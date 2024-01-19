Пашинян переписывает Конституцию Армении ради мира в регионе

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о необходимости полностью заменить Конституцию Армении. Он не сказал это прямо, но причина очевидна - этого требует задача установления добрососедских отношений с Турцией и Азербайджаном.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, которое взбудоражило политикум и общественность республики. Он предложил переписать конституцию, в частности, закрепить пункты о том, что Армения - "суверенное, правовое, демократическое и социальное государство". Эти положения больших вопросов не вызывают, хотя пункт о возможности правления меньшинства существенно ограничивает политические возможности оппозиции. Но гораздо больший резонанс вызвали внешнеполитические поправки.

Пашинян хочет дать Армении более "конкурентоспособную и жизнеспособную" Конституцию в "новых геополитических и региональных условиях", так как мир "‎‎меняется с очень большой скоростью". Дальше детально - закрепить международно признанные границы Армении, то есть без претензий на Карабах. И здесь премьер напоминает о прошлогодней встрече вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева на границе, где они договорились о ее делимитации.

Казалось бы, ничего нового Пашинян не сказал. Мир действительно меняется. Карабах он уже давно признал частью Азербайджана. И при каждом удобном случае премьер говорит о необходимости продолжить мирный процесс. Но оппозиция и подконтрольные им армянские СМИ нашли закавыку: они утверждают, что Пашинян меняет Конституцию в угоду Азербайджану и Турции.

Дело в том, что в преамбуле действующей Конституции страны есть отсылка к Декларации о независимости Армении. А вот в этом документе, как напоминает депутат оппозиционной фракции националистического блока "Армения" Кристина Варданян прямо сказано, что основой декларации является незаконное "решение об объединении народов Карабаха и Армении". В 11-м пункте нынешней Конституции говорится, что Ереван будет заниматься проблемой событий 1915 года, произошедших в Османской империи. Депутаты этой фракции даже сделали совместное заявление о намерении Пашиняна вычеркнуть эти позиции.

Чтобы не наводить лишнего шума, Пашинян пока не делает акцент на удалении этих двух важных для армянских националистов пунктов. Однако устами главы МИД Арарата Мирзояна он передал, что это Баку считает проблемным наличие в Основном законе ссылки на Декларацию о независимости. "Они поднимали этот вопрос, говорили, что, да, это проблема. Они представили правовые вопросы", - отметил Мирзоян.

Армянское правительство, что характерно, не отрицает вероятность изменения Конституции с вычеркиванием вопросов о Карабахе и Османской империи. Однако оно дает понять общественности, что Ереван проводит свою внутреннюю политику по собственной воле, а не под давлением Баку.

"В проекте соглашения о мире нет положения о Конституции Армении. Да, в общем мирном процессе стороны видят правовые проблемы друг у друга и дают объяснения. Такие обсуждения еще будут. Что касается нашей Конституции, то она, кроме решения внутренних вопросов, имеет более широкое значение и может влиять на региональные отношения и отношения Армении и мира. Но требования или текста по части Конституции в проекте соглашения о мире нет", - сказал Мирзоян.

Как бы то ни было, очевидно, что с одной стороны Пашинян пытается переделать Конституцию под себя, чтобы легче было удержать власть. Вопросы демократии и правового государства должны понравиться советникам и партнерам из Франции, США и особенно Евросоюза. Глядишь, скоро и в кандидаты в члены ЕС запишут. Правительство Армении уже вовсю работает над евроинтеграцией, начало которому - безвизовый режим.

С другой стороны, поправки по международным вопросам, являются прямым следствием войны 2020 года и КТО Азербайджана в конце 2023 года. По итогам двух операций Баку восстановил конституционный строй на всей территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Сепаратисты объявили о самоликвидации по решению Еревана, то есть Никол Пашинян еще раз подтвердил территориальную целостность Азербайджана.

Сохранение в Конституции какой-либо отсылки к Карабаху вызывает конструктивные вопросы Баку. За Конституцию и поправки голосует народ. Если он не поддерживает снятие претензий на Карабах, значит, в будущем при смене правительства Армения может снова поднимать данный вопрос.

Именно поэтому в 2021 году в интервью турецким СМИ президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армении нужно убрать все ссылки на территориальные претензии к Баку и Анкаре. "Пусть Армения правильно воспримет вновь сформировавшуюся реальность, предпринимает шаги в соответствии с этой реальностью, взглянет на карту и найдет себя там, если, конечно, сможет, это только точка", - сказал Алиев.

Пашинян принял новую реальность. Убрав пункты о претензиях из Конституции, он по факту дает гарантии безопасности Азербайджану. В таком случае просьба Пашиняна получить аналогичные гарантии от Баку становятся обоснованными. Что касается Турции, то нормализация отношений с ней уже тоже запущена. Устранение карабахской проблемы открыло перспективы для восстановления связей Анкары и Еревана. И соответственно, если Армения хочет полноценных отношений с Турцией, ей нужно отказаться и от претензий в отношении Анкары.

Армения устала от 30-летней блокады. И поэтому Пашинян предпринимает любые шаги, чтобы поскорее закончить конфликты с соседями и строить взаимовыгодные политические и экономические отношения.