Леониды?

Ноябрьские Леониды будут видны как в Северном, так и в Южном полушарии, однако у жителей Северного полушария будет больше возможностей рассмотреть уникальное явление, поскольку созвездие Льва, на которое ориентируются при наблюдении за ноябрьским звездопадом, осенью видно только в Северном полушарии.

Как посмотреть на метеорный поток Леониды?

Для того чтобы понаблюдать за метеорным потоком, необязательно ориентироваться исключительно на радиант - условную точку метеорного дождя. Метеоры сгорают на всей видимой площади ночного неба, как вблизи ”материнского” созвездия, так и поодаль от него. Видимыми сгорающие в земной атмосфере метеоры становятся под углом в 30 градусов от радианта: в случае с Леонидами - в 30 градусах от созвездия Льва, восходящего после полуночи на Востоке.

Леониды и Бобровая луна

В этом году наблюдению за ноябрьским звездопадом будет мешать яркий лунный свет: пик метеорного дождя приходится на дни полнолуния. В ноябре 2024 года полнолуние, которое называется Бобровая луна, 16 ноября, и, соответственно, свет почти полной луны будет озарять ночное небо в течение последующих нескольких дней. Однако несмотря на яркий лунный свет, метеорный поток всё равно можно увидеть. Для этого лучше всего созерцать ночное небо вдали от городских огней: чем менее освещённая искусственными источниками света местность, тем лучше для наблюдений.