Что такое болезнь Лайма: симптомы, лечение и прогнозы

На днях стало известно, что известный американский певец Джастин Тимберлейк страдает от болезни Лайма. По словам знаменитости, жить с таким диагнозом крайне изнурительно, как в психологическом, так и в физическом плане. Что за болезнь Лайма, какие у нее симптомы и как она передается?

Что такое болезнь Лайма?

Болезнь Лайма - инфекционное заболевание, провоцируемое бактерией, содержащейся в слюне инфицированного клеща. Еще одно название болезни - боррелиоз - произошло от названия бактерий, его вызывающих. Впервые описано заболевание было в середине 1970-х годов в американском городе Лайм в штате Коннектикут, где среди взрослых и детей было зафиксировано большое количество случаев неизвестной болезни с одинаковыми симптомами.

Как передается болезнь Лайма?

Заразиться болезнью Лайма можно только после укуса инфицированного клеща. От человека к человеку, как и от животного к человеку или любыми другими путями боррелиоз не передаётся. Более того, для передачи болезни Лайма через слюну заражённого клеща нужно не менее 24 часов, поэтому если своевременно удалить насекомое, то можно значительно снизить шансы на заражение.

Как проявляется болезнь Лайма?

Не все симптомы боррелиоза проявляются одновременно: развитие болезни происходит в несколько этапов:

на раннем этапе (от недели до месяца) болезни Лайма на коже появляется небольшое красное пятно в месте укуса клеща. В течение следующих дней пятно увеличивается, превращаясь в сыпь треугольной или овальной формы. По мере распространения инфекции, на теле человека может проявиться до нескольких очагов высыпаний. Помимо сыпи заражённый также страдает от лихорадки, головной боли, боли в шее и суставах. Утомляемость повышается, а лимфоузлы увеличиваются;

на втором этапе болезни Лайма (от одного до четырёх месяцев) количество очагов сыпи увеличивается, может наступить паралич лицевых мышц, блокада сердца, а также развиться нейропатия - нарушение передачи нервных импульсов, которое характеризуется болью и онемением в мышцах;

на позднем этапе болезни Лайма (от четырёх месяцев) могут периодически воспаляться суставы, возникать проблемы с концентрацией и проявляться полинейропатия, которая характеризуется онемением и неприятными ощущениями в конечностях.

ВАЖНО: если у вас наблюдаются какие-либо из указанных симптомов, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Как диагностировать болезнь Лайма?

Боррелиоз диагностируется терапевтом на основе симптомов, а также с помощью анализа крови на болезнь Лайма, который проводится в большинстве клиник и лабораторий. Анализ крови покажет наличие антител к боррелиозу, которые могут быть двух типов: одни появляются на острой (первой) фазе заболевания, а другие - на второй.

Как лечат болезнь Лайма?

При диагностированном боррелиозе назначают антибиотики. Длительность курса приёма лекарств зависит от фазы заболевания. Зачастую, чем раньше выявлена болезнь, тем быстрее человек выздоравливает. Большинство заболевших боррелиозом и своевременно прошедших лечение полностью восстанавливаются без каких-либо последствий для здоровья.

Есть ли вакцина от болезни Лайма?

В настоящее время вакцины от болезни Лайма не существует, хотя американская компания Pfizer и французская Valneva проводят клинические испытания потенциальной вакцины на людях.

Какими могут быть последствия болезни Лайма?

В редких случаях, у 5-10% заболевших, даже после надлежащего курса лечения могут наблюдаться симптомы даже после полного выздоровления. Проявление симптомов после терапии не связано с наличием инфекции, поэтому антибиотики против них бессильны. Зачастую среди симптомов после выздоровления отмечают головные боли, повышенную утомляемость, болезненные ощущения в суставах и на коже.

Что такое хроническая болезнь Лайма?

С клинической точки зрения, как таковой хронической болезни Лайма не существует. Иногда этим термином описывают состояние человека, у которого была болезнь Лайма и после неё в течение длительного времени сохраняются соответствующие симптомы. В некоторых случаях этот термин применяется к тем, кто болезнью Лайма не болел, однако испытывает те же симптомы, что и при боррелиозе.

Как защититься от болезни Лайма?

Всего 1% клещей, которые в основном активны поздней весной, летом и ранней осенью, переносят боррелиоз. Чтобы защититься от заболевания, необходимо соблюдать правила поведения на открытых пространствах в сезон активности клещей, которые предусматривают: