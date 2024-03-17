Может ли трансгендер быть женой президента Франции?

Жена президента Франции Брижит Макрон всё-таки решила подать в суд на журналистку, которая уверяет, что госпожа Макрон – мужчина, а не женщина. Травля жены политика – не единственный прецедент во Франции. Расскажем об опыте Жоржа Помпиду и Франсуа Фийона и о том, чем скандал может обернуться для Макрона.

Историю с женой Эмманюэля Макрона раздувают в желтом сегменте медиа давно. Суть этой конспирологической теории в том, что, якобы, настоящая Брижит Макрон, урожденная Тронье, умерла еще в 1961 году. А нынешняя жена французского президента – это брат Брижит, мужчина-трансгендер, которого зовут Жан-Мишель. Макрон сам накликал эти сплетни, женившись на женщине, которая на старше его на 24 года, и которой сегодня уже за 70, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кого-то не только в мире, но и в самой Франции раздражают излишне активный, энергично привлекающий геев во французское правительство, неудачливый в государственных делах Эмманюэль и его жена.

О том, что это в первую очередь внутрифранцузская история, говорят прецеденты. Французских политиков эпохи Пятой республики местные оппоненты не раз пытались свалить через атаку на их жен.

Жена Жоржа Помпиду

Самая известная подобного рода история произошла с президентом Жоржем Помпиду. Это был уникальный политик, который сделал для Франции не меньше, чем сам де Голль. Начав с должности преподавателя литературы в колледже, Помпиду поднялся до поста премьер-министра, руководил правительством дольше всех в истории республиканской Франции (1962-1968), а в 1969 году стал президентом страны после отставки де Голля.

С именем Помпиду связаны основные экономические и социальные реформы 1960-1970-х годов, вернувшие Франции статус либеральной технологической сверхдержавы. При Помпиду началось создание французской атомной энергетики, развитие сети серхскоростных железных дорог, было освобождено от государственного контроля национальное телевидение, в Париже заложили ультрасовремнный футуристический городской район Дефанс. Наконец, именно он задумал и начал строительство всемирно известного Центра Помпиду, который стал украшением Парижа и гордостью французской культуры.

Но в личной жизни это был глубоко несчастный человек. В ходе кампании по выборам президента в 1969 году в прессу просочились фотографии, на которых якобы была запечатлена в ходе сексуальной оргии жена Помпиду - Клод. В это дело, кстати, оказался замешан друг и телохранитель Алена Делона некий Стефан Маркович.

Уже после выборов, которые Помпиду все-таки выиграл, появились свидетельства того, что мерзкие фото были подделкой, монтажом с участием нанятых проституток. Но сам Помпиду был убежден, что эта грязна кампания стала делом рук политиков из близкого ему лагеря французских голлистов, которые хотели видеть во главе Пятой республики другого человека. Поэтому якобы сам Помпиду даже ходил к де Голлю, требуя остановить волну клеветы.

До конца жизни Помпиду всегда носил с собой список людей, которых подозревал в организации травли. По слухам, почти всем им несчастный президент успел отомстить.

Жена Франсуа Фийона

Случай с женой другого политика произошел уже в 2017 году, во время первой президентской избирательной компании самого Макрона. Тогда безусловным лидером предвыборной борьбы был кандидат от французских правых Франсуа Фийон. За несколько месяцев до выборов выяснилось, что на протяжении многих лет Фийон, занимавший посты в правительстве вплоть до премьерского, оформил сотрудником своего аппарата с приличной зарплатой свою жену.

Вроде бы ничего особенного для Франции. Но Фийон ошибся, начав отрицать очевидное. И избиратель вранья не простил. Так Макрон и проскочил в президенты.

Чем обернется для Макрона скандал?

В чем-то ситуации Поимпиду, Фийона и Макрона схожи. На Помпиду и Фийона скандалы с женами обрушились в ходе избирательных кампаний, из которой их старались вышибить. У Макрона такая же проблема: 9 июня во Франции пройдут выборы в Европарламент. По опросам, на этих выборах с огромным отрывом лидирует Национальное объединение Марин Ле Пен и Жордана Борделла с более чем 30% поддержки избирателей. Макроновское движение "Возрождение", в которое входят три партии, не набирает и 18% голосов.

Для либерала Макрона это катастрофа. Правые из бывшего Национального Фронта бодрым маршем идут к власти в стране. Это и есть итог правления Макрона. За места в Европарламенте сегодня отчаянно бьются классические французские правые, экологи, соцпартия и даже троцкисты с правыми радикалами. В этих условиях подставить ножку явно теряющему поддержку избирателей Макрону готов любой из этих блоков.

© Фото: Сайт президента России

А может кто-то из французских правых решил припомнить Макрону скандал с женой Фийона? В этом, вероятно, и стоит искать истоки скандала вокруг Брижит Макрон.

Французам не привыкать к любовным похождениям своих президентов. Верностью супругам отличались только первые два руководителя Пятой республики – Шарль де Голль и уже упомянутый Жорж Помпиду. И Валери Жискар д`Эстен, и Франсуа Миттеран, и Жак Ширак, и Франсуа Олланд, и Николя Саркози не обременяли себя супружеской верностью, плодили внебрачных детей и даже содержали эти свои семьи на стороне за государственный счет.

Как говорят французы, это все la petite vie a cote - маленькая жизнь на стороне, вещь привычная и понятная для местных мужчин. Даже жена-изменщица (была такая у Николя Саркози) тоже не удивила бы привычных ко всему французов.

Но жена-трансгендер? К этому, пожалуй, даже в виде слухов и мифов, бедной Франции придется все-таки привыкать. Конечно, уровень налогов и проблемы с мигрантами выглядят в представлении местного обывателя поважнее сексуальных пристрастий президента. Но все-таки Франция католическая страна, и каждый десятый француз регулярно посещает церковь. Этих людей Макрон, похоже, еще может удивить.