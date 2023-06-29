Самые мирные страны: рейтинг миролюбия 2023 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опубликован рейтинг самых мирных стран. В 15-й раз подряд Исландия признана самой миролюбивой, а самым неблагополучным с точки зрения миролюбия оказался Афганистан. Как рассчитывают рейтинг мира, на каком месте в списке Россия и кто самый мирный на Кавказе и Ближнем Востоке рассказываем в нашем материале.

Что такое рейтинг мира?

Глобальный рейтинг миролюбия (Global Peace Index) - это ежегодное исследование более 160 стран мира, которые составляют почти 100% населения планеты. Эксперты сиднейского Института экономики и мира рассчитывают, какие государства самые миролюбивые и безопасные, а какие - самые опасные в мире. Индекс рассчитывается на основе 23 показателей, среди которых:

уровень милитаризации

степень обеспечения безопасности

участие во внутренних и международных конфликтах

усилия по борьбе с терроризмом

стабильность с точки зрения политики

количество беженцев и внутренне перемещенных лиц .

Чем ниже в целом оценка, тем лучше ситуация с точки зрения мира в государстве.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие самые мирные страны?

Самой миролюбивой страной в мире 15-й год подряд становится Исландия с оценкой в 1,107. Такой высокий рейтинг страны обусловлен:

низким уровнем преступности

стабильностью систем образования и социального обеспечения

справедливой оплатой труда

отсутствием какой-либо напряженности между различными экономическими классами, представленными в стране.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следом за Исландией в десятке самых мирных государств в мире расположились:

Новая Зеландия Ирландия Дания Австрия Португалия Словения Чехия Сингапур Япония

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мира в мире стало меньше

Как оказалось, за прошедший год мира в мире стало меньше. Миролюбие стран мира упало на 0,42% по сравнению с прошлым годом. Тенденция на ухудшение ситуации прослеживается девятый год подряд. Военные расходы растут по всему миру, а количество внутренне перемещенных лиц и беженцев увеличивается. За прошедший год ситуация с индексом мира улучшилась в 84 и ухудшилась в 79 государствах мира.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой самый мирный регион?

Самым мирным регионом в мире остается Европа. 7 из 10 самых миролюбивых стран - европейские. Тем не менее показатели мира ухудшились по сравнению с теми, что были годом ранее, и в целом Европа менее миролюбива, чем 15 лет назад.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой самый неспокойный регион?

За прошедший год Ближний Восток и Северная Африка зафиксировали одни из лучших показателей по стабилизации обстановки в мире. Тем не менее регион по-прежнему самый неспокойный в глобальном плане. Четыре из 10 наименее мирных стран в мире - ближневосточные.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые мирные страны Ближнего Востока:

Катар (23) Иордания (57) ОАЭ (60) Оман (64) Бахрейн (99)

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые опасные страны Ближнего Востока:

Йемен (162)

Сирия (161)

Ирак (157)

Турция (145)

Иран (141)

Израиль и Палестина расположились друг за другом, причем Палестина на 133-м, а Израиль на 134-м месте. Саудовская Аравия оказалась более мирной чем Египет, оказавшись на 119-м месте рейтинга, а Египет - на 126-м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто самый миролюбивый в СНГ?

Глобальный индекс мира отмечает, что конфликт на Украине и его последствия стали основной причиной ухудшения глобальной ситуации с точки зрения мира. В пятерку самых мирных стран СНГ вошли:

Узбекистан (87)

Киргизия (91)

Таджикистан (92)

Казахстан (97)

Туркменистан (104)

Россия в Глобальном индексе миролюбия оказалась на 160-м месте (из 163-х), а Белоруссия - на 116-м. Украина - на 153-м месте между Северной Кореей и Суданом.

Мария Новоселова/

Кто самый миролюбивый на Кавказе?

На Кавказе выше всех в рейтинге миролюбия оказалась Армения, расположившаяся на 83-м месте. Грузия стала 95-й страной рейтинга, а Азербайджан занял 128-е место, опередив США, расположившиеся следом за южнокавказской страной.

Как изменился мир по версии составителей рейтинга миролюбия?

По мнению авторов доклада Института экономики и мира, в глобальном плане ситуация с миром ухудшилась за прошедший год по следующим параметрам:

Глобальное насилие в 2022 году обошлось на 17% дороже, чем годом ранее. Его стоимость увеличилась до $ 17,5 трлн - 13% мирового ВВП. Вовлеченность в конфликты усиливается: в настоящее время 91 страна в той или иной форме участвует во внешних конфликтах. Сегодня в мире 15 стран, где как минимум 5% населения либо беженцы, либо ВПЛ. Разрыв между странами по уровню мира продолжает расти. С 2008 года показатели 25 наименее миролюбивых стран ухудшились почти на 10%, в то время как 25 наиболее мирных стран улучшили результаты всего на 0,1%. Количество БПЛА-атак увеличилось по всему миру на 40,8%, а количество групп, использующих дроны для нападений - на 24%.

В лучшую сторону ситуация изменилась по следующим направлениям:

Афганистан, несмотря на то, что находится на последнем месте в рейтинге миролюбивых стран, показал самое большое сокращение количества смертей, связанных с вооруженным конфликтом, в 2022 году, улучшив показатели почти на 91%. В Йемене конфликт сходит на нет, а улучшение ситуации во многом связано с восстановлением связей между Саудовской Аравией и Ираном. В среднем уровень убийств снизился во всех странах, представленных в рейтинге. Показатели улучшились на 17,1% с 2008 года.