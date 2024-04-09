Сможет ли Токаев выровнять прозападный курс Армении?

15 апреля президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Армению, несмотря на тяжелую ситуацию с паводками на казахстанских землях. Формально визит был ответом на приглашение Еревана, однако в действительности был посвящен важной посреднической миссии.

Накануне в Ереване казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с армянским руководством - премьером Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Лидеры двух стран обсудили широкую повестку отношений от торговли и инвестиций до культурно-гуманитарной сферы. Токаев назвал визит важным этапом двусторонних отношений.

Казахстанский президент обозначил намерение расширять экономическое взаимодействие. "Касым-Жомарт Токаев обозначил наиболее перспективные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Наиболее актуальной задачей, по его словам, является придание качественного и содержательного наполнения экономическому взаимодействию. Значительные резервы для наращивания взаимной торговли имеются в продовольственном секторе, инвестиционной и транспортно-логистической сферах, а также в IT-индустрии и строительстве", - сообщает президентская пресс-служба.

Со своей стороны Пашинян также подчеркнул значение отношений с Астаной. "Ваш визит имеет очень большую значимость. Могу сказать, что во время наших контактов мы уже успели затронуть достаточно широкий круг вопросов. Это углубление экономического и политического сотрудничества, расширение регионального взаимодействия", - сказал он, напомнив, что в 2024 году в Казахстане пройдут Дни армянской культуры, а в следующем году - Дни казахской культуры в Армении.

По итогам встречи лидеры Казахстана и Армении подписали 10 документов о сотрудничестве. Они включают соглашения о кооперации в сфере миграции, межправительственное соглашение о поездках и порядке пребывания граждан, меморандум о взаимопонимании между авиационными властями двух государств и дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству на 2024-2025 годы.

Переговоры двух стран ОДКБ и ЕАЭС - знаковое событие в свете дрейфа Армении на Запад. В последние годы Пашинян часто критикует союзников по военному альянсу за отсутствие поддержки в защите суверенитета своей страны. Армянский премьер делает шаги по сближению с ЕС, намекает на выход из ОДКБ и не посещает встречи лидеров блока.

Поэтому особое внимание на встрече Токаев и Пашинян уделили теме региональной стабильности и безопасности. Одним из главных моментов, осложняющих отношения Казахстана (и других стран ОДКБ) с Арменией является неурегулированная послевоенная конфронтация Еревана с Баку. Пашинян считает, что страны ОДКБ должны были заступиться за Армению при пограничных инцидентах 2021-2023 года. Однако для внешних игроков граница Азербайджана и Армении неясна и не определена, поэтому претензии тут безосновательны.

Токаев видит рецепт преодоления проблемы в окончательном урегулировании отношений Баку и Еревана. После завершения Карабахской войны в 2020 году ряд игроков пытались выступить посредниками для подписания мирного соглашения. Это и Россия, и Евросоюз, и США. Однако с сентября 2023 года процесс затормозился. Казахстанский президент предлагает свою площадку для мирных переговоров. "Наша основная цель – сблизить дружеские нам страны, открыть дороги для мира и устойчивой стабильности в регионе", – сказал он.

Токаев добавил, что Астана приветствует приверженность и стремление двух стран к заключению мирного соглашения, а Казахстан всегда выступал за мирное решение конфликта. В ответ на предложение Токаева армянский премьер дал понять, что его страна готова подписать мирный договор с Азербайджаном на ранее согласованных условиях. Неясно только, готов ли Пашинян на казахстанское посредничество, или он хочет проводить дипломатию на территории стран ЕС, куда он стремится интегрировать Армению.

В целом, независимо от результата, поездка Токаева в Армению - важный шаг в попытке нормализовать связи Армении с постсоветским пространством и уравновесить прозападный крен, наметившийся в последние годы во внешней политике Еревана. С главой Еврокомиссии, Совета ЕС, госсекретарем США и президентом Франции Пашинян видится уже чаще, чем с коллегами из ЕАЭС и ОДКБ. Улучшение связей между Казахстаном и Арменией может теоретически пойти на пользу и российско-армянским отношениям.

Ничто не мешает реализовать культурные, экономические и гуманитарные проекты, например, сделать Астану и Ереван, Шымкент и Ванадзор городами-побратимами. Однако в долгосрочной перспективе, даже несмотря на вполне возможную нормализацию отношений Еревана с СНГ, Пашинян видит будущее своей страны в Европе, о чем его глава МИД уже открыто заявил. Следовательно, при нынешней власти Армения будет продолжать движение на Запад в евроатлантические структуры.