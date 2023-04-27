Британский король серьезно болен. К чему готовиться?

Что сообщили в штаб-квартире британских монархов?
Вчера стало известно, что у короля Великобритании Карла III диагностировали онкологическое заболевание, он уже лечится, но, как известно, рак плохо поддается лечению, особенно в преклонном возрасте. Букингемский дворец заверил, что монарх "позитивно относится к лечению и надеется как можно скорее вернуться к полноценной публичной деятельности". Кроме того, сообщается, что у короля не рак простаты, а значит, злокачественное образование могло поразить любые другие органы и ткани.
Почему заговорили о простате?
Недавно Карлу III как раз лечили доброкачественное увеличение простаты и даже сделали операцию. Поскольку эта информация была обнародована, многие решили, что в результате детального медицинского обследования выяснилось, что опухоль оказалась злокачественной. Но сейчас выясняется, что это не так.
В любом случае сейчас у короля наблюдают бесконтрольный рост клеток, имеющих структурные изменения и образующих опухоль. На сегодняшний день из онкологических заболеваний в мире наиболее распространены
- рак легких (а ведь король дважды перенес ковид)
- рак молочной железы (это монарху не грозит)
- рак предстательной железы.
Кто такой Карл III?
Карл III, ранее известный как принц Чарльз, вступил на британский престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, просидевшей на троне 64 года – с 1952 по 2022-й. К этому времени принц Чарльз уже был совсем непохож на принца – он стал самым старым человеком, занявшим британский престол. Другой его рекорд – время пребывания в статусе наследника престола – те же 64 года, в течение которых правила Елизавета.
- Родился Чральз 14 ноября 1948 года, в школе учился неважно, но окончил Кембридж, на воинской службе научился управлять истребителем и военным вертолетом.
- В 1981 году Чарльз женился на Диане Спенсер. Через год у них родился сын Уильям (принц Уэльский), еще через два – Гарри, а в 1996 году супруги развелись со скандалом, хотя и до этого уже несколько лет жили раздельно. Вторично Чарльз женился в 2005 году, спустя 8 лет после гибели Дианы. Женой принца стала его давнишняя любовница Камилла Паркер-Боулз.
- Карл III (в России с XIX века всех монархов называют на немецкий манер) – тронное имя Чарльза, которое он взял, взойдя на престол. В Великобритании престол наследуется автоматически, с последним вздохом предшественника. Отсюда и принцип Rex nunquam moritur (король не умирает никогда).
Какое здоровье у Карла III?
Чарльз вел здоровый образ жизни, закалялся, правильно питался, но особо здоровым человеком не был, и при этом часто "ломался": то его пони лягнет, то лошадь сбросит, то он руки-ноги переломает, играя в поло, то грыжа межпозвоночного диска вылезет. Недавно заговорили о вдруг отекших "сосисочных пальцах". Но все это цветочки по сравнению с онкологией.
Варианты развития событий
- Король отдохнет и под действием современных препаратов вернется к исполнению своих монарших обязанностей в полном объеме.
- Король останется жив, но передаст трон, которого так долго ждал, своему старшему сыну Уильяму.
- Карл III покинет этот мир, но, как было сказано выше, король не умирает никогда, и трон мгновенно займет всё тот же Уильям, которого мы будем называть Вильгельмом.