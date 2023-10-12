Байден не позволит заморозить иранские активы?

Палата представителей США поддержала заморозку 6 млрд долларов из средств Ирана. Причем решение принято повторно. Мера была одобрена в рамках работы над новым Законом о запрете финансирования иранского терроризма, который предполагает введение санкций против любого финансового учреждения, участвующего в транзакциях с банками Катара, где и находятся средства.

Фактически это означает их повторную блокировку. По мнению большинства членов Палаты представителей, которая контролируется Республиканской партией США, 6 миллиардов долларов Тегеран может использовать для оказания поддержки таким движениям как ХАМАС и "Хезболла".

Примут ли в США спорный закон?

Впрочем, законодательные инициативы в Соединенных Штатах должны пройти извилистый путь, чтобы стать законом. После зеленого света в одной из двух палат Конгресса (Сенате и Палате представителей) каждый план должен быть одобрен в другой палате, а затем подписан президентом Соединенных Штатов. В случае с замороженными активами ИРИ это важно.

Иранский аналитик Мехрзад Боруджерди:

Да, законопроект был принят в соотношении 307 "за", 119 "против". Свои голоса "за" отдали почти все республиканцы. Следующий этап – согласование в Сенате. А вот там у республиканцев 49 кресел, они в меньшинстве. Сомневаюсь, что в Сенате одобрят это предложение. Плюс Белый дом будет давить на Сенат: мол, принятие закона ударит по международной репутации Соединенных Штатов, поставит под вопрос возобновление ядерных переговоров с Тегераном.

Добавим: вплоть до разрыва и без того натянутых отношений Ирана с МАГАТЭ.

У Вашингтона есть и другие причины избежать принятия соответствующего закона. Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают на Катар, банки которого задействованы в транзакциях. Американский президент Джо Байден назвал Доху "главным союзником США, не входящим в НАТО". В одночасье лишиться оплота своей политики и одновременно крепкого экономического плацдарма на Ближнем Востоке за океаном вряд ли захотят, тем более – допустить его сближения с противоположным, отнюдь не дружественным лагерем.

Заморозка иранских активов может ударить не столько по экономике ИРИ, сколько по американским объектам на Ближнем Востоке. Не исключено, что принятие закона развяжет руки симпатизирующим Тегерану силам и они с еще большей интенсивностью, чем в октябре, будут атаковать военные базы США на севере Ирака и востоке Сирии.

На симметричный ответ Пентагон отважится едва ли: напряжение в регионе сейчас и так зашкаливает, новые очаги конфронтации обойдутся слишком дорого.

Иранские активы не заблокированы?

Тем временем ключевые финансовые институты Ирана продолжают работу в обычном режиме, а их руководители сохраняют (видимое?) самообладание и уверенность. Вот как на новости о заморозке шести миллиардов долларов отреагировал глава Центробанка ИРИ Мохаммад Реза Фарзин:

Иранские деньги ни в коем случае не заблокированы. Ситуация сама по себе обыкновенная, привычная и нормальная. Как и процесс поступления этих средств в страну. В настоящий момент принимаются соответствующие меры.

Что стоит за этим спокойствием: накопленный за десятилетия санкционного давления опыт в обходе финансовых ловушек или здоровый прагматизм? Скоро узнаем.