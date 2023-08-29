Цезий-137 начал производиться в лабораторных условиях в Иране. Об этом сообщили в Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ). Что такое цезий-137, для чего он нужен Ирану, сколько он стоит и опасен ли он для человека?

Иран запустил производство цезия-137, рассказали в ОАЭИ. Власти Исламской Республики высоко оценили это достижение иранских ученых, которое имеет не только научное, но и политическое, а также экономическое значение.

Что такое цезий-137 и где он применяется?

Цезий-137, или радиоцезий, – извлекаемый из металла цезий полезный изотоп, не встречающийся в природе. Он широко используется в промышленности, медицине и науке.

Промышленное применение цезия-137 обширно. Например, с 1990-х годов наибольшее использование этот элемент получил в буровых растворах. Также он широко применяется в энергетике, электронике и химии. Ученые также изучают использование цезия в качестве топлива в двигателях космических кораблей. Различные типы измерительных приборов функционируют именно благодаря цезию.

Радиоактивное ядро ​​цезия-137 обладает существенной пользой для медицины. Незаменим в устройствах лучевой терапии при лечении различных форм рака. Врачи используют цезий-137 также для облучения продуктов крови перед трансплантацией.

Научное и научно-прикладное значение цезия отмечают геологи и нефтяники. В частности, перед бурением скважин необходимо получить данные об общих характеристиках пластов, типе породы, ее свойствах, строении слоев вокруг скважины, о состоянии земной коры Наиболее точный анализ достигается с применением цезия-137.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем опасен цезий-137 для человека?

Степень опасности цезия-137 для человека зависит от содержания этого радиоактивного нуклида в организме. Ученые отмечают, что вся биосфера после аварии на Чернобыльской АЭС содержит цезий-137, его попадание в организм человека стало обычным делом. Наиболее распространенный способ – через оленину, которая является источником его повышенного содержания. Олени питаются лишайником, который как губка впитывает радиоактивные вещества, в том числе цезий. При этом даже повышенное содержание цезия в человеческом организме ученые расценивают как норму.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Человек может получить облучение цезием. Правда, для этого необходимо стечение сразу целого комплекса обстоятельств. Например, нужно оказаться в месте, где будет нарушена герметичность источника с большим количеством цезия-137. Теоретически это возможно в местах прохождения лучевой терапии. Однако таких примеров история знает минимум.

Политическое и экономическое значение цезия-137 для Ирана

«Это достижение. И не только потому, что это важный шаг на пути к завершению циклов ядерного научного ренессанса Ирана. В то же время, это четкий сигнал странам, которые ввели и продолжают укреплять против Ирана беспрецедентную экономическую, промышленную и научную блокаду», – так производство иранскими учеными цезия-137 прокомментировал иранский аналитик, член научного собрания Фонда мыслителей «Нур» Мосаддек Мосаддекпур.

Для Исламской Республики производство цезия-137 своими силами, как и другие научные прорывы, особенно в ядерной сфере, – прежде всего политическая история. Неслучайно презентация цезия-137 состоялась в торжественной обстановке. В кулуарах церемонии открытия проекта «Радионуклеид цезий-137», которая прошла на выставке «Раваййат-е Хеммат» (в переводе с персидского «Презентация достижений»), известный иранский ученый доктор Сейед Амир Хоссейн Фахи также пообещал, что в ближайшем будущем последуют новости об извлечении иранскими специалистами других ценных изотопов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объясним повышенный интерес и, разумеется, патронаж проекта со стороны руководства страны. По словам заместителя главы Организации по атомной энергии Ирана Сейеда Пеймана Ширмарди, знания по извлечению цезия-137 имеют стратегическое значение:

«Буквально любой тип промышленного оборудования, используемого в газовой промышленности и нефтехимии, требует радиоактивного источника и цезия».

Таким образом, освоение технологии по разработке цезия-137 для Ирана сегодня находится на стыке политики, экономики и науки.

К этому стоит добавить принцип импортозамещения и опоры на собственные ресурсы, присущий экономике Ирана в целом. Учитывая потребность ИРИ в производстве цезия-137 и сложность его импорта, у иранских ученых в условиях санкций попросту не было другого выхода кроме как освоить технологию производства цезия-137.

Не стоит забывать и про внешнеполитические амбиции Ирана, подкрепляемые производством в стране цезия-137.

«Иранские ученые эффективно используют имеющиеся возможности страны и пытаются создавать новые. И теперь металл, который Америка хочет больше, чем золото, и металл, монополией на производство которого долгое время обладал Китай, есть в распоряжении Ирана. Безусловно, это стратегический шаг»

− Мосаддек Мосаддекпур

Хаирова Динара

Любое достижение Ирана в атомной сфере рассматривается как в ИРИ, так и за ее пределами через призму ядерной программы страны. Напомним, на данный момент соглашение Тегерана с «шестеркой» по ней приостановлено. Следовательно, контроль со стороны международного сообщества за тем, чтобы ядерная программа Ирана сохраняла исключительно мирный характер, осуществляется не в полной мере.

Сегодня иранские власти снова заговорили о стремлении к организации в стране полного ядерного цикла. Глава ОАЭИ Мохаммад Эслами после презентации цезия-137 заявил:

«Иран может претендовать на наличие ядерного топливного цикла, поскольку у него есть шахты, мы способны добывать и перерабатывать материалы, а также производить желтый кек».

Эсмаили добавил, что наряду с ядерным топливным циклом Иран имеет возможность проектировать, строить, а также обслуживать ядерные реакторы.

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Сколько стоит цезий?

Всего в мире открыто 16 стратегических редкоземельных элементов, доступ к которым фактически находится под контролем Китая. Одним из этих редких металлов является цезий, каждая унция которого стоит в два раза дороже золота. В мире насчитывается всего три рудника, на которых добывается этот металл.

Цезий считается чрезвычайно редким элементом. В мае 2018 года Министерство внутренних дел США включило три металла: литий, цезий и тантал – в список металлических минералов, имеющих особое ископаемое значение.

По мнению Oil Price, без этих металлов невозможно достичь превосходства в технологической гонке, поэтому преимущество имеет тот, кто контролирует их производство.