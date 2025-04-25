Празднование 80-летия Великой Победы стало еще одним международным успехом для России. Несмотря на продолжающийся конфликт на Украине и давление ЕС, 27 мировых лидеров съехались на торжественный парад в Москве и провели двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Из ключевых стран в первом ряду, конечно, же находится председатель КНР Си Цзиньпин. Владимир Путин назвал Си "дорогим другом" и поблагодарил его за то, что, как и 10 лет назад, он принял решение приехать на юбилей празднования Великой Победы. Со своей стороны, Си Цзиньпин назвал дружбу между Россией и КНР "великой" и призвал оставаться "настоящими друзьями, закаленными как сталь". Отношения двух стран набирают обороты, торговля за год выросла на четверть и достигла $250 млрд, а свои первые визиты после переизбраний Си и Путин совершили в Москву и Пекин соответственно. Так что приезд китайского лидера стал не сенсацией, но подтверждением российско-китайского тренда. После избрания Дональда Трампа и его антикитайских тарифов значение Москвы для Пекина возросло.

Латинская Америка на Параде Победы

Из крупных стран обратила на себя внимание Бразилия. Ее президент Луис Инасиу Лула да Силва не смог приехать в Казань 22 октября 2024 года на саммит БРИКС из-за травмы. Как ведущая страна Латинской Америки и член БРИКС Бразилия является весьма ценным партнером России. Его встреча с Путиным продлилась 2 часа и охватила такие сферы, как энергетика, ВПК, космос, наука, экономика и образование. Бразильские СМИ сообщали, что во время визита да Силва хотел подписать с Россией соглашения по СПГ и урану. Бразилия также продвигает нарратив о скорейшем урегулировании конфликта на Украине, и ее президент сообщил, что на следующем саммите в Рио-де-Жанейро в июле члены БРИКС будут обсуждать эту тему.

Президент соседней Венесуэлы прибыл в Москву на два дня до Парада и первым из зарубежных лидеров встретился с Путиным. У Николаса Мадуро на повестке было не просто общение с российским президентом и участие в торжествах, но и важный документ. 7 мая Мадуро и Путин подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Как сообщил помощник президент РФ Юрий Ушаков, соглашение направлено на наращивание связей "в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры". Путин считает, что у стран есть большой потенциал в торговле, а торговый оборот между Россией и Венесуэлой в $200 млн "далек от того, чтобы мы были этим довольны" - при том, что за 2024 год он вырос на 64%. В ходе встречи Мадуро и Путин вспомнили вклад Уго Чавеса в укрепление дружбы двух стран, а венесуэльский президент отдал дань памяти Красной Армии и героизму советского народа, благодаря которой удалось спасти Европу и все человечество. "Для нас это тоже Победа", - сказал Мадуро.

Европа на Параде Победы

Отдельного внимания заслуживают визиты руководителей европейских стран - Сербии и Словакии. И Александр Вучич, и Роберт Фицо находились под большим давлением из-за планов посетить Москву. Глава евродипломатии Кая Каллас угрожала последствиями всем лидерам стран ЕС и государствам кандидатам в члены, если они посетят Парад Победы. Из-за закрытия воздушного пространства в Восточной Европе Вучич полетел через Южный Кавказ и приземлился в Баку, где его самолет дозаправлялся. Еще больше летел Фицо, так как ему пролет по короткой траектории запретила Эстония, Литва и Латвия - пришлось лететь через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Путин обратил внимание на давление на Сербию - "Знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы" - и высоко оценил "независимый, суверенный курс Сербии в международных делах". Президент России отметил ключевую роль Белградской операции Красной Армии, а выступавший на русском языке Вучич поблагодарил советских воинов за освобождение Югославии. Касательно двусторонних связей Путин выразил недовольство падением торговли и призвал поменять ситуацию. Вучич акцентировал внимание на роли России в обеспечении энергетической безопасности Сербии.

Словацкий премьер в своей речи обратил внимание на попытки стран ЕС построить новый железный занавес, учитывая, что в прошлый раз он летел в Москву всего два часа. Санкции против России наносят удар по самому Евросоюзу, отметил Фицо. Он дал понять, что все равно бы приехал в Россию, и были другие маршруты, как это сделать - на машине через Беларусь или на самолете через Калининград. Фицо сказал, что его страна будет почитать бойцов, которые освобождали Европу и Чехословакию. Путин похвалил гостя за то, что он приехал, несмотря на все проблемы, и поблагодарил за планы установить в стране памятник маршалу Ивану Коневу. Фицо пообещал не допустить запрета торговли ЕС с Россией в области энергетики.

Африка на Параде Победы

Из африканских стран Владимир Путин принял президентов Египта, Конго, Зимбабве и Буркина-Фасо. Наиболее важным партнером в Африке российский лидер считает Египет, и часовую беседу с его президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси он завершил благодарностью на арабском языке. Два президента обсудили возможность увеличения турпотока из России в Египет.

СНГ на Параде Победы

Приезд постсоветских лидеров - Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана - является традиционным. Ведь их народы вместе с населением остальных частей СССР бились против фашизма. Некоторые республики постсоветского пространства отправили своих военных. По Красной площади прошли военнослужащие Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

Последним из гостей Путин принял генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама. На встрече 10 мая Путин поблагодарил его за то, то лидер азиатской страны уделяет внимание развитию отношений с Россией. То Лам пригласил Владимира Путина с визитом в Ханой и поздравил российского лидера с успешным проведением торжеств, а также выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

Успешное проведение празднований 80-летия Великой Победы в Москве в присутствии 27 лидеров иностранных государств газета The Washington Post окрестила как провал попыток Запада изолировать Россию. Путин, по ее оценкам, "предстал в качестве уверенного глобального лидера, движущегося к тому, чтобы нанести поражение Украине на фоне износа союза США и Европы, давления на украинские войска и переговоров, которые идут по большей части на условиях России". Российский президент, стоящий рядом с Си, позиционирует себя лидером миропорядка, "где больше не доминируют США".