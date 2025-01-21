Россия начала готовиться к встрече Путина с Трампом

В российском МИД рассказали, что контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом еще не установлен. Несмотря на это, РФ начала внутреннюю подготовку к переговорам двух президентов.

Контакт между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом еще не установлен, передал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва начала внутреннюю подготовку к переговорам с новым американским лидером, уточнил замминистра в разговоре с изданием ТАСС.

"Подготовка внутренняя продолжается. Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов"

- Сергей Рябков

До этого Дональд Трамп передал, что готов к встрече с Владимиром Путиным. Она может пройти в любое время по желанию российской стороны.

О чем Путин будет говорить с Трампом?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил вероятную российскую повестку переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом.

"В центре внимания, конечно, будет проблема Украины. В этом плане сторонам необходимо в первую очередь очертить рамки переговорного процесса – кто будет участвовать, каков порядок, каким образом выстраивать переговоры. Американская сторона заявила, что хочет за 100 дней урегулировать конфликт. Следовательно, требуется составить дорожную карту или расписание работы делегаций на предстоящие три месяца – где, когда и кто конкретно будет встречаться, какой состав экспертов будет сопровождать политиков", - прежде всего сказал он.

"На первой встрече с Трампом Путин безусловно изложит российскую позицию по украинскому конфликту. В зависимости от конкретики этой позиции будут поставлены пункты как общего плана урегулирования, так и более конкретные. Известно, что Россия всегда выдвигала долгосрочный характер прекращения боевых действий, внеблоковый статус Украины и неразмещение на Украине ядерного оружия. Но надо будет согласовать с Трампом еще один важный момент – как действовать в условиях участия третьей стороны переговоров, то есть Киева. Будет ли только двусторонний формат РФ-США, трехсторонний, с Киевом, или многосторонний, если Киев захочет участия ЕС или НАТО? Это надо решить", - сообщил Владимир Васильев.

"По этому вопросу у Москвы и администрации Трампа есть точки соприкосновения. Россия не хочет видеть Киев третьей стороной переговоров, там как там просто нет легитимной власти. Администрация Трампа тоже не хочет видеть Киев за столом переговоров, ведь Зеленский слишком завязан на администрацию Байдена и на демократов как таковых. Для первых этапов новых встреч лидеров РФ и США, я думаю, утверждения формата урегулирования конфликта вполне достаточно", - обратил внимание американист.

"Возможно, Россия предложит обсудить вопросы о выстраивании отношений с США после урегулирования проблемы с Украиной. Это вопросы стратегической стабильности, судьба возможных новых российско-американских договоров. Но это в любом случае вопросы не первоочередные. И Россия, и администрация Трампа заинтересованы прежде всего договориться по Украине. Для США важно вовлечь Россию в свои геополитические игры против Китая. Также Трамп явно торопится – у меня ощущение, что он не захочет вести длительные переговоры. Американская ситуация не позволяет Трампу тратить слишком много времени на внешний контур, что, кстати, сделает предстоящую встречу с Путиным достаточно компактной и сравнительно непродолжительной", - прогнозирует Владимир Васильев.

Что готовит Россия?

России для организации встречи президентов необходимо решить принципиальные вопросы. "И время, и площадка переговоров будут выбираться так, чтобы безусловно обеспечить безопасность президента России. Вполне могла бы подойти Женева, где проходили 16 июня 2021 года переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена. Это отрегулированный механизм: российский президент тогда прилетел, провел несколько часов переговоров и улетел. Также у нас были встречи с Трампом в Хельсинки в 2018 году. Так что форматы известны, нужно только выбрать наиболее безопасный", - отметил эксперт.

"Я не думаю, чтобы здесь были какие-то чрезвычайные новации в формате встречи, учитывая возраст и консерватизм политических деятелей. Может быть, ограничат присутствие прессы, если этого потребует обеспечение безопасности, может быть, не будет ограничений. К этому будет приковано большое внимание мировой общественности, и российская сторона вполне может согласиться на широкое освещение переговоров Путина и Трампа", - заключил Владимир Васильев.