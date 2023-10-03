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5000-летние древнеегипетские кувшины с остатками вина, обнаруженные на днях, лишь последнее из множества необычных открытий, сделанных в Египте. Хотя ученые и эксперты неустанно трудятся над разгадкой тысячелетних тайн, загадок меньше не становится, а новых открытий в Египте все больше с каждым годом. О самых последних из них рассказываем в этом материале.

На протяжении более двухсот лет Египет остается одним из важнейших центров археологии в мире.

Золотая мумия

В Саккаре, деревне, которая в 25 километрах от Каира и где находится древнейшая в мире пирамида Джосера, раскопки продолжаются несколько десятилетий. В январе 2023 года в некрополе Саккары были обнаружены мумифицированные останки мужчины возрастом 4,3 тыс. лет. Саркофаг из песчаника был найден внутри шахтовой гробницы - особого погребального сооружения древних египтян в виде узкого колодца - на глубине в 15 метров.

Что необычного в находке?

Останки Гекашепеса (так звали мумифицированного мужчину), возможно, одни из самых древних в Египте. Необычным также является и тот факт, что тело было полностью завернуто в золото, что крайне непривычно для третьего тысячелетия до нашей эры. Кроме того, мумия сохранилась в прекрасном состоянии, поскольку гробница не была разграблена.

Чем пахнет мумия?

Мумии пахнут

растительными маслами

битумом

древесной смолой

пчелиным воском.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом 2023 года ученым из Института геоантропологии в Йене удалось понять, какие ингредиенты использовались при бальзамировании мумий в Древнем Египте. Выяснить, чем пахнет мумия, удалось благодаря канопе - ритуальному сосуду с органами - женщины по имени Сенетне, которая, предположительно, была кормилицей фараона Аменхотепа II. Канопа, которой больше трех с половиной тысяч лет, была обнаружена Говардом Картером еще в 1900 году в Долине Царей, где позднее им же будет найдена гробница Тутанхамона.

Что необычного в открытии?

Среди компонентов состава для бальзамирования были установлены такие ингредиенты как кумарин, напоминающей по запаху ваниль, и смолы из деревьев, произрастающих в Индии, Юго-Восточной Азии, в Средиземноморском регионе и центральной Европе. Это говорит о том, что во втором тысячелетии до нашей эры Древний Египет поддерживал торговлю со многими регионами древнего мира.

Святилище сокола

В октябре 2022 года в египетском Беренисе, древнем порту на берегу Красного моря, был обнаружен храм, посвященный соколу. Святилище, которому более 1700 лет, поставило в тупик археологов: в древнем храме были найдены 15 обезглавленных соколов, а также каменная стела, на которой изображены двое неизвестных богов, один из которых с головой сокола. По мнению ученых, обезглавленные соколы, скорее всего, были принесены в жертву неизвестному божеству с головой сокола.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что необычного в находке?

Храм относится примерно к IV веку, когда Египет был частью Римской империи. К этому времени христианство было официальной религией в империи, тем не менее жители Египта, по крайней мере, как минимум Берениса, не отказались от собственных верований, продолжали практиковать местные ритуалы и поклоняться своим богам.

Затонувший храм

В конце сентября 2023 года команда подводных археологов у берегов египетской Александрии обнаружила древнеегипетский храм, посвященный богу Амону, а рядом с ним святилище древнегреческой богини Афродиты. Руины храма и святилища, датируемые V в. до н.э., находятся на территории затонувшего древнего города Гераклион - важнейшего порта Египта. Ученые считают, что храм, построенный из тяжелых каменных блоков, обрушился в результате некоего катастрофического события примерно во втором веке до нашей эры.

Что необычного в находке?

Обнаружение святилища Афродиты рядом с храмом египетскому богу Амону говорит о том, что греки торговали и жили в городе Гераклион еще в VII-V вв. до н.э. В святилище также было найдено оружие: скорее всего, в какой-то момент греческие торговцы даже защищали Египетское царство.