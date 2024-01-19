Вестник Кавказа

Что такое Летний институт, кому и для чего он нужен?

"Вестник Кавказа"
Что такое Летний институт, кому и для чего он нужен?
В Москве, в Российском государственном гуманитарном университете открылась образовательная программа "Летний институт". На открытие приехали ученые и преподаватели из различных стран и регионов мира. Расскажем, что это за программа и для кого она полезна.

Цель проекта – знакомство с современной научно-образовательной средой России, достижениями российской гуманитарной науки, и активизация международного научно-образовательного сотрудничества.

И.о. ректора РГГУ, доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор Андрей Логинов:

Летний институт - необходимый инструмент, который должен объединить молодых ученых, историков, гуманитариев стран Евразийского пространства, стран ближнего зарубежья, всех тех государств, которые составляли единое целое на протяжении большей части XX столетия, да и все предыдущие века истории были тесно взаимосвязаны и переплетены между собой. Историки этих стран должны чувствовать плечо друг друга, должны смотреть на проблемы, которые перед ними встают, если не с общего, единого, то, как минимум, с очень близких и понятных друг другу научно-методологических подходов.

Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев:

Проведение летнего института в РГГУ становится уже хорошей, доброй традицией. Уже второй год на этой площадке собираются исследователи, молодые преподаватели из разных стран Евразийского пространства. Уже 22 государства представлены в рамках летней школы. Это замечательный опыт, замечательная практика, которая позволит лучше узнать историю России; познакомиться с достижениями современной исторической науки разных стран; лучше узнать друг друга. Ведь ничто так не способствует развитию науки, как выстраивание горизонтальных связей, в особенности между разными научными школами, разными государствами.

Участники Летнего института 2024 пройдут двухнедельное обучение по программе повышения квалификации Исторические процессы на Евразийском пространстве: методология и новые подходы к изучению. Программа включает лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы ведущих российских гуманитариев.

Научный руководитель РГГУ, директор Института евразийских и межрегиональных исследований РГГУ, академик РАН, доктор исторических наук, профессор Ефим Пивовар:

Состав участников школы расширился за счет Большой Евразии: впервые к нам приехали вьетнамские, китайские, иранские, абхазские ребята. Во второй раз - армянские, таджикские, казахские, киргизские, белорусские коллеги. Речь идет об историках, которые уже в профессии. Нас интересовала атмосфера, в которой они работают, и нам хотелось их познакомить с нашей атмосферой. Проблематика крайне остра, богата на сюрпризы, каждый день меняется обстановка. У нас сейчас новая ситуация в стране. Она очень сложная, ответственная, поэтому мы хотим, чтобы молодые специалисты понимали, чем живет РФ сейчас, что ее заботит и что хочет предложить миру.

Кроме занятий предусмотрена культурная часть: обзорная экскурсия по Москве и посещение музеев столицы, а также экскурсии по таким древним городам, как Тверь и Тула. Проект реализуется с 2023 года по инициативе и при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

По итогам прохождения программы участники получат удостоверения о повышении квалификации в РГГУ и сертификаты о прохождении стажировок в вузах-партнерах.  

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Что такое Летний институт, кому и для чего он нужен?
Что такое Летний институт, кому и для чего он нужен?
Что такое Летний институт, кому и для чего он нужен?
Что такое Летний институт, кому и для чего он нужен?
Что такое Летний институт, кому и для чего он нужен?
Что такое Летний институт, кому и для чего он нужен?
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