Россия расширяет связи с Африкой

В Санкт-Петербурге завершился саммит Россия-Африка, в котором приняли участие представители нескольких десятков стран африканского континента. В чем был его главный итог и смысл?

Основу своей стратегии по Африке президент России Владимир Путин выразил в своей статье, которую написал накануне саммита. Главные посылы лежат в русле геополитики и экономики. Россия поддерживает избавление южного континента от колониализма и неоколониализма. Москва хочет, чтобы Африка заняла достойное место в многополярном мире, включая их членство в Совбезе ООН и "Большой двадцатке". В экономике Африки сейчас главная проблема – зерно. И здесь Россия готова поддержать партнеров. Москва может заместить украинское зерно, поставляя его как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

На встрече с 20 лидерами Африки Путин подтвердил эти тезисы. Он напомнил, что из более чем 30 млн тонн грузов (32,8 млн т) по зерновой сделке по меньшей мере 70% ушло в развитые страны. Из-за санкций против российских компаний, а также из-за этой несправедливости Россия и вышла из сделки. Выступая перед коллегами, Путин лично заверил Буркина-Фасо, Мали и Эритрею – наиболее зависимые от импорта страны – в готовности поставить по 25-50 тысяч тонн зерна бесплатно.

Какие возможности для сотрудничества?

Как говорится, не хлебом единым жив человек. Есть и другие отрасли, где Россия нужна Африке и наоборот. Например, энергетика, сырье и вооружение. За последние два года нефтегазовый экспорт России в Африку вырос в 2,6 раза. Российские компании, такие как Росатом, готовы строить АЭС в африканских странах. Реализуется проект Эль-Дабаа с Египтом, обсуждается проект АЭС с Алжиром и опреснение вод с Марокко.

В Африке сосредоточено примерно 30% глобальных запасов полезных ископаемых, 8% природного газа; 12% нефти; 40% золота и до 90% хрома и платины. Здесь находятся большие запасы платины, алмазов, кобальта и урана. В добыче металлов российские компании тоже могут посодействовать своим африканским коллегам.

В области поставок вооружения Россия остается традиционным партнером континента и выходит в лидеры. Согласно исследованиям Стокгольмского института исследований проблем мира, в период с 2018-2022 годы Россия отодвинула Китай с позиции главного экспортера оружия в страны южнее Сахары. На Россию приходится 26% их закупок.

Поставка нефти и оружия – быстрые деньги и выгодные проекты. Но без своей мягкой силы все эти проекты могут стать недолговечными. Российские вузы обучают около 35 тысяч студентов из Африки. И Путин заявил, что работу в этом направлении нужно не только продолжать, но и развивать. Россия поможет Африке в развитии среднего и общего образования, подготовке учителей, стоит изучить и возможность открытия в Африке школ с изучением предметов на русском языке, отметил российский президент.

Перспективы сотрудничества России с Африкой

Через 25 лет население Африки должно удвоиться, а потребность ее в металлах в век высоких технологий будет лишь расти. Так что великие державы продолжают борьбу за Африку. До России аналогичные саммиты провели США и Евросоюз. Несмотря на попытки Запада оказать санкционное и политическое давление, Африка продолжает усилия по построению многополярного мира, в котором она себя чувствует свободнее и независимее. И именно поэтому, как показал саммит в Петербурге, лидеры континента готовы работать с Россией по целому ряду направлений.