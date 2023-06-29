Самые мирные страны: рейтинг миролюбия 2023 

Что такое рейтинг мира?
Глобальный рейтинг миролюбия (Global Peace Index) - это ежегодное исследование более 160 стран мира, которые составляют почти 100% населения планеты. Эксперты сиднейского Института экономики и мира рассчитывают, какие государства самые миролюбивые и безопасные, а какие - самые опасные в мире. Индекс рассчитывается на основе 23 показателей, среди которых:
- уровень милитаризации
- степень обеспечения безопасности
- участие во внутренних и международных конфликтах
- усилия по борьбе с терроризмом
- стабильность с точки зрения политики
- количество беженцев и внутренне перемещенных лиц .
Чем ниже в целом оценка, тем лучше ситуация с точки зрения мира в государстве.
Какие самые мирные страны?
Самой миролюбивой страной в мире 15-й год подряд становится Исландия с оценкой в 1,107. Такой высокий рейтинг страны обусловлен:
- низким уровнем преступности
- стабильностью систем образования и социального обеспечения
- справедливой оплатой труда
- отсутствием какой-либо напряженности между различными экономическими классами, представленными в стране.
Следом за Исландией в десятке самых мирных государств в мире расположились:
- Новая Зеландия
- Ирландия
- Дания
- Австрия
- Португалия
- Словения
- Чехия
- Сингапур
- Япония
Мира в мире стало меньше
Как оказалось, за прошедший год мира в мире стало меньше. Миролюбие стран мира упало на 0,42% по сравнению с прошлым годом. Тенденция на ухудшение ситуации прослеживается девятый год подряд. Военные расходы растут по всему миру, а количество внутренне перемещенных лиц и беженцев увеличивается. За прошедший год ситуация с индексом мира улучшилась в 84 и ухудшилась в 79 государствах мира.
Какой самый мирный регион?
Самым мирным регионом в мире остается Европа. 7 из 10 самых миролюбивых стран - европейские. Тем не менее показатели мира ухудшились по сравнению с теми, что были годом ранее, и в целом Европа менее миролюбива, чем 15 лет назад.
Какой самый неспокойный регион?
За прошедший год Ближний Восток и Северная Африка зафиксировали одни из лучших показателей по стабилизации обстановки в мире. Тем не менее регион по-прежнему самый неспокойный в глобальном плане. Четыре из 10 наименее мирных стран в мире - ближневосточные.
Самые мирные страны Ближнего Востока:
- Катар (23)
- Иордания (57)
- ОАЭ (60)
- Оман (64)
- Бахрейн (99)
Самые опасные страны Ближнего Востока:
- Йемен (162)
- Сирия (161)
- Ирак (157)
- Турция (145)
- Иран (141)
Израиль и Палестина расположились друг за другом, причем Палестина на 133-м, а Израиль на 134-м месте. Саудовская Аравия оказалась более мирной чем Египет, оказавшись на 119-м месте рейтинга, а Египет - на 126-м.
Кто самый миролюбивый в СНГ?
Глобальный индекс мира отмечает, что конфликт на Украине и его последствия стали основной причиной ухудшения глобальной ситуации с точки зрения мира. В пятерку самых мирных стран СНГ вошли:
- Узбекистан (87)
- Киргизия (91)
- Таджикистан (92)
- Казахстан (97)
- Туркменистан (104)
Россия в Глобальном индексе миролюбия оказалась на 160-м месте (из 163-х), а Белоруссия - на 116-м. Украина - на 153-м месте между Северной Кореей и Суданом.
Кто самый миролюбивый на Кавказе?
На Кавказе выше всех в рейтинге миролюбия оказалась Армения, расположившаяся на 83-м месте. Грузия стала 95-й страной рейтинга, а Азербайджан занял 128-е место, опередив США, расположившиеся следом за южнокавказской страной.
Как изменился мир по версии составителей рейтинга миролюбия?
По мнению авторов доклада Института экономики и мира, в глобальном плане ситуация с миром ухудшилась за прошедший год по следующим параметрам:
- Глобальное насилие в 2022 году обошлось на 17% дороже, чем годом ранее. Его стоимость увеличилась до $ 17,5 трлн - 13% мирового ВВП.
- Вовлеченность в конфликты усиливается: в настоящее время 91 страна в той или иной форме участвует во внешних конфликтах.
- Сегодня в мире 15 стран, где как минимум 5% населения либо беженцы, либо ВПЛ.
- Разрыв между странами по уровню мира продолжает расти. С 2008 года показатели 25 наименее миролюбивых стран ухудшились почти на 10%, в то время как 25 наиболее мирных стран улучшили результаты всего на 0,1%.
- Количество БПЛА-атак увеличилось по всему миру на 40,8%, а количество групп, использующих дроны для нападений - на 24%.
В лучшую сторону ситуация изменилась по следующим направлениям:
- Афганистан, несмотря на то, что находится на последнем месте в рейтинге миролюбивых стран, показал самое большое сокращение количества смертей, связанных с вооруженным конфликтом, в 2022 году, улучшив показатели почти на 91%.
- В Йемене конфликт сходит на нет, а улучшение ситуации во многом связано с восстановлением связей между Саудовской Аравией и Ираном.
- В среднем уровень убийств снизился во всех странах, представленных в рейтинге. Показатели улучшились на 17,1% с 2008 года.