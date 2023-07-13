Эльдар Трамов – вахтанговец из Карачаево-Черкесии

Жизнь Эльдара Трамова связана с Вахтанговским театром. За 12 лет на его сцене актер исполнил более 20 ролей, а два года назад дебютировал как режиссер. Расскажем, где и у кого учился Трамов, какие роли сыграл и какие спектакли поставил.

Эльдар Трамов родился 5 февраля 1990 года, его детство прошло в поселке Ударном в Карачаево-Черкесии. Родители мальчика погибли в автомобильной катастрофе, когда ему было два года, Эльдара и двух его старших сестер воспитывали дедушка и бабушка. В детской музыкальной школе он учился играть на фортепиано, пел, выступал на разных фестивалях и даже сам сочинял песенки.

Почему Трамов решил поступать в театральный вуз?

В 15 лет Эльдар по совету дедушки поступил в Московское военно-музыкальное училище и срочно начал осваивать новый инструмент – кларнет, чтобы играть в оркестре. На третьем курсе он понял, что становиться военным не хочет, и задумался о выборе другой профессии. В училище Эльдар участвовал в капустниках, и товарищ порекомендовал ему поступать в какой-нибудь театральный вуз, например, в Институт имени Щукина. О своем поступлении Трамов вспоминает так:

Я в черной военной форме с красными лампасами, как с арены цирка, бритый. А там абитуриенты поют песни под гитару, рассказывают друг другу о педагогах, училищах.

Эльдара приняли на курс, которым руководила Валентина Николаенко, а среди его педагогов были Евгений Князев, Алла Демидова, Василий Лановой, Нина Дворжецкая. На параллельном курсе готовили артистов оперетты, и Трамову – обладателю приятного баритона – разрешили заниматься с их вокальным педагогом. В 2011 году студент стал победителем международного конкурса молодых артистов оперетты "ОпереттаLand" в Москве, в 2012-м получил вторую премию на международном конкурсе молодых артистов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина в Екатеринбурге. Потом он исполнил главную роль в спектакле "Фанфан-тюльпан" Московского театра оперетты, стал серьезно заниматься вокалом и даже был участником Молодежной оперной программы Большого театра, однако в итоге все-таки выбрал драматический театр.

Трамов в Вахтанговском театре

В 2012 году Трамов окончил институт, в дипломном спектакле по пьесе Леонида Зорина "Медная бабушка" сыграл Александра Пушкина. В сентябре того же года открылась Первая студия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, он успешно прошел конкурс и получил главную роль в первом спектакле нового коллектива – "Птицы" по комедии Аристофана. В январе 2018 года Трамов стал актером основной вахтанговской труппы и сразу сыграл Креонта в "Царе Эдипе" Софокла в постановке тогдашнего главного режиссера театра Римаса Туминаса.

С тех пор он исполнил больше 20 ролей в спектаклях самых разных жанров, не забыв при этом и увлечение вокалом. На небольшой сцене "Арт-кафе" Вахтанговского театра проходит музыкальный вечер Трамова под название "Истории любви", вместе с другими вахтанговцами он участвует в "Концерте для Актера с оркестром", а в музыкальном спектакле "Танго между строк" о композиторе Оскаре Строке играет главную роль.

Как Трамов относится к съемкам в кино?

Кино в жизни Трамова появилось, по его словам, "как-то само собой". В 2010 году он снялся в четвертом сезоне сериала "Кодекс чести", потом были роли в сериалах и фильмах "Ласточкино гнездо", "Санта Лючия", "Практика", "Маргарита Назарова", "Проездом", "Солнечный круг", "Холодные берега", "Герой 115", "Сирийская соната", "Постучись в мою дверь в Москве". Съемки в кино нужны, чтобы "владеть другой стороной актерской профессии", считает он.

Но сейчас я часто отказываюсь даже от главных ролей, если предлагают материал, по художественной ценности не равный тому, что делается в театре

– актер.

Трамов – режиссер

В 2018 году Трамов начал преподавать на кафедре мастерства актера в Щукинском институте, стал готовить отрывки со студентами и понял, что ему это интересно. В новом качестве актер дебютировал в 2021-м: как ассистент Туминаса он участвовал в постановке спектакля "Война и мир". В мае 2022 года Трамов выпустил первый самостоятельный спектакль – "Обратная сторона медали" по пьесе Флориана Зеллера, в ноябре того же года поставил вечер "Кто, если не я", посвященный 95-летию Михаила Ульянова, а в декабре стал режиссером церемонии вручения зрительской премии "Звезда театрала". Тогда же на сцене Первой студии состоялась премьера дипломного спектакля студентов Щукинского института "Глазами клоуна" по роману Генриха Белля, и эта постановка Трамова до сих пор идет с аншлагом.

30 апреля прошлого года во Владикавказе большим концертом "Вахтангов. Путь домой" был открыт Дом Евгения Вахтангова. В этом событии участвовала вся вахтанговская труппа и приглашенные артисты, а Трамов стал одним из режиссеров концерта. 16 января нынешнего года в Театре Вахтангова отмечали 90-летие Василия Ланового: юбилейный вечер "Певцу любви, дубрав и мира…", который поставил Трамов, объединил сценических партнеров и учеников прославленного актера. Через месяц, 12 февраля, режиссер представил свою новую работу – спектакль "Говори со мной" по одноактным пьесам Теннесси Уильямса из сборника "Пятерка теннисистам".

Трамов считает, что "режиссер – это вообще профессия мировоззрения", а "не корочка Щукинского института или ГИТИСа".

Сейчас почему-то решили, что если есть корочка или диплом, значит, ты режиссер. Однако у тех самых великих, о которых мы говорим, у них этого диплома не было. У них было образование и мировоззрение. И у них был личностный опыт

– отмечает режиссер.

По признанию Трамова, для него Туминас "навсегда в профессиональном плане остается примером и ориентиром", также он выделяет режиссерские работы Валерия Фокина, Льва Додина и Евгения Писарева.