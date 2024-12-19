Турция расширит морские владения

Анкара намерена подписать с Дамаском соглашение о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ).

Свержение режима Башара Асада в Сирии принесло Турции не только политические, но и геоэкономические выгоды. Анкара получила возможность напрямую влиять на власть в сирийской столице. Среди главных задач, которые Реджеп Тайип Эрдоган намерен реализовать, беженцы и курды. Во время визита в Дамаск глава МИД Хакан Фидан дал понять, что стабилизация ситуации в соседней стране дает возможность для возврата около 3 млн сирийских беженцев из Турции. Что касается курдских Отрядов народной самообороны (YPG), кого в Турции считают ответвлением Рабочей партии Курдистана (обе запрещены в Турции), то здесь Эрдоган рассчитывает на Ахмеда аш-Шараа. Фидан отмечал, что если новые власти возьмут под свой контроль Заефратье, то Турция может отказаться от идеи проведения там очередной военной операции.

Помимо двух ключевых тем в список приоритетов Анкары добавилась еще одна. Она касается морских границ между Турцией и Сирией. На днях министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что его страна собирается подписать с Дамаском соглашение о морской демаркации, как только там будет сформировано постоянное правительство. "Конечно, сначала там должен быть создан орган власти... Это наверняка будет в нашей повестке дня, но трудно сказать, что это в сегодняшней повестке дня", — сказал министр.

Условием для успешного продвижения переговоров о сделке по демаркации, по мнению Уралоглу, является стабильная политическая ситуация. В случае реализации соглашение позволит странам "расширить свое влияние" в области разведки углеводородных ресурсов Средиземноморья. В рамках кооперации с Сирией в сфере делимитации турки предлагают также сирийцам поддержку в восстановлении страны и реализацию крупных инфраструктурных проектов, включая развитие портов в Средиземноморье.

У Турции есть опыт реализации двусторонних сделок о разграничении сфер интересов на море. В недавнем прошлом, в ноябре 2019 года, Анкара подписала аналогичное соглашение с Правительством национального согласия в Ливии - на тот момент международно признанной ливийской властью. В Ливии турки схлестнулись в борьбе с врагом ПНС в лице генерала Халифы Хафтара и его спонсоров в лице ОАЭ, Франции и Египта. В то время отношения Анкары и Каира были натянуты, и Египет не поддержал соглашение между Турцией и Ливией. С осуждением выступили также власти Израиля, Кипра и Греции. Последние обвинили Турцию в игнорировании греческих островов и острова Крит, находящегося между Турций и Ливией.

Очередная сделка Анкары в Средиземноморье снова вызывает негативные настроения среди соседей, особенно у греков. МИД Греции полагает, что переходная ситуация в Сирии делает договор между ней и Турцией о разграничении их исключительных экономических зон (ИЭЗ) незаконной. Телеканал ERT-news со ссылкой на источники в греческом МИД передают: "Речь идет о переходной ситуации в Сирии, которая не делает легитимным любое подобное соглашение. Мы следим за этим. Мы находимся в постоянной связи с Кипром и соседними странами и Евросоюзом".

В свою очередь, греческие силовики рассматривают возможную сделку Турции и Сирии как недружественный шаг в отношении Греции и Кипра. Такую оценку дали источники в Минобороны Греции. Кипр и Греция рассчитывают на поддержку ЕС и уже проинформировали евробюрократов о возможности создания ИЭЗ между Дамаском и Анкарой в обход "суверенных прав" Кипра. Об этом журналистам сообщил сам премьер Греции Кириакос Мицотакис после недавнего саммита ЕС в Брюсселе.

Турецкие эксперты считают, что Греция не имеет права как-то вмешиваться в будущую сделку. Соглашение, по их мнению, касается исключительно двух стран - Турции и Сирии, и ни к Греции, ни к Кипру отношения не имеет. По разным оценкам, в случае реализации соглашения Турция расширит зону своих экономических интересов на площадь, равную 3/4 территории острова Кипр. Восточное Средиземноморье известно своими запасами газа. В середине нулевых у берегов Израиля и Кипра были обнаружены крупные запасы газа, позже - и у египетского берега. Тогда же правительство Асада планировало начать разведку побережья Сирии. Для этого в 2013 году они привлекли российскую компанию "Союзнефтегаз", уже работавшую на сирийском рынке. Однако операции были приостановлены из-за начавшейся в сентябре 2015 года операции ВКС РФ по соображениям безопасности. При новой власти сирийцы могут вернуться к этому проекту, а турки, уже ведущие активную геологоразведку около Кипра, могут поддержать Дамаск.

Энергетика - это лишь часть общих интересов Турции и новой Сирии. На минувшей неделе Эрдоган дал понять, что Анкара будет улучшить связи во всех сферах, включая торговлю, энергетику и оборону. На встрече с журналистами министр транспорта также пообещал восстановить часть исторической железной дороги Хиджаз в Сирию, соединив снова турецкие железнодорожные линии с Дамаском.

"Мы быстро оценим ситуацию и предпримем шаги по восстановлению железнодорожного сообщения с Дамаском в качестве первого этапа. Есть участки железной дороги, протянувшиеся от Турции до региона Хиджаз. Мы знаем, что эти линии долгое время не работали как часть более крупной сети. С 2009 по 2010 год мы отправляли туда пассажирские поезда", - сказал Ураглоглу,

Демаркация морских границ с Сирией позволит Турции усилить свое влияние в Средиземноморье. В широком смысле это часть стратегии "Голубая родина", выдвинутая турецким адмиралам Джемом Гюрденизом и доработанная до государственной доктрины адмиралом Джихатом Яйджы, возглавляющим Центр морских и глобальных стратегий в университете Бахчешехир. Суть данной доктрины заключается в том, что континентальный шельф и акватория Турции имеют такое же значение для государства, как и ее сухопутная территория. Как выразился сам автор этой концепции адмирал Яйджы, "мы не можем уступить и капли воды нашей родины другим, так же, как не можем уступить и горсти нашей земли". Это подчеркивает, что водные просторы родины так же священны, как и суша. Более того, Турция настроена активно защищать и продвигать свои интересы как на земле, так и на воде.

На практике эта доктрина воплотилась в научном исследовании, проведенном тем же Яйджы. Он, основываясь на принципах международного морского права, определил, что общая площадь "Голубой родины" Турции, включая континентальный шельф и водные территории, составляет 462 тыс кв км, охватывающие три моря: Черное, Эгейское и Средиземное. Это заявление, сигнализирующее о наращивании активности Турции в морской сфере, неизбежно вызвало негативную реакцию у ее противников и партнеров по НАТО. Реализуя сделку с Сирией, Турция делает еще один шаг к реализации "Голубой родины" и наносит вред планам Греции и Франции по сдерживанию турецкого влияния в регионе. Париж поддерживает Афины и Кипр в споре с Анкарой из-за островов в Эгейском море и принадлежности Северного Кипра.

Для новой власти в Дамаске сделка может стать шагом по улучшению экономической ситуации в Сирии. Нахождение и освоение предполагаемых запасов газа придаст импульс энергетике и может даже стать источником экспорта. Сделка также еще больше сблизит Турцию и Сирию, и придаст стимул активизации их торгово-экономических связей. Анкара готова участвовать в восстановлении Сирии. В то же время, греки пытаются лоббировать на уровне ЕС противодействие этой сделке. Если Франция и Германия поддержат Грецию, то у аш-Шараа возникнут проблемы в отношениях с Евросоюзом. А позиция Брюсселя крайне важна с точки зрения выведения Сирии из-под режима международных санкций. Сохранение ограничительных мер в силе будет наносить ущерб и турецко-сирийскому сотрудничеству.