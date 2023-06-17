© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Египет - одно из самых популярных среди российских туристов направлений. Путешествие в Египет - это путешествие на другой континент, где свои правила, традиции и обычаи. Чаевые считаются неотъемлемой частью культуры гостеприимства во многих странах мира, и в этом материале мы предлагаем ознакомиться с тем, как оставлять чаевые в Египте.

Приняты ли чаевые в Египте?

В Египте, как и в большинстве туристических стран, многие жители, в особенности те, кто занят в сфере обслуживания, рассчитывают на чаевые в качестве прибавки к своему обычному жалованию. Для тысяч жителей Египта туристическая индустрия - надежный источник заработка, в том числе для водителей такси, официантов, работников отелей и гидов. В Египте, как и во многих странах Ближнего Востока, чаевые называются бакшиш.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как оставлять чаевые в Египте?

В основном, объем чаевых в Египте составляет 10-15% от оказываемой вам услуги.

Чаевые можно оставлять за любую оказанную услугу (кроме совсем незначительных): в отеле, на вокзале, в ресторане и пр.

За оказание единоразовых услуг можно давать доллар или меньше, за более продолжительную помощь поощряются чаевые в размере $ 5-20.

Каждый раз давая чаевые, стоит искренне выражать свою благодарность.

Если вам не понравилось то, как вас обслужили, чаевые оставлять необязательно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько чаевых за такси в Египте?

Таксисту за его услуги принято оставлять 10-20% от чека. Лучше за такси расплачиваться наличными. Если таксист проводит с вами целый день, например, во время экскурсии в Луксоре, или во время поездки из Каира в Сиву, то бакшиш следует оставить в размере $ 10-15. То же самое касается и чаевых для поездок на частных лодках. Когда водитель нанимается группой туристов, то и чаевые лучше давать от всей группы.

Сколько чаевых оставлять гиду в Египте?

Чаевые гиду зависят от качества предоставляемой услуги, но в среднем по $5 с каждого члена туристической группы за день - это нормальные чаевые для египетского гида.

Чаевые в круизе по Нилу

Круиз по Нилу можно рассматривать, как пребывание в отеле, поэтому и чаевые нужно рассчитывать соответствующе. Обычно чаевые также остаются от группы в конце дня для всех, кто обслуживает круиз. В целом, поощряются чаевые в размере $ 10 c человека за одну ночь пребывания на борту судна.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чаевые в ресторанах Египта

Хотя в основном в египетских ресторанах чаевые включены в счет, официанту за хорошее обслуживание можно оставить 10-15% от суммы заказа. Для небольших кафе и баров бакшиш в размере 5-20 египетских фунтов вполне приемлем.

Чаевые в египетском отеле

Чаевые горничным в крупных египетских отелях принято оставлять в размере 20 египетских фунтов за день. В небольших частных отелях чаевые можно оставить в конце пребывания в размере $ 1-2 за ночь. Носильщикам в египетских отелях можно оставить доллар за помощь в переноске багажа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где еще оставлять чаевые в Египте

Если в каком-то музее или гробнице запрещено делать фотографии, но вам всё-таки удалось снискать милость охранника, то за такое снисхождение следует оставить ему чаевые в размере $ 5. За обслуживание кальяна (шиша) в Египте кальянщику принято оставлять $1. В парикмахерских, спа-салонах, маникюрных и массажных кабинетах оставляют бакшиш в размере 10-15% от стоимости оказанной услуги.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В какой валюте оставлять чаевые в Египте?

В Египте чаевые лучше всего оставлять в местной валюте - египетских фунтах. Что касается долларов, то купюры в один доллар в качестве чаевых лучше не оставлять, поскольку их сложно обменять.

Когда не оставлять чаевые в Египте?

В Египте с туристами случается такое, когда от них агрессивно требуют чаевые за услугу, которую они не просили. В таком случае сказать твердое ”нет” - совершенно разумно и уместно.