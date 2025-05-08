Западные СМИ устроили атаку на азербайджанскую нефть

Bloomberg и Reuters раздули технические данные продаж нефтяной смеси BTC Blend на турецком терминале Джейхан до угрозы работе европейских нефтеперерабатывающих заводов. Проверка bp показала, что это фейк: смесь BTC Blend в трубопроводе "Баку-Тбилиси-Джейхан" в норме. О том, как был сделан этот фейк, "Вестник Кавказа" поговорил с экономистом Ильхамом Шабаном.

Западные информагентства Bloomberg и Reuters на днях сфабриковали фейк о якобы серьезных проблемах с качеством азербайджанской нефти, преувеличив и исказив данные о технических процессах работы экспортного трубопровода "Баку-Тбилиси-Джехайн". Оператор трубопровода, британский нефтяной гигант bp провел всестороннюю проверку прокачиваемой по БТК азербайджанской нефти и официально опроверг фейк: проблема возникла не в Азербайджане и не в трубах "Баку-Тбилиси-Джейхан", а на одном из нефтехранилищ терминала Джейхан, причем сейчас она уже устранена.

О том, что случилось на самом деле, "Вестник Кавказа" побеседовал с директором Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхамом Шабаном, обратившим внимание на значительную путаницу и подтасовку фактов в сообщениях западных агентств по этой ситуации.

"Во-первых, надо сказать, что по "Баку-Тбилиси-Джейхан" поставляется не азербайджанская марка легкой нефти Azeri Light, а смесь разных сортов нефти под названием BTC Blend. Дело в наращивании транзитных объемов туркменской нефти и казахстанской нефти, поставляемых в Джейхан по этому трубопроводу. Помимо 21-22 млн т азербайджанской нефти в год по БТК прокачивается более 5 млн т нефти из других стран", - прежде всего сказал он.

"Bloomberg и Reuters обнаружили в информации специализированных агентств, следящих за ценами по спотовым контрактам, то есть за продажами нефти в терминалах, что упал премиум марки BTC Blend. Если раньше добавленная стоимость марки к Brent составляла около $2 за баррель, то теперь только порядка 40 центов. Так они сделали предположение, что, наверное, упало качество азербайджанской нефти – хотя речь шла о продажах именно смеси", - отметил экономист

"Они дали запрос в bp, и там сообщили, что возникли проблемы на терминале в Джейхане, в некоторых нефтехранилищах смесь содержала повышенную долю органических хлоридов, но это продолжалось всего несколько дней и вопрос был быстро решен – отгрузку проводят из нефтехранилищ, где хлориды в норме, а другие прошли в это время очистку. Причем азербайджанская сторона к этому никакого отношения не имеет – эти вещества использует оператор трубопровода в технических целях. Но этого Bloomberg и Reuters сообщать не стали", - продолжил Ильхам Шабан.

"Органические хлориды добавляются для ускорения транспортировки нефти по трубам – так обеспечивается необходимая мощность трубопроводов. Очевидно, что превышение доли хлоридов в одном из четырех нефтехранилищ в Джейхане вызвана тем, что в какой-то момент ненадолго в трубу запустили этих веществ больше нормы. Но это не критичный и легко устраняемый момент. При этом СМИ писали об угрозах для нефтеперерабатывающих заводов от постоянного превышения доли хлоридов в смеси, хотя речь шла о краткосрочном событии", - подчеркнул он.

"Сами же западные НПЗ опровергли эти утверждения, потому что, хотя премиум по спотовым контрактам ненадолго снизился, никто не стал отказываться от покупки BTC Blend, никто не сказал "Нет, я эту партию нефти не беру". Весь объем нефтяной смеси с пониженным премиумом быстро раскупили, превышение доли органических хлоридов в нефтехранилище устранили. Это вполне обычный производственный процесс на нефтепроводе, и сейчас все идет своим чередом. А СМИ попытались раздуть скандал", - указал экономист.

Директор Caspian Barrel обратил внимание, что вся нефть перед загрузкой в "Баку-Тбилиси-Джейхан" проходит тщательную проверку на качество. "Казахстанская и туркменская нефть, когда прибывает в Азербайджан, проверяется еще до того, как поступить в Сангачальский терминал. Затем оператор БТК анализирует смесь в своей лаборатории. Если качество от допустимых норм не отклоняется, то очередную партию отправляют по трубопроводу в Джейхан. Компания bp в своем пресс-релизе подтвердила, что BTC Blend на всех участках трубопровода соответствует спецификациям", - сообщил он.

"То есть в итоге мы имеем, что 3-4 партии нефтяной смеси Blend были проданы несколько дешевле, чем другие, а представлено это было как масштабная проблема с поставками азербайджанской нефти по "Баку-Тбилиси-Джейхан". Я просто поражаюсь, что агентства мирового значения Reuters и Bloomberg не раскрыли для большой аудитории подлинный смысл пониженного премиума, не объяснили, что это значит физически. Им нужно все переводить в политическую плоскость, искать в любом событии какую-то политику, искать чей-нибудь след. В итоге их сообщения приходится опровергать на уровне оператора трубопровода", - заключил Ильхам Шабан.