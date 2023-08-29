Иран запустил производство цезия-137, рассказали в ОАЭИ. Власти Исламской Республики высоко оценили это достижение иранских ученых, которое имеет не только научное, но и политическое, а также экономическое значение.
Что такое цезий-137 и где он применяется?
Цезий-137, или радиоцезий, – извлекаемый из металла цезий полезный изотоп, не встречающийся в природе. Он широко используется в промышленности, медицине и науке.
- Промышленное применение цезия-137 обширно. Например, с 1990-х годов наибольшее использование этот элемент получил в буровых растворах. Также он широко применяется в энергетике, электронике и химии. Ученые также изучают использование цезия в качестве топлива в двигателях космических кораблей. Различные типы измерительных приборов функционируют именно благодаря цезию.
- Радиоактивное ядро цезия-137 обладает существенной пользой для медицины. Незаменим в устройствах лучевой терапии при лечении различных форм рака. Врачи используют цезий-137 также для облучения продуктов крови перед трансплантацией.
- Научное и научно-прикладное значение цезия отмечают геологи и нефтяники. В частности, перед бурением скважин необходимо получить данные об общих характеристиках пластов, типе породы, ее свойствах, строении слоев вокруг скважины, о состоянии земной коры Наиболее точный анализ достигается с применением цезия-137.
Чем опасен цезий-137 для человека?
Степень опасности цезия-137 для человека зависит от содержания этого радиоактивного нуклида в организме. Ученые отмечают, что вся биосфера после аварии на Чернобыльской АЭС содержит цезий-137, его попадание в организм человека стало обычным делом. Наиболее распространенный способ – через оленину, которая является источником его повышенного содержания. Олени питаются лишайником, который как губка впитывает радиоактивные вещества, в том числе цезий. При этом даже повышенное содержание цезия в человеческом организме ученые расценивают как норму.
Человек может получить облучение цезием. Правда, для этого необходимо стечение сразу целого комплекса обстоятельств. Например, нужно оказаться в месте, где будет нарушена герметичность источника с большим количеством цезия-137. Теоретически это возможно в местах прохождения лучевой терапии. Однако таких примеров история знает минимум.
Политическое и экономическое значение цезия-137 для Ирана
«Это достижение. И не только потому, что это важный шаг на пути к завершению циклов ядерного научного ренессанса Ирана. В то же время, это четкий сигнал странам, которые ввели и продолжают укреплять против Ирана беспрецедентную экономическую, промышленную и научную блокаду», – так производство иранскими учеными цезия-137 прокомментировал иранский аналитик, член научного собрания Фонда мыслителей «Нур» Мосаддек Мосаддекпур.
Для Исламской Республики производство цезия-137 своими силами, как и другие научные прорывы, особенно в ядерной сфере, – прежде всего политическая история. Неслучайно презентация цезия-137 состоялась в торжественной обстановке. В кулуарах церемонии открытия проекта «Радионуклеид цезий-137», которая прошла на выставке «Раваййат-е Хеммат» (в переводе с персидского «Презентация достижений»), известный иранский ученый доктор Сейед Амир Хоссейн Фахи также пообещал, что в ближайшем будущем последуют новости об извлечении иранскими специалистами других ценных изотопов.
Объясним повышенный интерес и, разумеется, патронаж проекта со стороны руководства страны. По словам заместителя главы Организации по атомной энергии Ирана Сейеда Пеймана Ширмарди, знания по извлечению цезия-137 имеют стратегическое значение:
«Буквально любой тип промышленного оборудования, используемого в газовой промышленности и нефтехимии, требует радиоактивного источника и цезия».
Таким образом, освоение технологии по разработке цезия-137 для Ирана сегодня находится на стыке политики, экономики и науки.
К этому стоит добавить принцип импортозамещения и опоры на собственные ресурсы, присущий экономике Ирана в целом. Учитывая потребность ИРИ в производстве цезия-137 и сложность его импорта, у иранских ученых в условиях санкций попросту не было другого выхода кроме как освоить технологию производства цезия-137.
Не стоит забывать и про внешнеполитические амбиции Ирана, подкрепляемые производством в стране цезия-137.
«Иранские ученые эффективно используют имеющиеся возможности страны и пытаются создавать новые. И теперь металл, который Америка хочет больше, чем золото, и металл, монополией на производство которого долгое время обладал Китай, есть в распоряжении Ирана. Безусловно, это стратегический шаг»
− Мосаддек Мосаддекпур
Любое достижение Ирана в атомной сфере рассматривается как в ИРИ, так и за ее пределами через призму ядерной программы страны. Напомним, на данный момент соглашение Тегерана с «шестеркой» по ней приостановлено. Следовательно, контроль со стороны международного сообщества за тем, чтобы ядерная программа Ирана сохраняла исключительно мирный характер, осуществляется не в полной мере.
Сегодня иранские власти снова заговорили о стремлении к организации в стране полного ядерного цикла. Глава ОАЭИ Мохаммад Эслами после презентации цезия-137 заявил:
«Иран может претендовать на наличие ядерного топливного цикла, поскольку у него есть шахты, мы способны добывать и перерабатывать материалы, а также производить желтый кек».
Эсмаили добавил, что наряду с ядерным топливным циклом Иран имеет возможность проектировать, строить, а также обслуживать ядерные реакторы.
Сколько стоит цезий?
Всего в мире открыто 16 стратегических редкоземельных элементов, доступ к которым фактически находится под контролем Китая. Одним из этих редких металлов является цезий, каждая унция которого стоит в два раза дороже золота. В мире насчитывается всего три рудника, на которых добывается этот металл.
Цезий считается чрезвычайно редким элементом. В мае 2018 года Министерство внутренних дел США включило три металла: литий, цезий и тантал – в список металлических минералов, имеющих особое ископаемое значение.
По мнению Oil Price, без этих металлов невозможно достичь превосходства в технологической гонке, поэтому преимущество имеет тот, кто контролирует их производство.