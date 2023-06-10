© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отправляясь в путешествие, нужно задуматься не только о том, что взять и какие запреты не нарушать, чтобы отдых не закончился преждевременно, но и как оставлять чаевые, считающиеся неотъемлемой частью культуры гостеприимства. В каждой стране свои правила чаевых, и в этом материале мы предлагаем вам ознакомиться с тем, как оставлять чаевые в Турции.

Чаевые - это деньги, которые принято оставлять сверх уплаченной суммы за ту или иную предоставленную услугу, в частности, в отелях, ресторанах и за такси.

Как оставлять чаевые в Турции

Чаевые в Турции - общепринятая практика, а вот их количество зависит от ситуации и качества предоставляемых услуг. В основном, чаевые в Турции составляют 10% от стоимости услуги.

Где оставлять чаевые в Турции:

1. Чаевые в турецких ресторанах принято оставлять. Если вы в восторге от сервиса, то можете оставить турецкому официанту чаевых больше, чем 10% от суммы. Если чаевые включены в счет, то оставлять что-либо еще не обязательно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

2. Чаевые в турецких барах и кафе необязательны, но если вы довольны официантом или барменом, то можете оставить какую-либо сумму на свое усмотрение.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

3. Чаевые в турецких отелях не предусмотрены как таковые, тем не менее принято оставлять "на чай" горничной, которая обеспечивает порядок в номере. Размер чаевых для горничных составляет примерно $1-5 в турецких лирах. В некоторых турецких отелях, в обеденных залах или столовых стоит специальная коробочка для чаевых - Tip box. В нее можно положить пару долларов в знак признательности обслуживающему персоналу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

4. Чаевые таксисту в Турции обычно не оставляют, но принято округлять сумму, которая была потрачена на поездку. В некоторых турецких городах, где неудобно передвигаться на общественном транспорте, туристы часто заказывают такси на целый день. В таком случае таксисту оставляют чаевые - 10% от суммы заказа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

5. Чаевые в турецких хаммамах и банях приветствуются и составляют 10% от стоимости услуги.

6. Чаевые турецким гидам, скорее, обязательны, чем желательны. Если гид проводит с вами целый день, то принято оставлять чаевые в размере $10. Если вы ходите на экскурсии в составе группы, то $20-40 со всех будет достаточно за целый день работы гида. При выходе из экскурсионного автобуса гид обязательно напомнит вам, что хорошо бы поблагодарить водителя.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

7. Чаевые для носильщиков принято оставлять в размере $1-2 долларов за сумку в турецких аэропортах, вокзалах и автостанциях, если вам не озвучивают тариф за переноску вещей сразу.

Как оставить чаевые картой?

Лучше всего в Турции оставлять чаевые наличными: лишь в некоторых ресторанах можно оставить чаевые с помощью карты. Отправляясь в ресторан или на экскурсию с гидом, возьмите с собой немного наличных денег, чтобы достойно отблагодарить человека, который предоставляет вам услуги.

Обязательно ли оставлять чаевые?

Чаевые в Турции - это, скорее, хороший тон, нежели обязательство. Можно, конечно, ничего не оставлять, но важно помнить, что в Турции чаевые приняты, в отличие, например, от Японии или Южной Кореи, где чаевые оставлять не стоит, потому как это считается оскорблением.

В Турции любят туристов, и самое главное на отдыхе в этой гостеприимной стране проявлять уважение к культуре и традициям, а чаевые, хоть и приветствуются в Турции, но всегда остаются на ваше усмотрение.