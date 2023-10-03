На протяжении более двухсот лет Египет остается одним из важнейших центров археологии в мире.
Золотая мумия
В Саккаре, деревне, которая в 25 километрах от Каира и где находится древнейшая в мире пирамида Джосера, раскопки продолжаются несколько десятилетий. В январе 2023 года в некрополе Саккары были обнаружены мумифицированные останки мужчины возрастом 4,3 тыс. лет. Саркофаг из песчаника был найден внутри шахтовой гробницы - особого погребального сооружения древних египтян в виде узкого колодца - на глубине в 15 метров.
Что необычного в находке?
Останки Гекашепеса (так звали мумифицированного мужчину), возможно, одни из самых древних в Египте. Необычным также является и тот факт, что тело было полностью завернуто в золото, что крайне непривычно для третьего тысячелетия до нашей эры. Кроме того, мумия сохранилась в прекрасном состоянии, поскольку гробница не была разграблена.
Чем пахнет мумия?
Мумии пахнут
- растительными маслами
- битумом
- древесной смолой
- пчелиным воском.
Летом 2023 года ученым из Института геоантропологии в Йене удалось понять, какие ингредиенты использовались при бальзамировании мумий в Древнем Египте. Выяснить, чем пахнет мумия, удалось благодаря канопе - ритуальному сосуду с органами - женщины по имени Сенетне, которая, предположительно, была кормилицей фараона Аменхотепа II. Канопа, которой больше трех с половиной тысяч лет, была обнаружена Говардом Картером еще в 1900 году в Долине Царей, где позднее им же будет найдена гробница Тутанхамона.
Что необычного в открытии?
Среди компонентов состава для бальзамирования были установлены такие ингредиенты как кумарин, напоминающей по запаху ваниль, и смолы из деревьев, произрастающих в Индии, Юго-Восточной Азии, в Средиземноморском регионе и центральной Европе. Это говорит о том, что во втором тысячелетии до нашей эры Древний Египет поддерживал торговлю со многими регионами древнего мира.
Святилище сокола
В октябре 2022 года в египетском Беренисе, древнем порту на берегу Красного моря, был обнаружен храм, посвященный соколу. Святилище, которому более 1700 лет, поставило в тупик археологов: в древнем храме были найдены 15 обезглавленных соколов, а также каменная стела, на которой изображены двое неизвестных богов, один из которых с головой сокола. По мнению ученых, обезглавленные соколы, скорее всего, были принесены в жертву неизвестному божеству с головой сокола.
Что необычного в находке?
Храм относится примерно к IV веку, когда Египет был частью Римской империи. К этому времени христианство было официальной религией в империи, тем не менее жители Египта, по крайней мере, как минимум Берениса, не отказались от собственных верований, продолжали практиковать местные ритуалы и поклоняться своим богам.
Затонувший храм
В конце сентября 2023 года команда подводных археологов у берегов египетской Александрии обнаружила древнеегипетский храм, посвященный богу Амону, а рядом с ним святилище древнегреческой богини Афродиты. Руины храма и святилища, датируемые V в. до н.э., находятся на территории затонувшего древнего города Гераклион - важнейшего порта Египта. Ученые считают, что храм, построенный из тяжелых каменных блоков, обрушился в результате некоего катастрофического события примерно во втором веке до нашей эры.
Что необычного в находке?
Обнаружение святилища Афродиты рядом с храмом египетскому богу Амону говорит о том, что греки торговали и жили в городе Гераклион еще в VII-V вв. до н.э. В святилище также было найдено оружие: скорее всего, в какой-то момент греческие торговцы даже защищали Египетское царство.