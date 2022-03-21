Как проходят "Каспийские сезоны" в Астрахани?

В этом году международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" в Астрахани пройдет в четвертый раз. Он откроется 17 августа и продлится до 1 сентября. Расскажем об истории фестиваля и о программе "Каспийских сезонов-2024".

2021 год: как начинался фестиваль в Астрахани?

Впервые международный фестиваль классического искусства прошел в Астрахани с 9 по 11 сентября 2021 года под названием OperaFirst. Открылся он концертом "Vis-à-vis. Каспий и Европа", в котором участвовали камерный оркестр Астраханской государственной филармонии под управлением народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова и колоратурное сопрано из Франции Элизабет Видаль. Одну из главных задач фестиваля Голиков сформулировал так: надо "стереть границы" — временные границы исполняемых произведений, языковые границы между музыкантами, границы между культурами Востока и Запада. Поэтому в программе вечера была музыка самых разных эпох и стилей: произведения Генделя, Чайковского, Сен-Санса сочетались с сочинениями Барбера и Пярта. А открылся концерт мировой премьерой: "Метаморфозы" известного азербайджанского композитора Фирангиз Ализаде были исполнены в новой редакции для струнного оркестра.

10 сентября в рамках проекта "Русские оперы в Астраханском Кремле" прозвучала кантата Прокофьева "Александр Невский" для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра. Ее на Соборной площади Кремля исполнили симфонический оркестр и сводный хор Астраханского государственного театра оперы и балета под управлением Валерия Воронина, артисты Государственного хора Калмыкии имени Цебекова, а сольную партию спела солистка московского театра "Новая опера" имени Колобова и Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева.

Завершился фестиваль 11 сентября гала-концертом на Соборной площади. На этом вечере впервые выступил симфонический оркестр Прикаспийских государств, в состав которого вошли музыканты из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, а художественным руководителем и главным дирижером стал Михаил Голиков. Вместе с этим коллективом Элизабет Видаль, народный артист России, солист лондонской Королевской оперы Сергей Лейферкус и солистка Берлинской государственной оперы Анна Самуил исполнили фрагменты из опер Верди, Вагнера, Тома и Равеля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

2022 год: как проходил II фестиваль в Астрахани?

II фестиваль OperaFirst проходил со 2 по 11 сентября 2022 года. Открылся он оперой Мусоргского "Хованщина": спектакли в рамках проекта "Русские оперы в Астраханском Кремле" состоялись 2 и 3 сентября. 4 сентября участницами концерта "День России" стали народная артистка России, прима-балерина Большого театра и миланского театра Ла Скала Светлана Захарова и народная артистка России и Абхазии, солистка оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава. За ним последовали концерты, посвященные другим странам-участницам фестиваля. 7 сентября прошел "День Туркменистана": певица Дарья Гусейнова и пианист Мамед Гусейнов исполнили произведения Нуры Халмамедова и Джерен Курбанклычевой. 8 сентября, в "День Ирана", состоялся сольный вечер меццо-сопрано Фарнуш Рахими. 9 сентября, в "День Азербайджана", струнный квартет сыграл музыку Фирангиз Ализаде, Кара Караева, Азера Дадашева и Турала Мамедли. 10 сентября, в "День Казахстана", Abay-Quartet исполнил сочинения Газизы Жубановой, Евгения Брусиловского, Латифа Хамиди и Абая Кунанбаева.

Завершился фестиваль концертом на Соборной площади, участниками которого стали симфонический оркестр Прикаспийских государств, солистка театра "Астана Опера" Мария Мудряк, солист Мариинского театра Вадим Кравец, Фарнуш Рахими и заслуженный артист Азербайджана Азер Рзазаде.

Важным событием фестиваля стало открытие штаб-квартиры симфонического оркестра Прикаспийских государств в Астраханской филармонии.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Как прошли "Каспийские сезоны-2023"?

В 2023 году фестиваль впервые прошел под названием "Каспийские сезоны". Открылся он 22 августа концертом на Соборной площади, в котором участвовали симфонический оркестр Прикаспийских государств; заслуженный артист России, солист Мариинского театра и Башкирского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков; народный артист Азербайджана, солист Большого театра Эльчин Азизов; заслуженная артистка Туркменистана Лейли Окдирова; заслуженный деятель Казахстана, солист московского театра "Новая опера" Нурлан Бекмухамбетов и другие артисты.

Продолжили фестиваль филармонические концерты, посвященные странам-участницам. 25 августа в "Дне Азербайджана" приняли участие тарист Арслан Новрасли и его группа Ethno-jazz. 26 августа на концерте "День Ирана" музыку Мехди Хоссейни, Араша Азади и Сама Эсфахани исполнил камерный оркестр Астраханской филармонии. 27 августа на "Дне Казахстана" выступил этно-фольклорный ансамбль "Сармад" под руководством Бауыржана Актаева, а 28 августа участниками "Дня Туркменистана" стали оперный певец, народный артист Туркменистана Атагельды Гарягдыев, пианист, заслуженный артист Туркменистана Владимир Мкртумов и ансамбль "Камерата Ашхабад".

29 августа в Астраханском театре оперы и балета известный пианист, народный артист России Денис Мацуев выступил вместе с молодыми музыкантами.

2 и 3 сентября в рамках проекта "Русские оперы в Астраханском Кремле" была представлена опера Глинки "Иван Сусанин", а завершился фестиваль 6 сентября концертом Светланы Захаровой и других известных артистов балета Большого театра.

Какими будут "Каспийские сезоны-2024"?

В этом году "Каспийские сезоны" пройдут с 17 августа по 1 сентября. В первый фестивальный вечер на Соборной площади выступят

симфонический оркестр Прикаспийских государств под руководством Михаила Голикова;

участник прошлогоднего фестиваля Ильдар Абдразаков;

две солистки Большого театра — народная артистка Азербайджана Динара Алиева и заслуженная артистка России и Северной Осетии Агунда Кулаева;

певец из Туркменистана, солист Гамбургской государственной оперы, приглашенный солист Большого театра Довлет Нургельдыев;

заслуженный деятель Казахстана, солист оперный труппы театра "Астана Опера" Талгат Мусабаев;

иранский скрипач Амин Гафари,

солисты балета театра "Астана Опера" Анастасия Заклинская и Серик Накыспеков.

22 августа, в День Государственного флага России, на набережной Волги выступит Юношеский симфонический оркестр, в состав которого входят музыканты Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

30 и 31 августа пройдут традиционные для фестиваля спектакли в рамках проекта "Русские оперы в Астраханском Кремле": на сей раз прозвучит опера Даргомыжского "Русалка".

Финальной частью "Каспийских сезонов-2024" 1 сентября станет программа "Па-де-де на пальцах и для пальцев", в которой выступят постоянная участница фестиваля Светлана Захарова и знаменитый скрипач, народный артист России Вадим Репин.