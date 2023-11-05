7 идей зимнего отдыха в Паттайе

В Таиланде начался туристический сезон. До конца апреля россияне могут находиться там без визы до трех месяцев, а с мая – до двух месяцев. Из Москвы в Бангкок и на Пхукет есть прямые рейсы. Лететь 9,5 часов. В этом материале расскажем, чем заняться в Паттайе, где для туриста есть буквально все: пляжи, живописные виды и исторические достопримечательности.

Расположенный на восточном побережье Сиамского залива, город сначала возник как скромная рыбацкая деревня. Паттайя с ее высококлассными ресторанами и пятизвездочными отелями, захватывающими аквапарками и пышными ботаническими садами считается маленьким туристическим раем.

Посетите музей Рипли "Хотите верьте, хотите нет"

Это место можно посетить, если вы отправились на отдых всей семьей. Музей Рипли считают самым необычным в мире. Он находится на третьем этаже торгового центра Royal Garden Plaza. Среди экспонатов музея более 300 невероятно странных вещей. Здесь можно увидеть восковые фигуры самого высокого человека в мире, а также человека с четырьмя глазами, посетить "бесконечный лабиринт", 9D кинотеатр и музей восковых фигур знаменитостей.

Отправьтесь за покупками в Терминал 21 Паттайи

Терминал 21, расположенный в самом центре города, не похож ни на один другой торговый центр. Он выполнен в виде терминала аэропорта. Каждый этаж магазина соответствует одной из популярных мировых туристических локаций. Так, там есть этаж, посвященный Парижу, на котором помимо большого количества бутиков можно найти макет самой известной достопримечательности французской столицы – Эйфелевой башни. Этаж, посвященный Токио, украшен в восточном стиле. Там можно найти фигурки кошки Манэки-нэко (та самая с поднятой лапой), которые приносят удачу. Снаружи торгового центра посетители могут увидеть настоящий самолет и взлетно-посадочную полосу.

Посетите галерею "Искусство в раю"

Это не совсем обычная галерея. Вместо картин известных художников здесь можно найти лишь 3-D картины, участниками которых можно стать благодаря оптической иллюзии. В Art in Paradise 10 выставочных залов, в том числе Зал Подводного мира, Зал динозавров и Зал дикой природы.

Посетите храм Большого Будды

Таиланд известен своими многочисленными древними храмами, один из которых расположен на вершине холма Пратамнак. На Холме Большого Будды сосредоточен комплекс религиозных памятников, главный из которых - статуя Большого Будды. К ней ведет высокая лестница, с которой связана интересная традиция. При подъеме и спуске по ней необходимо внимательно считать ступеньки. Если посчитали правильно, то в вашей жизни всё хорошо, если же сбились, то стоит что-то менять.

Посмотрите парк миниатюр Мини-Сиам

Этот парк находится не так далеко от центра Паттайи. Здесь можно полюбоваться миниатюрными копиями известных памятников архитектуры не только Таиланда, но и всего мира. Состоит Мини-Сиам из двух частей: самого Мини-Сиама, а также Мини-Европы. Стоит отметить, что в последней собраны достопримечательности не только Европы, но всего мира. Так, здесь можно увидеть не только французскую Триумфальную арку, но и Сиднейский оперный театр, а также храм Василия Блаженного. А в Мини-Сиаме при этом разместились известные архитектурные сооружения всей Юго-Восточной Азии.

Сходите на экскурсию в Храм истины

Храм Истины - одно из самых запоминающихся и самых фотографируемых мест в Таиланде. Работы по возведению этого 105-метрового деревянного храма были начаты еще в 1981 году. Стройка идет до сих пор. Особенностью храма является то, что при его строительстве используются различные техники резьбы по дереву, с помощью которых выполнены разные скульптуры, а также орнаменты по различным сюжетам религии и мифов Юго-Восточной Азии. Также считается, что возведение сооружения ведется без единого гвоздя, хотя их там всё-таки можно найти. На это строители отвечают, что их уберут при окончании стройки.

Посетите ботанический сад Нонг Нуч

Если вас интересуют незабываемые виды, то за ними можно отправляться в ботанический сад Нонг Нуч, который является крупнейшим в Юго-Восточной Азии. Здесь посетители могут оценить крупнейшую частную коллекцию растений в мире. Это даже не просто сад, а целый огромный комплекс со своим кафе, рестораном и отелем. Последний, кстати, может пригодиться, ведь территория комплекса настолько большая, что одного дня для осмотра всех локаций может не хватить. Здесь есть свой зоопарк, крупнейшая коллекция пальм в мире, несколько видов садов (например, Европейский сделан по образу Версальских садов), "парк" бабочек. Здесь же проводится шоу слонов.