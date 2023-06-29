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Самые мирные страны: рейтинг миролюбия 2023 

Екатерина Винник
Самые мирные страны: рейтинг миролюбия 2023 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Опубликован рейтинг самых мирных стран. В 15-й раз подряд Исландия признана самой миролюбивой, а самым неблагополучным с точки зрения миролюбия оказался Афганистан. Как рассчитывают рейтинг мира, на каком месте в списке Россия и кто самый мирный на Кавказе и Ближнем Востоке рассказываем в нашем материале.

Что такое рейтинг мира?

Глобальный рейтинг миролюбия  (Global Peace Index) - это ежегодное исследование более 160 стран мира, которые составляют почти 100% населения планеты. Эксперты сиднейского Института экономики и мира рассчитывают, какие государства самые миролюбивые и безопасные, а какие - самые опасные в мире. Индекс рассчитывается на основе 23 показателей, среди которых:

  • уровень милитаризации 
  • степень обеспечения безопасности
  • участие во внутренних и международных конфликтах 
  • усилия по борьбе с терроризмом 
  • стабильность с точки зрения политики
  • количество беженцев и внутренне перемещенных лиц .

Чем ниже в целом оценка, тем лучше ситуация с точки зрения мира в государстве.  

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие самые мирные страны?

Самой миролюбивой страной в мире 15-й год подряд становится Исландия с оценкой в 1,107. Такой высокий рейтинг страны обусловлен: 

  • низким уровнем преступности 
  • стабильностью систем образования и социального обеспечения
  • справедливой оплатой труда 
  • отсутствием какой-либо напряженности между различными экономическими классами, представленными в стране. 
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следом за Исландией в десятке самых мирных государств в мире расположились: 

  1. Новая Зеландия 
  2. Ирландия
  3. Дания
  4. Австрия
  5. Португалия
  6. Словения
  7. Чехия 
  8. Сингапур 
  9. Япония 
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мира в мире стало меньше

Как оказалось, за прошедший год мира в мире стало меньше. Миролюбие стран мира упало на 0,42% по сравнению с прошлым годом. Тенденция на ухудшение ситуации прослеживается девятый год подряд. Военные расходы растут по всему миру, а количество внутренне перемещенных лиц и беженцев увеличивается. За прошедший год ситуация с индексом мира улучшилась в 84 и ухудшилась в 79 государствах мира.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой самый мирный регион?

Самым мирным регионом в мире остается Европа. 7 из 10 самых миролюбивых стран - европейские. Тем не менее показатели мира ухудшились по сравнению с теми, что были годом ранее, и в целом Европа менее миролюбива, чем 15 лет назад. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой самый неспокойный регион?

За прошедший год Ближний Восток и Северная Африка зафиксировали одни из лучших показателей по стабилизации обстановки в мире. Тем не менее регион по-прежнему самый неспокойный в глобальном плане. Четыре из 10 наименее мирных стран в мире - ближневосточные. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые мирные страны Ближнего Востока: 

  1. Катар (23) 
  2. Иордания (57) 
  3. ОАЭ (60)
  4. Оман (64)
  5. Бахрейн (99) 
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые опасные страны Ближнего Востока: 

  • Йемен (162)
  • Сирия (161)
  • Ирак (157)
  • Турция (145)
  • Иран (141) 

Израиль и Палестина расположились друг за другом, причем Палестина на 133-м, а Израиль на 134-м месте. Саудовская Аравия оказалась более мирной чем Египет, оказавшись на 119-м месте рейтинга, а Египет - на 126-м. 

Люди на пляже на закате
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто самый миролюбивый в СНГ?

Глобальный индекс мира отмечает, что конфликт на Украине и его последствия стали основной причиной ухудшения глобальной ситуации с точки зрения мира. В пятерку самых мирных стран СНГ вошли: 

  • Узбекистан (87)
  • Киргизия (91)
  • Таджикистан (92) 
  • Казахстан (97)
  • Туркменистан (104) 

Россия в Глобальном индексе миролюбия оказалась на 160-м месте (из 163-х), а Белоруссия - на 116-м. Украина - на 153-м месте между Северной Кореей и Суданом. 

Мария Новоселова/

Кто самый миролюбивый на Кавказе?

На Кавказе выше всех в рейтинге миролюбия оказалась Армения, расположившаяся на 83-м месте. Грузия стала 95-й страной рейтинга, а Азербайджан занял 128-е место, опередив США, расположившиеся следом за южнокавказской страной. 

Как изменился мир по версии составителей рейтинга миролюбия?

По мнению авторов доклада Института экономики и мира, в глобальном плане ситуация с миром ухудшилась за прошедший год по следующим параметрам: 

  1. Глобальное насилие в 2022 году обошлось на 17% дороже, чем годом ранее. Его стоимость увеличилась до $ 17,5 трлн - 13% мирового ВВП. 
  2. Вовлеченность в конфликты усиливается: в настоящее время 91 страна в той или иной форме участвует во внешних конфликтах. 
  3. Сегодня в мире 15 стран, где как минимум 5% населения либо беженцы, либо ВПЛ. 
  4. Разрыв между странами по уровню мира продолжает расти. С 2008 года показатели 25 наименее миролюбивых стран ухудшились почти на 10%, в то время как 25 наиболее мирных стран улучшили результаты всего на 0,1%. 
  5. Количество БПЛА-атак увеличилось по всему миру на 40,8%, а количество групп, использующих дроны для нападений - на 24%. 

В лучшую сторону ситуация изменилась по следующим направлениям: 

  1. Афганистан, несмотря на то, что находится на последнем месте в рейтинге миролюбивых стран, показал самое большое сокращение количества смертей, связанных с вооруженным конфликтом, в 2022 году, улучшив показатели почти на 91%. 
  2. В Йемене конфликт сходит на нет, а улучшение ситуации во многом связано с восстановлением связей между Саудовской Аравией и Ираном. 
  3. В среднем уровень убийств снизился во всех странах, представленных в рейтинге. Показатели улучшились на 17,1% с 2008 года. 
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