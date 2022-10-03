Что такое Совет ООН по правам человека и зачем он нужен?

Что такое Совет ООН по правам человека?
Совет ООН по правам человека - это созданный в 2006м году международный орган, который занимается рассмотрением вопросов нарушения прав человека. Основная задача Совета, штаб-квартира которого находится в Женеве, продвижение прав и свобод человека по всему миру.
Что было до Совета ООН по правам человека?
До 2006 года вместо СПЧ ООН действовала одноимённая Комиссия, созданная вскоре после Второй мировой войны. Реформирована Комиссия была из-за того, что многие её члены оказались серьёзными нарушителями в области прав человека, и, соответственно, работа органа была неэффективной. Кофи Аннан, 7-й Генсек ООН, был уверен, что страны стремятся заполучить место в Комиссии для защиты от международной критики.
Как попасть в Совет ООН по правам человека?
В СПЧ можно попасть в рамках определенных правил, которые соблюдаются для более эффективной работы органа.
- Число мест в совете ограничено 47.
- Решение о том, чтобы принять государство в Совет принимают все 193 государства, входящие в ООН.
- Членство государства в Совете автоматически не продлевается после двух трёхлетних сроков.
- Каждый регион представлен определенным количеством стран.
Структура Совета по правам человека
Руководство СПЧ ООН - это бюро, куда входит президент и 4 вице-президента. Каждый из них представляет свой регион. Сейчас президент органа - Юрг Лаубер, постоянный представитель Швейцарии в ООН. В работе органа ООН также могут принимать участие НПО, межправительственные организации и наблюдатели.
Как работает СПЧ ООН?
Если говорить простыми словами, то ООН СПЧ - это международный форум, то есть дискуссионная площадка, члены которой собираются трижды в год для обсуждения глобальных проблем, связанных с правами человека. Члены Совета принимают резолюции с целью сподвигнуть государства на активные действия. Совет по правам человека ООН также периодически проводит экстренные совещания и организует тематические форумы, панели и семинары для решения текущих глобальных проблем.
Состав Совета ООН по правам человека
На сегодняшний день членами ООН СПЧ являются следующие страны:
- Западная Европа и другие страны: Бельгия, Исландия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды.
- Восточная Европа: Болгария, Албания, Грузия, Северная Македония, Румыния, Чехия.
- Азиатско-Тихоокеанский регион: Бангладеш, Вьетнам, Индонезия,, Кипр, Китай, Кувейт, Киргизия, Мальдивы, Маршалловы Острова, Катар, Южная Корея, Таиланд, Япония,
- Латинская Америка и Карибский бассейн: Бразилия, Доминиканская Республика, Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Чили, Мексика.
- Африка: Алжир Бурунди, Бенин, Эфиопия, Гамбия, Демократическая Республика Конго, Гана, Кот-д’Ивуар, Малави, Марокко, Судан, Южная Африка, Кения.
В 2022 году членство России в Совете по правам человека было приостановлено.
Израиль и США по состоянию на 2025 год были не членами Совета, а лишь странами-наблюдателями.
Критика ООН СПЧ
Во многом ООН СПЧ представляет собой консультативный орган, который раз в 4,5 года проводит разбор ситуации с правами человека в каждой из 193 стран-членов ООН и дает рекомендации при необходимости. Несмотря на это, Совет подвергается критике по целому ряду вопросов.
- Из-за отношения к Израилю. Один из основных вопросов, которые обсуждает Совет, это ситуация в Палестине и на других оккупированных арабских территориях. Именно из-за критики Израиля Дональд Трамп во второй раз (в первый раз - в 2019 году) вывел США из Совета.
- За недостаточное внимание вопросам прав человека в таких государствах, как Алжир, Куба, Египет, Китай, Ирак, Пакистан, Газа, Турция и Зимбабве.
- За назначение экспертами лиц, которые не соответствуют прозападному видению того, как должны соблюдаться права человека.
Кто платит за СПЧ ООН?
Часть расходов СПЧ ООН обеспечивается за счет ООН: в 2024 году сумма, предоставленная организацией, составила чуть более $192 млн, еще почти $269 млн вложили доноры, как страны, так и организации. Больше всех в прошлом году на работу Совета по правам человека потратили США - $36 млн.