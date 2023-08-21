Турция не теряет надежду на зерновую сделку

Вот уже месяц как зерновой сделки нет. Почему Турция не прекращает попытки реинимировать проект и есть ли у него будущее?

История зерновой сделки

Зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Соглашение, под которым стоят подписи России, Украины, Турции и ООН, ставило своей целью безопасно вывозить украинское зерно в нуждающиеся страны. В основном подразумевались государства Ближнего Востока и Африки. Россия согласилась пойти на это в обмен на снятие санкций с экспорта российской сельхозпродукции, в частности, с Россельхозбанка, с условием, что на кораблях, забирающих украинское зерно, не будут подвозить Украине вооружения.

Около года сделка сохранялась. Россия периодически напоминала о нарушении ее условий и предупреждала о возможном расторжении сделки. Весной этого года Москва пошла на продление из уважения к властям Турции: Реджеп Тайип Эрдоган участвовал в президентских выборах, и нельзя было ронять авторитет партнера. Спустя еще два месяца терпение России лопнуло, ведь аграрные санкции никто снимать не стал, и она вышла из зерновой сделки.

Интересы Турции в зерновой сделке

Такое решение очень расстроило турецкую сторону. МИД Турции и лично Эрдоган не раз после этого заявляли, что реанимация сделки возможна. Не снимая свои претензии, Кремль не стал отрицать такую возможность, каждый раз добавляя, что Москва вернется к соглашению лишь при обеспечении ее условий - то есть снятия санкций с российского продовольствия и удобрений.

Все это время турецкая дипломатия не покладая рук трудится над решением вопроса. Основная забота офиса Эрдогана - международная репутация Турции и сохранение партнерских отношений и с Россией, и Украиной. На днях появились первые результаты. Турецкая газета Sabah сообщила, что скоро в Анкаре могут возобновиться переговоры между Украиной и Россией; Анкара находится в тесном контакте с ООН по этому вопросу, а личная встреча Эрдогана и Путина в конце этого месяца "имеет глобальное значение".

По данным газеты, Турция готовит механизм, который сделает зерновой коридор более работоспособным. Будет изменена схема распределения зерна, чтобы оно дошло до бедных стран. Последний пункт особенно важен, учитывая что и Владимир Путин, и Реджеп Эрдоган критиковали сделку за то, что большая часть зерна осела в западных странах.

Еще раньше в немецкой газете Bild появились другие подробности возможного возобновления сделки. Согласно этому сообщению, новая сделка будет трехсторонняя с участием России, Турции и Катара. По этой модели, планируется поставить российское зерно в Африку. Турция должна выступить организатором, а Катар - спонсором поставок.

Будет две зерновых сделки?

Обновление зерновой сделки не исключает возврата и к старому соглашению. То есть помимо российского экспорта Турция рассчитывает реанимировать и украинский, как это было в классическом варианте. С этой целью глава МИД Турции Хакан Фидан намерен попросить Россию восстановить предыдущую сделку и действовать под эгидой ООН. По информации Bild, новая сделка может быть заключена уже в ближайшие дни в Будапеште.

Кстати говоря, именно в Будапеште и находится сейчас с официальным визитом турецкий президент. Похоже, Эрдоган решил расширить свои усилия, переложив часть ответственности на спину европейцев. Венгрия - страна-член Евросоюза, и подписание сделки неформально обяжет и остальные страны ЕС уважать новую сделку. В то же время Эрдоган дает пространство арабским странам, которые давно стремятся сыграть роль в миротворчестве между Россией и Украиной.

В первую очередь, Эрдоган думает, конечно, об имидже своей страны. Ведь первый раз сделку инициировала Анкара, и ее провал означает поражение турецкой дипломатии. В то же время, если смотреть на зерновую сделку чуть шире, то в ней Турция видит перспективу более широкого урегулирования в украинском конфликте. Из серии: если удалось добиться одной сделки, можно добиться реализации и другой.

Учитывая, что сейчас на Украину пойдут поставки истребителей F-16, всерьез о мире на Украине пока никто не думает. Однако, как видно, это обстоятельство не мешает третьим странам, таким как Турция, ЮАР, Бразилия и Саудовская Аравия, продолжать собственные усилия в урегулировании конфликта в Восточной Европе.