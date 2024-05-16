Россия и Китай празднуют 75-летие отношений

Лидеры России и Китая поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений между странами. Стороны подтвердили приверженность достигнутым договоренностям.

Во среду, 2 октября, исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По этому случаю лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравительными посланиями.

В послании президента России, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что на сегодняшний день российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

"Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка"

– глава российского государства

Он выразил уверенность в том, что реализация договоренностей, достигнутых по итогам последних встреч, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР, а также поможет обеспечить стабильность и безопасность не только на Евразийском континенте, но и во всем мире.

Российский лидер напомнил, что СССР первым признал Китайскую Народную Республику и сразу же наладил с ней самое плотное взаимодействие.

"Можно с уверенностью сказать, что тесные, взаимовыгодные отношения между Москвой и Пекином с честью выдержали испытание временем <…> Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – благополучия и процветания"

– Владимир Путин

В свою очередь, председатель КНР отметил, что вместе с Россией они будут вносить вклад в поддержание мира и стабильности на всей планете.

"Придаю большое значение развитию отношений КНР и РФ и готов вместе с президентом Путиным <...> постоянно расширять всестороннее практическое сотрудничество между двумя государствами, совместными усилиями способствовать высококачественному развитию и модернизации обеих стран, вносить новый вклад в сохранение мира и стабильности на планете, содействовать формированию судьбоносного человеческого сообщества"

– Си Цзиньпин

Он также поведал, что собирается воспользоваться этой годовщиной и твердо закрепить направления для дальнейшего развития двусторонних отношений. Китайский лидер добавил, что КНР и РФ – крупнейшие соседи и мировые державы с формирующимися рынками.

"За минувшие 75 лет с момента установления дипотношений обе стороны способствовали постоянному укреплению и модернизации китайско-российских связей на основе коренных интересов двух государств и их народов"

– лидер Китая

Кроме того, он обратил внимание на то, что между странами сформировались постоянная добрососедская дружба, всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и взаимовыгодные контакты и беспроигрышное взаимодействие.

Стратегическое партнерство России и Китая

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о современном состоянии отношений Москвы и Пекина.

"Отношения двух стран в XXI веке прошли очень большую эволюцию. Их официальная формула сегодня – стратегическое партнерство в новую эпоху – неспроста звучит именно так. Есть целый ряд точек зрения, которые полностью разделяются нашими государствами, так как за последние несколько лет у нас образовалось совместное глобальное видение. Оно заключается в том, что и Россия, и Китай выступают за многополярный мир, за полное снятие любых санкционных мер против любых стран, за открытые границы для товарных потоков – и против изоляции и неоправданного повышения тарифов. Москва и Пекин хотят сделать мир более прозрачным", – прежде всего сказал он.

"Россия и Китай вместе говорят о возможности существования не просто многих центров силы, но и многих объединений по принятию финансовых решений, что подразумевает развитие региональных организаций, как БРИКС и ШОС, и по обеспечению коллективной безопасности. Конечно, это очень долгий процесс, но мы видим, что Россия и Китай создают совместные тренды", – добавил Алексей Маслов.

"Россия – это, пожалуй, единственная крупная держава, которая однозначно поддерживает большинство инициатив Китая. По многим международным вопросам у нас идут постоянные консультации, и практически всегда мы договариваемся о совместной позиции, в том числе по вопросам, которые формально выходят далеко за рамки российско-китайских отношений. Например, по ситуации в Африке или в Латинской Америке", – обратил внимание востоковед.

Не менее важны торгово-экономические отношения двух стран. "Речь идет не только об увеличении товарооборота, который сейчас перевалил за $240 млрд в год и продолжает расти, а об углублении взаимодействия. За последние три года постепенно сдвигаются с места вопросы взаимных инвестиций – в том числе Китай инвестирует в проекты "Ямал СПГ" и "Арктик-СПГ-2". Российские компании приходят в Китай – производители косметики, энергооборудования, медикаментов. Также у нас изменилась структура торговли. Россия заметно увеличила экспорт агропромышленной продукции и сегодня является одним из крупнейших игроков на рынке сельхозтоваров и пищевой промышленности Китая", – указал Алексей Маслов.

"Есть еще один важный аспект наших достижений: мы научились игнорировать целый ряд сложностей и нюансов, которые всегда бывают между странами и могут приводить к конфликтной ситуации. А значит, мы научились общаться друг с другом. Это, пожалуй, самый главный итог развития отношений. Нам надо закрепить это доверие, пускай с какими-то тонкостями, на ближайшие десятилетия. Без этого нам будет сложно прожить", – заключил директор Института стран Азии и Африки МГУ.