К Земле летит гигантская комета: как посмотреть на уникальное явление в России

В ближайшие выходные любителей понаблюдать за ночным небом ожидает уникальное явление: яркая комета, обнаруженная только в прошлом году, максимально приблизится к Земле и будет видна в Северном полушарии. Что за комета будет видна в октябрьском небе и как на нее посмотреть в России - рассказываем в этом материале.

Какая комета приближается к Земле?

Ближайшая комета, которую можно будет наблюдать в 2024 году - это Цзыцзиньшань-Атлас. У нее двойное название (на самом деле, даже еще более сложное С/2023 А3 Цзыцзиньшань-Атлас), поскольку комету открыли независимо сразу две обсерватории: одна китайская - Цзыцзиньшань, а вторая - ATLAS в Южной Африке.

Комета, которая ”прилетит”, точнее, максимально приблизится к нашей планете в ближайшие выходные, путешествует из Облака Оорта - гипотетической (то есть предполагаемой) области Солнечной системы, наполненной замороженными обломками астрономических объектов, откуда появляются кометы.

Когда комету Цзыцзиньшань-Атлас видели в последний раз?

Предположительно, комета, которую жители Северного полушария Земли будут наблюдать в октябре, совершает один оборот вокруг Солнца за 80 тысяч лет, то есть в последний раз астрономическое явление в ночном небе наблюдали наши древние предки - неандертальцы. Ученые, следящие за кометой, считают, что это путешествие может стать последним для Цзыцзиньшань-Атлас, поскольку отдаляясь от Солнца (что сейчас с ней и происходит), она попадает под влияние гравитации других объектов, и это может ”выдернуть” ее из Солнечной системы.

Что представляет собой комета?

Любая комета - это гигантский космический объект, состоящий из того, что осталось при создании Солнечной системы: пыли, камней, газа и льда. Кометы по размеру бывают от нескольких до десятков сотен километров. Когда комета приближается к Солнцу, она нагревается, и то, из чего она состоит, газ и пыль, расширяются, образуя голову или кому вокруг ядра. Хвост кометы - это те же газ и пыль, которые тянутся от головы на много миллионов километров. Кометы могут путешествовать вокруг Солнца десятки тысяч лет, но в итоге они погибают, окончательно тая.

Насколько большая и яркая комета Цзыцзиньшань-Атлас?

Голова кометы Цзыцзиньшань-Атлас в диаметре около 209 тысяч километров: она в три тысячи раз больше, чем Земля! Длина ее хвоста - 29 млн километров. Новая комета, которая была открыта в прошлом году, на сегодняшний день наиболее яркая во Внутренней части Солнечной системы, куда входят Меркурий, Венера, Земля и Марс. Ожидается, что ее яркость в самой близкой точке от нашей планеты составит от -3 до -1 звездой величины (звездная величина - это единица измерения яркости небесных объектов). Для сравнения, яркость кометы Хейла-Боппа, которую жители Земли наблюдали 27 лет назад, составила -1,8 звездной величины, то есть комета Цзыцзыньшань-Атлас в определенный момент будет примерно такой же яркой.

Когда будет видна комета 2024?

Цзыцзыньшань-Атлас в прошлом месяце уже порадовала своим видом жителей Южного полушария Земли, и с начала октября стабильно движется в зоне видимости Северного полушария. До 9 октября комета века, как ее называют некоторые энтузиасты, была слишком близко к Солнцу, чтобы ее разглядеть, а вот 10-12 октября - лучшие дни, когда можно будет посмотреть на комету.

12 октября комета приблизится на минимально возможное расстояние к Земле и достигнет максимальной яркости, когда ее можно будет наблюдать без каких-либо дополнительных приборов. До 19 октября у жителей, в том числе и России, есть даже возможность сфотографировать космическую гостью.

Как посмотреть на комету в России в октябре 2024?

С 8 по 14 октября комета, которая, возможно, станет великой кометой 2024, если окажется достаточно яркой, проходит созвездие Девы, в западной его точке. Наблюдать за кометой можно сразу после заката, прямо над горизонтом. Смотреть нужно на запад - туда, где садиться Солнце, ориентироваться можно на видимую в ночном небе звезду Арктур: комета будет чуть ниже и левее. Наблюдать за кометой можно будет как невооруженным глазом, так и через бинокль и телескоп.

C 15 октября по 19 октября комета будет проходить созвездие Змеи, а с 20 октября до 16 ноября - созвездие Змееносца, но уже дальше от Земли, в связи с чем ее видимость будет снижаться.