Что такое Совет ООН по правам человека и зачем он нужен?

4 февраля президент США Дональд Трамп вывел страну из Совета ООН по правам человека. Спустя два дня примеру Трампа последовал израильский лидер Биньямин Нетаньяху: ближневосточная страна теперь тоже более не поддерживает правозащитный орган. Что такое СПЧ ООН, чем он занимается и за что его критикуют - рассказываем в этом материале.

Что такое Совет ООН по правам человека?

Совет ООН по правам человека - это созданный в 2006м году международный орган, который занимается рассмотрением вопросов нарушения прав человека. Основная задача Совета, штаб-квартира которого находится в Женеве, продвижение прав и свобод человека по всему миру.

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Что было до Совета ООН по правам человека?

До 2006 года вместо СПЧ ООН действовала одноимённая Комиссия, созданная вскоре после Второй мировой войны. Реформирована Комиссия была из-за того, что многие её члены оказались серьёзными нарушителями в области прав человека, и, соответственно, работа органа была неэффективной. Кофи Аннан, 7-й Генсек ООН, был уверен, что страны стремятся заполучить место в Комиссии для защиты от международной критики.

© Фото: ohchr.org

Как попасть в Совет ООН по правам человека?

В СПЧ можно попасть в рамках определенных правил, которые соблюдаются для более эффективной работы органа.

Число мест в совете ограничено 47. Решение о том, чтобы принять государство в Совет принимают все 193 государства, входящие в ООН. Членство государства в Совете автоматически не продлевается после двух трёхлетних сроков. Каждый регион представлен определенным количеством стран.

Структура Совета по правам человека

Руководство СПЧ ООН - это бюро, куда входит президент и 4 вице-президента. Каждый из них представляет свой регион. Сейчас президент органа - Юрг Лаубер, постоянный представитель Швейцарии в ООН. В работе органа ООН также могут принимать участие НПО, межправительственные организации и наблюдатели.

© Фото: ohchr.org

Как работает СПЧ ООН?

Если говорить простыми словами, то ООН СПЧ - это международный форум, то есть дискуссионная площадка, члены которой собираются трижды в год для обсуждения глобальных проблем, связанных с правами человека. Члены Совета принимают резолюции с целью сподвигнуть государства на активные действия. Совет по правам человека ООН также периодически проводит экстренные совещания и организует тематические форумы, панели и семинары для решения текущих глобальных проблем.

© Фото: ohchr.org

Состав Совета ООН по правам человека

На сегодняшний день членами ООН СПЧ являются следующие страны:

Западная Европа и другие страны: Бельгия, Исландия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды.

Восточная Европа: Болгария, Албания, Грузия, Северная Македония, Румыния, Чехия.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Бангладеш, Вьетнам, Индонезия,, Кипр, Китай, Кувейт, Киргизия, Мальдивы, Маршалловы Острова, Катар, Южная Корея, Таиланд, Япония,

Латинская Америка и Карибский бассейн: Бразилия, Доминиканская Республика, Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Чили, Мексика.

Африка: Алжир Бурунди, Бенин, Эфиопия, Гамбия, Демократическая Республика Конго, Гана, Кот-д’Ивуар, Малави, Марокко, Судан, Южная Африка, Кения.

В 2022 году членство России в Совете по правам человека было приостановлено.

Израиль и США по состоянию на 2025 год были не членами Совета, а лишь странами-наблюдателями.

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Критика ООН СПЧ

Во многом ООН СПЧ представляет собой консультативный орган, который раз в 4,5 года проводит разбор ситуации с правами человека в каждой из 193 стран-членов ООН и дает рекомендации при необходимости. Несмотря на это, Совет подвергается критике по целому ряду вопросов.

Из-за отношения к Израилю. Один из основных вопросов, которые обсуждает Совет, это ситуация в Палестине и на других оккупированных арабских территориях. Именно из-за критики Израиля Дональд Трамп во второй раз (в первый раз - в 2019 году) вывел США из Совета. За недостаточное внимание вопросам прав человека в таких государствах, как Алжир, Куба, Египет, Китай, Ирак, Пакистан, Газа, Турция и Зимбабве. За назначение экспертами лиц, которые не соответствуют прозападному видению того, как должны соблюдаться права человека.

Кто платит за СПЧ ООН?

Часть расходов СПЧ ООН обеспечивается за счет ООН: в 2024 году сумма, предоставленная организацией, составила чуть более $192 млн, еще почти $269 млн вложили доноры, как страны, так и организации. Больше всех в прошлом году на работу Совета по правам человека потратили США - $36 млн.