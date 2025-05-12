Легенда дзюдо Фархад Раджабли: возраст, титулы, секрет успеха

22 мая на Чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов 11-й титул лучшего в весовой категории до 90 килограммов завоевал азербайджанская легенда Фархад Раджабли. О самом титулованном дзюдоисте Азербайджана рассказываем в нашем материале.

Кто такой Фархад Раджабли?

Фархад Раджабли - 65-летний азербайджанский дзюдоист, карьера которого продолжается уже более 50 лет. За годы в спорте он дважды становился призёром Чемпионата СССР, 7 раз завоевывал золото на Чемпионатах Азербайджана, 12 раз стал лучшим среди дзюдоистов-ветеранов в мире и 11 раз - в Европе. Раджабли - первый азербайджанец, победивший на международных соревнованиях по дзюдо и, на сегодняшний день, самый титулованный из всех. По словам заслуженного тренера Азербайджана, ему нравится участвовать в соревнованиях именно как спортсмен, что он и продолжает делать по сей день.

Как Раджабли пришел в дзюдо?

Фархад Раджабли, который родился в 1959 году в селе Аджашур, в возрасте 8 лет переехал в Сумгаит, а через четыре года познакомился с дзюдо. В спорт Фархада привели старшие братья, Ахмеддин и Мамед, правда, сначала будущий чемпион мира и Европы занимался вольной борьбой и самбо. В 1972 году, когда Фархаду было 13, в Сумгаите открылась секция по дзюдо, куда он и записался одним из первых. Самбо Фархад не бросил, и в 1983 году получил звание чемпиона страны по этому виду борьбы.

Первая большая победа

В ноябре 1978 года Фархад Раджабли отправился на свои первые международные соревнования: Чемпионат Европы по дзюдо в Мишкольце среди юниоров. На турнире в весовой категории до 71 килограмма он завоевал бронзу, став первым азербайджанским дзюдоистом, удостоившимся европейской награды. Тогда Раджабли только исполнилось 19 лет. По словам самого спортсмена, он мог бы отправиться бороться за медаль за границу и раньше, однако сложности были в оформлении документов, на которое уходило много времени.

Почему Раджабли редко представлял СССР на международных чемпионатах?

Чемпион первенства СССР 1980 года и призер турниров 1979 и 1981 года, Фархад Раджабли нечасто отправлялся на международные соревнования, хотя и был членом сборной. Как рассказал сам спортсмен в интервью газете ”Каспий”, причина - стремление тренеров сборной отправить на соревнования своих воспитанников. Несмотря на сложности, в 1981-1982 годы Фархад Раджали стал серебряным призером турниров, проходивших на Кубе, и несколько раз одерживал победу в европейских гран-при.

Чемпион Азербайджана

В 1985 году Фархад Раджабли был вынужден прекратить участие в соревнованиях на три года, когда Спортивный комитет СССР запретил участие в турнирах спортсменам старше 25 лет. В эти годы азербайджанский дзюдоист работал тренером. В 1988 году, сразу же после отмены запрета, Раджабли принял участие в Чемпионате Азербайджана, где занял второе место. В следующем году он уже был чемпионом. В последний, 7й раз подряд, Раджабли стал чемпионом Азербайджана в возрасте 36 лет в 1995 году. Тогда он официально завершил свою карьеру дзюдоиста, однако, как оказалось, не навсегда.

Новая глава

В 2002 году Фархад Раджбали впервые принял участие в соревнованиях по дзюдо среди ветеранов: в Северной Ирландии он стал бронзовым призёром Чемпионата мира. Своё возвращение в спорт Раджабли так описывает в интервью азербайджанскому изданию Olimpnews.az:

Спустя 7 лет после завершения спортивной карьеры я решил проверить свои силы в соревнованиях с опытными дзюдоистами. Моё решение было продиктовано бесконечной любовью к спорту и дзюдо. Всю свою жизнь я посвятил дзюдо, это единственное, в чём я хорош. Вот почему я решил провести остаток своей жизни на татами.

Самый титулованный дзюдоист Азербайджана

С самого первого Чемпионата в Северной Ирландии Фархад Раджабли участвует в международных турнирах среди ветеранов, неизменно принося в копилку Азербайджана медали: бронзовые и серебряные, но больше остальных - золотые. На сегодняшний день Фархад, которому 65 лет, 12-кратный Чемпион мира и 11-кратный Чемпион Европы по дзюдо среди ветеранов в весовой категории до 90 килограммов. Очередную золотую медаль он получил совсем недавно на Чемпионате Европы в Риге.

В чем секрет успеха Фархада Раджабли?

65-летний спортсмен ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь и не курит, много времени посвящая тренировкам. По словам самого Фархада Раджабли, чтобы добиться успеха в спорте, нужно постоянно им заниматься. В юности дзюдоист редко бывал на семейных мероприятиях и торжествах, всё свое время отдавая дзюдо, и сегодня дзюдо для него - важная часть жизни. В интервью Azerisport.com Раджабли признался, что у него нет конкретных целей по количеству чемпионских титулов, и всё, чего он хочет - это бороться до тех пор, пока ему хватает сил.