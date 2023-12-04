Как провести зимние выходные на берегах Волхова

Медина Назарова

В России есть места, которые точно стоит посетить именно зимой. К ним в первую очередь можно отнести Новгородскую землю. Здесь, как нигде более, ощущается русский дух. Да и где ему еще быть, если не на берегу великого Волхова, где находится Рюриково Городище. Как туда добраться и что посмотреть - расскажем в этом материале.

Рюриково Городище — то самое поселение древних людей, берущее начало на основе данных археологических раскопок в VIII веке до н.э. Собственно и Новгород назван Новым относительно своего древнего Старого Города, а именно Городища. Здесь когда-то обосновался князь Рюрик, основатель первой на Руси правящей династии.

Природный ландшафт новгородской земли сам по себе подчеркивает ее русскость. Величественный Волхов, берущий начало из огромного Ильмень-озера, отсутствие холмов, вдали от моря — здесь сразу понимаешь, что означает понятие "русские просторы" без начала и конца. Особенно эти виды поражают зимой, когда нет зелени, и когда белый снег сливается с белоснежными стенами древних храмов и монастырей, которых на новгородской земле немало.

Свято-Юрьев монастырь на левом берегу Волхова

Один из самых древних мужских монастырей в России. Основан в 1030 году князем Ярославом Мудрым, в крещении названным Георгием (в русском диалекте имя Георгий тождественно Юрию). В его честь воздвигнут Георгиевский собор Юрьева монастыря. Интересно то, что в летописях найдено упоминание имени строителя, воздвигшего стены собора. Звали его Петр. Символично, что имя это на греческом означает "камень" — "петрос". Глядя на устремленные ввысь прямые и мощные стены собора, создается впечатление, что они не на земле стоят, а из нее вырастают. Это придает архитектурному облику строения тот самый новгородский монументальный стиль. поражающий лаконизмом и мужественностью.

Ансамбль территории Свято-Юрьева монастыря украшает Крестовоздвиженский собор. Построен в первой четверти XIX века. Собор украшают 5 куполов синего цвета, украшенных золотыми звездами. Хозяйственной постройкой собор соединен с самой известной в Новгородской области 52-метровой колокольней, возведенной по проекту столичного архитектора Карло Росси. Особенно своими новыми постройками территория Юрьева монастыря украсится в годы назначенного сюда настоятелем архимандрита Фотия, известного церковного деятеля начала XIX века. Фотий пользовался особым расположением к нему императорского двора и в знак уважения пост настоятеля Юрьева монастыря был ему дарован до самой смерти. Здесь же можно полюбоваться Спасским собором, в котором, кстати, и будет похоронен архимандрит Фотий.

Музей деревянного зодчества Витославлицы

Витославлицы — это живая история. В 1960-х на берегу Волхова в двух минутах езды от Юрьева была создана, а точнее собрана уникальная экспозиция, представляющая из себя собрание аутентичных построек древних мастеров, собранных со всей Новгородчины. Это и избы, и церкви, и маленькие часовни. Есть даже колокольня, венчающая церковь Успения Богородицы, которую ученые относят к 1595-му году, радующая посетителей музея своим перезвоном. Некоторые из домов открыты для посещения и можно своими глазами увидеть убранство и ознакомиться с бытом людей, живших в таких домах в конце XIX века.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музей Витославлицы небольшой. Его можно обойти и за полчаса. Но ценно то, что одним осмотром музейная программа не ограничивается. Обычно здесь много интерактивного общения. Это игры, хороводы, частушки, прибаутки. Особо музейные работники каждый декабрь готовятся к новогодним празднествам — Новому Году и Рождеству.

Вот и накануне наступающего 2024 года многие турагентства предлагают посетить Витославлицы Новгородской области, где вас будет ожидать теплый прием и множество сюрпризов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Деревня Трубичино

Примерно в 5-7 км по дороге из Новгорода в Петербург с левой стороны трассы можно заметить невысокий красивый домик как будто из какой-то рождественской сказки. Оказывается здесь работают мастера-стеклодувы, стараниями которых и создается рождественское настроение. Здесь можно не только приобрести расписанные вручную шары и другие украшения, но и посетить мастерскую художника и понаблюдать за процессом появления стеклянного шара. а потом еще и попробовать его самому расписать. Для каждого ребенка это станет запоминающимся опытом и просто радостным событием.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Юрьева монастыря

На автомобиле от Петербурга 2,5 часа, от Москвы 6 часов

На электричке из Петербурга, на поезде из Москвы. Далее от ж/д вокзала Великого Новгорода на автобусе №7.