Приняты ли чаевые в Египте?
В Египте, как и в большинстве туристических стран, многие жители, в особенности те, кто занят в сфере обслуживания, рассчитывают на чаевые в качестве прибавки к своему обычному жалованию. Для тысяч жителей Египта туристическая индустрия - надежный источник заработка, в том числе для водителей такси, официантов, работников отелей и гидов. В Египте, как и во многих странах Ближнего Востока, чаевые называются бакшиш.
Как оставлять чаевые в Египте?
В основном, объем чаевых в Египте составляет 10-15% от оказываемой вам услуги.
- Чаевые можно оставлять за любую оказанную услугу (кроме совсем незначительных): в отеле, на вокзале, в ресторане и пр.
- За оказание единоразовых услуг можно давать доллар или меньше, за более продолжительную помощь поощряются чаевые в размере $ 5-20.
- Каждый раз давая чаевые, стоит искренне выражать свою благодарность.
- Если вам не понравилось то, как вас обслужили, чаевые оставлять необязательно.
Сколько чаевых за такси в Египте?
Таксисту за его услуги принято оставлять 10-20% от чека. Лучше за такси расплачиваться наличными. Если таксист проводит с вами целый день, например, во время экскурсии в Луксоре, или во время поездки из Каира в Сиву, то бакшиш следует оставить в размере $ 10-15. То же самое касается и чаевых для поездок на частных лодках. Когда водитель нанимается группой туристов, то и чаевые лучше давать от всей группы.
Сколько чаевых оставлять гиду в Египте?
Чаевые гиду зависят от качества предоставляемой услуги, но в среднем по $5 с каждого члена туристической группы за день - это нормальные чаевые для египетского гида.
Чаевые в круизе по Нилу
Круиз по Нилу можно рассматривать, как пребывание в отеле, поэтому и чаевые нужно рассчитывать соответствующе. Обычно чаевые также остаются от группы в конце дня для всех, кто обслуживает круиз. В целом, поощряются чаевые в размере $ 10 c человека за одну ночь пребывания на борту судна.
Чаевые в ресторанах Египта
Хотя в основном в египетских ресторанах чаевые включены в счет, официанту за хорошее обслуживание можно оставить 10-15% от суммы заказа. Для небольших кафе и баров бакшиш в размере 5-20 египетских фунтов вполне приемлем.
Чаевые в египетском отеле
Чаевые горничным в крупных египетских отелях принято оставлять в размере 20 египетских фунтов за день. В небольших частных отелях чаевые можно оставить в конце пребывания в размере $ 1-2 за ночь. Носильщикам в египетских отелях можно оставить доллар за помощь в переноске багажа.
Где еще оставлять чаевые в Египте
- Если в каком-то музее или гробнице запрещено делать фотографии, но вам всё-таки удалось снискать милость охранника, то за такое снисхождение следует оставить ему чаевые в размере $ 5.
- За обслуживание кальяна (шиша) в Египте кальянщику принято оставлять $1.
- В парикмахерских, спа-салонах, маникюрных и массажных кабинетах оставляют бакшиш в размере 10-15% от стоимости оказанной услуги.
В какой валюте оставлять чаевые в Египте?
В Египте чаевые лучше всего оставлять в местной валюте - египетских фунтах. Что касается долларов, то купюры в один доллар в качестве чаевых лучше не оставлять, поскольку их сложно обменять.
Когда не оставлять чаевые в Египте?
В Египте с туристами случается такое, когда от них агрессивно требуют чаевые за услугу, которую они не просили. В таком случае сказать твердое ”нет” - совершенно разумно и уместно.