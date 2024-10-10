Баку и Тбилиси — два главных города легендарной балерины Веры Цигнадзе

Вера Цигнадзе родилась, окончила хореографическое училище и начала выступать на сцене в Баку, а известной балериной стала уже в Тбилиси. Какие партии она танцевала, какие награды получала и почему Цигнадзе называли "Ваше Воздушество"?

Как Вера Цигнадзе пришла в балет?

Вера Цигнадзе родилась 24 сентября 1924 года в Баку. Ее отец — уроженец Кутаиси — переехал в Азербайджан по работе: сначала он жил в Гяндже, а потом — в Баку. Мама в азербайджанскую столицу перебралась из России, устроилась в одну из больниц, там и познакомилась со своим будущим мужем.

Отец замечательно пел грузинский и русский репертуар под гитару. А я, сколько себя помню, всегда любила танцевать

— Цигнадзе.

В семь лет Вера поступила в Бакинское хореографическое училище, на способную девочку обратила внимание и стала опекать приехавшая из Ленинграда балерина и педагог Дина Гацина.

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Как началась сценическая карьера Цигнадзе?

В 1943 году Вера окончила училище и поступила в труппу Азербайджанского государственного театра оперы и балета: танцевала в кордебалете и под руководством Гациной подготовила главную партию в "Раймонде" Александра Глазунова.

После Раймонды пришел первый серьезный успех — доброжелательные отзывы критики, внимание прессы

— балерина.

Впервые на сцене Вахтанга Чабукиани она увидела в один из приездов в Тбилиси во время войны. Известный танцовщик и балетмейстер, руководитель балетной труппы театра имени Палиашвили, он "уже тогда был моим кумиром", но подойти к нему "было как-то неловко", признавалась Цигнадзе. А вскоре молодая балерина, к своему удивлению, получила от Чабукиани телеграмму с предложением выступить в "Дон Кихоте", "Лебедином озере" и "Бахчисарайском фонтане". Она ответила, что никогда не танцевала в этих балетах, но исполняет главную партию в "Раймонде". В следующей телеграмме Чабукиани пригласил Веру приехать "для заключения контракта". Как оказалось, о Цигнадзе ему рассказал ее бывший сценический партнер, переехавший в Тбилиси.

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Как Цигнадзе стала известной балериной?

На сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Цигнадзе дебютировала в 1946 году, исполнив партию Китри в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса. Потом в ее репертуаре появились главные партии в "Лебедином озере" и "Спящей красавице" Петра Ильича Чайковского, "Жизели" Адольфа Адана, "Баядерке" Минкуса, "Шопениане", других классических балетах и современных постановках, таких как "Красный мак" Рейнгольда Глиэра и "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева.

Цигнадзе стала не только постоянной партнершей Чабукиани, но и первой исполнительницей главных партий в его постановках. Так, в марте 1947-го в Тбилиси состоялась премьера балета "Синатле" на музыку Григория Киладзе, а годом позже Чабукиани и Цигнадзе в числе других участников этого спектакля получили Государственную премию СССР. "Лауренсию" на музыку Александра Крейна Чабукиани впервые поставил в Ленинградском государственном театре оперы и балета имени Кирова (нынешнем Мариинском) в марте 1939 года, а на тбилисской сцене первой Лауренсией в ноябре 1948-го стала Цигнадзе. В декабре следующего года она исполнила партию Иремы в новом балете Чабукиани "Горда" на музыку Давида Торадзе и за эту работу в 1951-м снова была отмечена Государственной премией СССР, а в 1955 году стала народной артисткой Грузии.

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Премьера балета "Отелло", над которым Чабукиани работал вместе с композитором Алексеем Мачавариани, состоялась в ноябре 1957 года, в этом спектакле Цигнадзе танцевала Дездемону. А в апреле 1961-го она впервые выступила в партии Тамары в балете "Демон", созданном Чабукиани на музыку Сулхана Цинцадзе. Балерина приезжала на гастроли во многие города Советского Союза.

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И, конечно же, многократно — в мой родной Баку, где жил мой брат

— Цигнадзе.

Часто выступала она и за рубежом: во Франции, США, Испании, Швеции, Аргентине, Бразилии, Чили. За мягкую пластику движений, легкий и свободный прыжок балерину называли "Ваше Воздушество".

В 1968 году Чабукиани, который был для Цигнадзе, по ее словам, "идеальным партнером", оставил сцену — вскоре завершила карьеру и она. Но с балетом артистка не рассталась: в 1969-м она начала преподавать классический танец в Тбилисском хореографическом училище.

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Чабукиани и Цигнадзе жили по соседству и продолжали общаться вплоть до смерти прославленного танцовщика 6 апреля 1992 года. Как вспоминала балерина, они "ходили друг к другу по праздникам и будням, коротали вечера за картами".

В декабре 2005 года Почта Грузии выпустила серию из двух марок "Грузинский балет": на одной была изображена Цигнадзе, на другой — Чабукиани.

Знаменитая балерина, многолетний художественный руководитель балетной труппы театра имени Палиашвили Нино Ананиашвили рассказывает, что первым спектаклем, который она посмотрела в детстве, оказалась "Жизель", которой Цигнадзе прощалась со сценой и "танцевала и играла так естественно", что невозможно было "сдержать слезы".

Могу с уверенностью сказать, что этот спектакль определил мое будущее

— Ананиашвили.

Худрук балетной труппы театра имени Палиашвили часто обращается к видеозаписям выступлений Цигнадзе и считает, что "каждое ее движение, динамика, легкий прыжок и сегодня выглядят современно".

В 2007 году по инициативе Ананиашвили две безымянные звезды в созвездии Лебедя получили имена Веры Цигнадзе и Вахтанга Чабукиани и были внесены в Международный звездный каталог "Космос-Земля". А в 2009-м прославленная артистка балета стала почетным гражданином Тбилиси.

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Как отмечали 90-летие Цигнадзе?

31 января 2015 года в Тбилисской филармонии собрались известные танцовщики из разных стран. На гала-концерте в честь 90-летия Цигнадзе они исполняли па-де-де из классических балетов и фрагменты из современных постановок. А еще на юбилейном вечере балерине вручили высшую награду министерства культуры Грузии "Жрец искусства". Цигнадзе скончалась 17 июня 2016 года, похоронили ее в сквере театра имени Палиашвили рядом с другими выдающимися деятелями культуры.