Турция хочет стать членом БРИКС

Анкара стремится войти в состав БРИКС – эта тема может быть поднята в ходе министерского саммита организации, заявил глава МИД Турции. Кремль приветствовал его слова.

Турция хотела бы стать страной-участницей БРИКС, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.

В данный момент турецкий дипломат совершает визит в Китай.

"Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году"

– глава МИД

Как уточняет South China Morning Post, далее Фидан отметил, что планирует принять участие во встрече министров стран БРИКС, которая пройдет в Нижнем Новгороде. В ходе этого события может быть поднят вопрос о появлении в составе БРИКС нового члена – Турции.

Отметим, что Турция с 1952 года входит в НАТО.

Реакция Кремля

Российская сторона приветствует желание Турции войти в БРИКС. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента.

"Мы, безусловно, все приветствуем повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе таких важных партнеров, как Турция"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что данный вопрос обязательно войдет в повестку саммита БРИКС, который состоится под председательством РФ. Он заверил, что к нему идет активная подготовка.

Песков уточнил, что БРИКС, возможно, и не сможет удовлетворить желания всех государств, которые стремятся стать его частью. В то же время, объединение заинтересовано в продолжении контактов со всеми странами, которые испытывают соответствующий интерес.

"Для этого сейчас продумываются различные форматы поддержания контактов. Это процесс растянутый по времени. Но мы приветствуем такой живой интерес"

– Песков

Кто входит в БРИКС?

Изначально, в 2006 году, БРИКС создавался из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2011 году к ним присоединилась ЮАР. В 2024 году организация расширилась за счет Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Чем Турции интересен БРИКС?

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал интересы Турции в присоединении к БРИКС.

"Интерес Турции к БРИКС, как и к ШОС, имеет давнюю историю. БРИКС – это глобальная площадка, которая позволяет принимать участие в различных форумах, организуемых на принципах равенства. Это не G7 и не G20, где все равно чувствуется некая дискриминация одних членов другими. Турция безусловно заинтересована в членстве в подобной организации, поскольку в последние годы делает ставку на самостоятельную внешнюю политику и стремится выйти в высшую лигу, чтобы непосредственно участвовать в системе глобального управления", - прежде всего сказал он.

"В ООН у Турции не выходит добиться более высокой позиции, потому что там есть противодействие ряда западных стран, которые считают, что Турция чересчур вышла из-под их контроля и проводит, в частности, в регионе Ближнего Востока неприемлемую для них независимую политику. Эта политика не просто не вписывается в рамки ожиданий и интересов Запада, но противоречит их амбициям и представлениям об архитектуре региональной безопасности, что порой приводит к открытому противостоянию. Поскольку на площадке ООН Турция не может добиться своих целей, остается БРИКС как новая глобальная площадка, где турецкие власти могут рассчитывать на то, что с ними будут считаться и относиться к ним на равных", - обратил внимание Амур Гаджиев.

Кроме глобального политического интереса, у Турции есть и экономические интересы в интеграции в БРИКС. "Страны БРИКС – это свыше 40% мирового населения и порядка четверти мирового ВВП. В рамках своих торгово-экономических стратегий Турция может получить от членства в БРИКС экономические преференции, включая торговлю без ограничений. Мы знаем, что к Турции в настоящее время применяются достаточно серьезные санкции и со стороны США, и со стороны Евросоюза, несмотря на то, что республика входит в состав таможенного союза с ЕС. Турецкие товары не могут поступать на европейские рынки так, как товары из "менее опасных" с точки зрения конкурентоспособности государств. Членством в БРИКС Турция обеспечит себе не только политическую, но и экономическую справедливость", - отметил востоковед.

"Надо сказать, что в культурно-цивилизационном плане Турция, хоть и находится в Европе, все же является более евразийской, чем европейской нацией. Им ближе менталитет стран БРИКС. Не всегда турецкое общество поддерживает не вписывающиеся в систему традиционных ценностей инициативы культурно-цивилизационного плана, которые мы видим на Западе", - добавил Амур Гаджиев.

"Если мы посмотрим на привлекательность Турции в плане перспектив ее взаимодействия со странами БРИКС, то увидим, что у республики есть большие шансы на увеличение и политического сотрудничества, и товарооборота, и других направлений взаимодействия с членами объединения. Анкаре гораздо проще договариваться и работать со странами БРИКС, нежели с Западом. Мне кажется, именно это в целом определяет стремление Турции к тому, чтобы сблизиться с БРИКС", - заключил директор Центра изучения современной Турции.