Британский король серьезно болен. К чему готовиться?

У 75-летнего Карла III диагностировали рак. Официальная информация Букингемского дворца достаточно скудная. Расскажем о том, что известно на этот момент и чем всё это может закончиться.

Что сообщили в штаб-квартире британских монархов?

Вчера стало известно, что у короля Великобритании Карла III диагностировали онкологическое заболевание, он уже лечится, но, как известно, рак плохо поддается лечению, особенно в преклонном возрасте. Букингемский дворец заверил, что монарх "позитивно относится к лечению и надеется как можно скорее вернуться к полноценной публичной деятельности". Кроме того, сообщается, что у короля не рак простаты, а значит, злокачественное образование могло поразить любые другие органы и ткани.

Почему заговорили о простате?

Недавно Карлу III как раз лечили доброкачественное увеличение простаты и даже сделали операцию. Поскольку эта информация была обнародована, многие решили, что в результате детального медицинского обследования выяснилось, что опухоль оказалась злокачественной. Но сейчас выясняется, что это не так.

В любом случае сейчас у короля наблюдают бесконтрольный рост клеток, имеющих структурные изменения и образующих опухоль. На сегодняшний день из онкологических заболеваний в мире наиболее распространены

рак легких (а ведь король дважды перенес ковид) рак молочной железы (это монарху не грозит) рак предстательной железы.

Кто такой Карл III?

Карл III, ранее известный как принц Чарльз, вступил на британский престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, просидевшей на троне 64 года – с 1952 по 2022-й. К этому времени принц Чарльз уже был совсем непохож на принца – он стал самым старым человеком, занявшим британский престол. Другой его рекорд – время пребывания в статусе наследника престола – те же 64 года, в течение которых правила Елизавета.

Родился Чральз 14 ноября 1948 года, в школе учился неважно, но окончил Кембридж, на воинской службе научился управлять истребителем и военным вертолетом.

В 1981 году Чарльз женился на Диане Спенсер. Через год у них родился сын Уильям (принц Уэльский), еще через два – Гарри, а в 1996 году супруги развелись со скандалом, хотя и до этого уже несколько лет жили раздельно. Вторично Чарльз женился в 2005 году, спустя 8 лет после гибели Дианы. Женой принца стала его давнишняя любовница Камилла Паркер-Боулз.

Карл III (в России с XIX века всех монархов называют на немецкий манер) – тронное имя Чарльза, которое он взял, взойдя на престол. В Великобритании престол наследуется автоматически, с последним вздохом предшественника. Отсюда и принцип Rex nunquam moritur (король не умирает никогда).

Какое здоровье у Карла III?

Чарльз вел здоровый образ жизни, закалялся, правильно питался, но особо здоровым человеком не был, и при этом часто "ломался": то его пони лягнет, то лошадь сбросит, то он руки-ноги переломает, играя в поло, то грыжа межпозвоночного диска вылезет. Недавно заговорили о вдруг отекших "сосисочных пальцах". Но все это цветочки по сравнению с онкологией.

Варианты развития событий

Король отдохнет и под действием современных препаратов вернется к исполнению своих монарших обязанностей в полном объеме. Король останется жив, но передаст трон, которого так долго ждал, своему старшему сыну Уильяму. Карл III покинет этот мир, но, как было сказано выше, король не умирает никогда, и трон мгновенно займет всё тот же Уильям, которого мы будем называть Вильгельмом.