4 июля: как Америка стала Америкой 

4 июля в США праздник: День независимости. В Америке этот день один из самых любимых в году: люди устраивают пикники, смотрят фейерверки и вспоминают историю о том, как появилась их страна. Как Америка стала независимой - рассказываем в этом материале.

Что было до США?

До того как в Америке случилась Война за независимость, на территории Северной Америки существовали колонии, то есть города и поселения, где жили иностранцы, преимущественно двух стран: Великобритании и Франции. Начиная с XVI века колонисты в Америку приезжали по разным причинам: кто-то ради светлого будущего, кто-то спасался от преследования, кто-то стремился создать новое государство. Что касается английских колоний в Северной Америке, то со временем они стали своего рода деловыми предприятиями. Основной их целью было финансовое обеспечение Великобритании: в одних выращивались сельскохозяйственные культуры в производственных масштабах, в других добывалось золото. К началу революции в британских колониях Америки проживало 2,5 млн человек, в том числе африканские рабы.

Бостонское чаепитие?

К 1770-м годам 13 из 26 британских колоний Америки на восточном побережье континента были крайне недовольны растущими налогами и в целом тем фактом, что Великобритания ими управляет. Первым тревожным звонком стало событие 1773 года, получившие название Бостонское чаепитие: из-за повышения налога на чай, ввозимый британской Ост-Индской компанией в Америку, американские колонисты (то есть жители Америки), в частности, члены революционной организации ”Сыны свободы”, ночью 16 декабря в порту Бостона выбросили 342 сундука с английским чаем в воду. В пересчёте на сегодняшние деньги стоимость уничтоженного американцами груза составила миллион долларов.

”Невыносимые законы” США

В ответ на Бостонское чаепитие Британский парламент, дабы подавить любые революционные настроения и предупредить объединение недовольных, решил наказать все колонии, в том числе колонию Массачусетс, на территории которой произошло событие, ”Принудительными актами”, вошедшими в историю под названием ”Невыносимые законы”. Они предусматривали следующее:

Закрытие бостонского порта до полного возмещения убытков

Конституция и свободные выборы в городах Массачусетса были отменены

Обязанностью колонистов было размещение британских солдат по требованию

Расширение права вероисповедания франко-канадских католиков (это решение разозлило американских протестантов).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый Континентальный конгресс

”Невыносимые законы”, вместо того чтобы настроить колонии друг против друга, привели к еще большему объединению 13 будущих штатов Америки. Колонисты восприняли их как очередное свидетельство британской тирании, и уже в сентябре следующего, 1774 года, в Филадельфии состоялся Первый Континентальный конгресс, на котором депутаты 12 из 13 британских колоний в течение месяца решали, как им ответить британцам. В итоге, в конце октября они постановили:

объявить бойкот всем британским товарам

провозгласить право колоний на независимое управление

готовить колониальное ополчение.

В результате решения Конгресса, за полгода британский импорт в Америку упал почти на 95%. С таким Великобритания смириться не смогла: в апреле 1775 года прозвучал ”выстрел, который услышал весь мир”.

Как началась Американская революция?

Ночью 18 апреля 1775 года сотни британских солдат из Бостона выдвинулись в сторону Конкорда (Массачусетс), чтобы захватить оружие, которое было у американских колонистов. К утру они успели добраться до Лексингтона, где их встретил отряд вооружённых американцев. Внезапно одна из сторон выстрелила: какая именно не известно. Так началась Американская война за независимость, которая продлится целых восемь лет и завершится полной победой США. Позднее, американский поэт Ральф Эмерсон напишет о первом сражении американской революции в одном из стихотворений, ”Конкордском гимне”, где будет строчка: ”выстрел, который услышал весь мир”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что произошло 4 июля в США?

К 1776 году Великобритания объявила американские колонии мятежными, и Война за независимость начала набирать обороты. Надо отметить, что изначально мало кто из колонистов хотел полной независимость от короля Британии, однако революционные настроения в итоге возобладали, и в июне 1776 года на Втором Континентальном конгрессе, делегат от Вирджинии, Ричард Генри Ли, призвал колонии объявить независимость. Был назначен комитет, которому поручили разработать Декларацию независимости.

4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс одобрил Декларацию, основным автором которой выступил Томас Джефферсон - будущий третий президент США.

День независимости в США

День независимости Тринадцать колоний начали отмечать сразу же: летом 1776 года рождение новой будущей страны некоторые колонисты отпраздновали ”похоронами” Георга III, британского монарха, тем самым провозгласив конец тирании Великобритании и триумф свободы. В последующие годы Америка отмечала День независимости концертами, парадами, стрельбой из пушек и мушкетов, публичными чтениями Декларации независимости.

Традиция запускать фейерверки на День независимости США родилась через год после провозглашения Декларации в Филадельфии. Тогда с корабля было запущено тринадцать залпов в честь Тринадцати независимых колоний.