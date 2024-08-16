Что такое ”Соглашение 123”, которое Армения хочет подписать с США?

Армения продолжает сближаться с западными партнерами, на этот раз речь идет о сотрудничестве в ядерной сфере. Ереван подал запрос в Госдепартамент США о присоединении к ”Соглашению 123”. Что это за соглашение, с какими еще странами оно заключено и в чем его важность - рассказываем в этом материале.

Что такое ”Соглашение 123”?

”Соглашение 123” - это одна из частей Закона об атомной энергии США от 1954 года, которая носит название ”Сотрудничество с другими государствами”. Национальное управление ядерной безопасности Америки позиционирует это соглашение как одно из средств ядерного сдерживания, поскольку для того, чтобы его заключить, той или иной стране сперва нужно согласиться на жесткие требования в данной сфере. Ввиду отсутствия у Армении ядерного оружия и в целом амбиций к его приобретению, вступить в соглашение с американским правительством будет проще, как минимум, по одному пункту.

Для чего нужно ”Соглашение 123”?

Договор по атомной энергии или ”Соглашение 123” обеспечивает экспортные возможности США в сфере атомной энергетики. В рамках этого соглашения США может продавать другим странам:

ядерные материалы;

ядерное топливо

реакторы и сопутствующее оборудование.

Экспортируемые материалы и оборудование могут быть использованы в коммерческих, медицинских и промышленных целях. Кроме того, ”Соглашение 123” позволяет Вашингтону в определенной степени контролировать ядерную энергетику страны, с которой он вступает в партнерство в рамках данного договора.

Что нужно для ”Соглашения 123”?

Для того чтобы стать партнером Америки в сфере развития мирного атома, необходимо выполнить девять условий в рамках ”Соглашения 123”, большая часть которых касается безопасного хранения и перевозки ядерных материалов, а также предусматривает:

обеспечение гарантий МАГАТЭ в странах, у которых нет ядерного оружия;

не использование ядерных материалов и технологий в военных целях;

невозможность передачи информации и/или материалов в сфере ядерных технологий без согласия США.

Золотой стандарт ”Соглашения 123” предусматривает запрет для правительств на обогащение и переработку ядерных материалов. Золотой стандарт был достигнут в 2009 году, когда было подписано соглашение с ОАЭ, добровольно отказавшимися от проработки и обогащения. Тем не менее это требование не является обязательным.

Как ”Соглашение 123” вступает в силу?

Для сотрудничества с США в сфере атомной энергетики той или иной стране нужно отправить запрос на присоединение, как, в частности, сделала Армения. После этого президент Америки подает в Конгресс текст соглашения и сопутствующие документы. Законодательный орган страны рассматривает поданные документы в течение 90 дней, после чего принимается решение: одобрить соглашение или нет.

Сколько стран заключили ”Соглашение 123”?

Начиная с 1955 года Соглашение о сотрудничестве с США в сфере ядерной энергетики заключили 47 стран. Среди них страны ЕС, а также:

Китай

Индия

Япония

Казахстан

Республика Корея

Турция

Украина

ОАЭ

Тайвань

Индонезия

Аргентина

Австралия

Бразилия

Мексика

Марокко

Норвегия

Швейцария

Вьетнам

Россия заключила с США соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики в 2008 году. В силу оно вступило в 2011 году и действует до 2041 года.

Кто еще хочет присоединиться к ”Соглашению 123”?

Помимо Армении, заключить ядерное соглашение с США хочет Саудовская Аравия. Переговоры о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики между Вашингтоном и Эр-Риядом продолжаются уже не первый год и пока что к результату не привели. Все дело в том, что в случае с Саудовской Аравией, которая стремится к обеспечению полного цикла производства ядерного топлива, поддержка США в данном вопросе может быть обеспечена при условии нормализации отношений между Королевством и Израилем.