Что такое Евразийская экономическая комиссия? Кто обеспечивает работу ЕАЭС?

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - это наднациональный, регулирующий орган Евразийского экономического союза. Комиссия работает почти 12 лет. Это уникальный в своем роде орган на постсоветском пространстве. Что делает Евразийская экономическая комиссия и в чем ее важность - рассказываем в этом материале.

Что такое Евразийская экономическая комиссия?

Евразийская экономическая комиссия - это мозг и сердце ЕАЭС. ЕЭК - это главный исполнительный орган Евразийского экономического союза, задача которого следить за реализацией решений, соблюдением соответствующих договоров, и управлять тем, что делает Евразийский экономический союз, в который входят пять стран: Россия, Армения, Казахстан, Беларусь и Киргизия. ЕЭК появилась благодаря договору, подписанному Белоруссией, Россией и Казахстаном в конце 2011 года и вступившему в силу в начале 2012 года.

Как устроена Евразийская экономическая комиссия?

ЕЭК представлена двумя структурами:

Советом Евразийской экономической комиссии. В Совет ЕЭК входят 5 членов, по одному из каждой страны ЕАЭС. В 2023 году управляет Советом ЕЭК Алексей Оверчук - заместитель премьер-министра РФ. Председатель совета меняется ежегодно и выберется среди заместителей премьер-министров государств. Решения Совета определяются консенсусом.

Коллегией Евразийской экономической комиссии. Коллегия ЕЭК представлена 10 членами, по двое из каждой страны-участницы ЕАЭС. С 2020 года руководит Коллегией ЕЭК Михаил Мясникович – экс-премьер Белоруссии. Председатель Коллегии ЕЭК назначается на четыре года. Решение коллегии принимается большинством голосов.

Совет руководит в целом работой ЕЭК, а Коллегия представляет собой - исполнительный орган Комиссии.

Комиссия состоит из 25 департаментов, при которых действуют консультативные комитеты. Департаменты возглавляют члены Коллегии, на каждого из которых приходится два-три департамента.

Принципы и деятельность ЕЭК

Будучи наднациональной структурой, Евразийская экономическая комиссия в своей работе придерживается следующих принципов:

соблюдения баланса интересов всех участников

отказа от политизации процессов

эффективности работы и прозрачности

Полномочия ЕЭК охватывают широкий спектр деятельности, в том числе:

Контроль финансовых рынков, а также банковского сектора, сектора страхования, валютного рынка и рынка акций. Обеспечение конкурентоспособности в рамках ЕАЭС Энергетическую политику Миграционную политику Защиту интеллектуальной собственности Вопросы транспорта и транспортировки Установление торговых отношений с третьими странами. Макроэкономическую политику. Выполнение международных договоров Внутреннюю торговлю, предоставление услуг и обеспечение инвестиций.

Все решения Евразийской экономической комиссии являются обязательными к исполнению на территории ЕАЭС. Распоряжения и рекомендации для исполнения не являются обязательными.

Чего добилась Евразийская экономическая комиссия?

Почти за 12 лет своей работы ЕЭК смогла обеспечить ЕАЭС прочное положение в регионе и на международных рынках, нарастить торговый оборот со странами-партнерами, значительно расширить сферу деятельности.

Совсем недавно Коллегия ЕЭК одобрила рекомендацию государствам Евразийского экономического союза по обеспечению благоприятных условий для создания и ведения бизнеса. В начале декабря Коллегия ЕЭК приняла всеобъемлющий план по развитию евразийских транспортных коридоров до 2025 года.