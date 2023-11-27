Что не так с армянскими овощами и фруктами: почему их запрещают в России?

Большинство армянских овощей и фруктов, идущих на экспорт, оказываются в России. Однако время от времени Россельхознадзор запрещает ввоз плодоовощной армянской продукции. Что не так с овощами и фруктами из кавказской страны и как пытается решить проблему Армения - рассказываем в этом материале.

Какие овощи и фрукты экспортирует Армения?

Практически весь экспорт плодоовощной продукции из Армении приходится на Россию - 95%. При этом армянские экспортеры, по данным отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), довольно медленно приспосабливаются к требованиям качества и сертификации продукции. В 2021 году стоимость экспорта армянских овощей и фруктов составила $126 млн. Экспортирует Армения следующие продукты:

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

помидоры

репчатый лук и чеснок

капусту

морковь

свеклу

огурцы

болгарский перец

яблоки

груши

абрикосы

вишню/черешню

сливы

клубнику

арбузы/дыни

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посевные площади Армении

По данным за 2021 год, площади под плодоовощную продукцию в Армении были такими:

площадь плодовых и орехоплодных культур - 61 тыс. гектаров

площадь овощных культур - 19,5 тыс гектаров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главная проблема сельского хозяйства Армении

Армения одной из первых республик бывшего Советского Союза провела приватизацию земель, то есть отдала их в частную собственность. Хотя с тех пор прошло более 30 лет, плодоовощная индустрия по-прежнему приспосабливается к рыночным условиям.

На сегодняшний день, основная проблема сельского хозяйства Армении в целом заключается в фактическом отсутствии крупных предприятий: большая часть урожая, в том числе и плодоовощной продукции, обеспечивается за счет фермерских хозяйств, а основной канал сбыта сельхозпродукции - это прямые продажи перекупщикам с участков и на ближайших рынках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что влияет на качество армянских овощей и фруктов?

Фрагментированность пахотных земель, находящихся в частной собственности ведет к следующим проблемам, которые напрямую влияют на качество овощей и фруктов, поставляемых из Армении:

недостаточная информированность фермеров, в том числе в отношении фитосанитарных норм

отсутствие необходимых современных технологий, которые используются на крупных предприятиях

неэффективное использование земель и водных ресурсов, что влечет за собой экологические проблемы, в частности, снижение объема пахотных земель. С 2020 года посевные площади в Армении уменьшаются, а с 2021 года, по данным Международной торговой администрации, урожайность падает на 1% в год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Инвестиции в сельское хозяйство Армении

Армянское правительство с каждым годом увеличивает инвестиции в сельскохозяйственный сектор. В начале лета 2023 года министр экономики Ваган Керобян сообщил, что в последние годы объем субсидий в сельское хозяйство составляет почти $7,5 млрд в год. Сумма значительная, однако и здесь есть свои проблемы:

Как такового эффективного законодательства в отношении сельского хозяйства не существует, поэтому как именно тратить получаемые деньги, каждый решает на свое усмотрение.

Фермеры с ограниченными ресурсами фактически не имеют возможности получить финансовую поддержку от государства.

Большинство программ помощи и инвестиций для фермеров направляются через банки и частные компании, а не напрямую.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Технологический прогресс

В ФАО одной из проблем плодоовощного сектора Армении называют недостаточное технологическое развитие сектора, в рамках которого осуществляется борьба с вредителями (отсутствие вредителей - важный показатель для успешного экспорта). Для решения этой проблемы Армения пытается внедрять смарт-технологии в сельскохозяйственный сектор страны. По словам Армана Ходжояна, замминистра экономики Армении, в стране есть агротехнологические компании, которые помогают фермерам развивать устойчивое сельское хозяйство, однако на сегодняшний день их мало.

Скоропортящиеся продукты

Еще одна проблема с экспортом плодоовощной продукции из Армении заключается в том, что большая ее часть - скоропортящиеся продукты, то есть срок их хранения ограничен. Большинство армянских фермерских хозяйств не имеют необходимых площадей для хранения продукции, не говоря уже о ее охлаждении и упаковке. Кроме того, недостаточно развита и логистика: единственный наземный способ доставки армянской продукции - через Грузию, а Военно-грузинская дорога, крайне загруженная, нередко перекрывается из-за погодных условий, что напрямую влияет на качество скоропортящихся продуктов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что дальше?

Поскольку пахотные площади сокращаются и падает урожайность, экспорт свежих армянских овощей и фруктов, скорее всего, тоже будет падать. Тем не менее потенциал армянского плодоовощного сектора крайне велик. Однако для того, чтобы решить все существующие на сегодняшний день проблемы, необходим более централизованный подход, внедрение технологических инноваций и контроль за расходом средств.